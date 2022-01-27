我们共情同在：日本跳台滑雪如何实现团体金牌梦

日本跳台滑雪队的传奇事迹每四年定将被提及一次，代代人交口相传，从未中断。

故事是这样的：

1994年利勒哈默尔冬奥会上，日本跳台滑雪队遭遇重创。最后一轮比赛中，日本队已经大比分领先德国队，世界冠军原田雅彥在山上静待自己的最后一跳，看起来一切都已经在日本队的掌控当中。

但是德国选手延斯·魏斯弗洛格完成了精彩的一跳后给原田雅彦制造了压力。导致原田雅彦最后一跳出现巨大失误，落地摔倒的他甚至未能抵达计分点。日本队的团体赛夺金梦碎了。

原田雅彥在1994年利勒哈默尔冬奥会失误后懊恼不已

四年后的长野冬奥会上，依旧在队中的原田雅彦誓将摘得团体金牌为己任。但是第一轮比赛过后，日本队仅位列第四。

之后比赛由于暴风雪中断，如果比赛取消，可能以第一轮比赛成绩定胜负。

为了让比赛进行下去，比赛官员临时制订了比赛条件——所有25位测试跳运动员必须全部参加比赛。

在这些测试运动员当中就包括原田的队友西方仁也，此前他由于伤病未能入选日本冬奥代表团。

命运使然，日本队的夺冠希望握在西方仁也和其它24位测试运动员手中。1988年长野冬奥会上，西方仁也也曾经历过那次令人绝望的失利。

但是这一次，日本队顶住了压力。在原田雅也稳稳落地后，日本队斩获金牌。

西方仁也带领日本队腾飞

如今，原田雅也将以日本代表团领队的身份率队参加2022年北京冬奥会的争夺。

长野冬奥会的那支日本冠军队伍的事迹在去年被拍成了电影，名为《国旗魂》。

那支跳台滑雪队的故事激励了如今即将踏上北京赛场的日本跳台滑雪奖牌热门选手，包括高梨沙罗和小林陵侑。

这就是今年#共同强大活动口号“每一次腾飞、每一次跌倒、每一场胜利，我们共情同在”的实际体现。

西方仁也表示：“从1998年场地野冬奥会开始，我们的故事每隔四年就会被提及一次。”

“人们会问我当时是什么感觉，现在我们的故事被拍成了电影。如果我们在1994年夺冠了，事情就不会向现在这个方向发展了。所以当我想起这件事的时候，我心里已经很平静了。现在我甚至对那次和夺冠失之交臂心存感激。虽然1994年我们没有赢得金牌，但是我真的想对那时的我们说声谢谢。”