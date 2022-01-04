倒计时一个月：30位北京冬奥会上应该密切关注的年轻新星

北京2022年冬奥会将于今年2月4日至20日举行。届时，世界上最优秀的冬奥选手将在15个项目上展开角逐，他们当中不乏天赋出众的年轻小将。对于他们当中的有些人来说，北京冬奥会也将是他们首登冬奥会舞台的机会。Olympics.com选出了今年冬奥会期间值得关注的30名年轻运动员，通过本文了解一下吧。

请注意：正式的冬奥参赛名单还未最终确定。

高山滑雪

艾丽斯·罗宾逊 (新西兰), 20岁

虽然今年12月初才刚满20岁，但她已经5次登上世界杯领奖台，其中还包括三次夺冠。而在她的项目当中，运动员们往往在25岁时才开始露出锋芒，因此20岁就取得如此成就的她才更让人感到惊讶。

卢卡斯·布拉森 (挪威), 21岁

布拉森无疑也是一个天才型选手，他去年在索尔登的世界杯揭幕战上赢得了冠军。

艾丽斯·罗宾逊

冬季两项

埃尔维拉·厄贝里 (瑞典), 22

埃尔维拉·厄贝里是冬奥会冬季两项个人15公里项目冠军汉娜·厄贝里的妹妹，她在2020/21赛季世界杯总排名中位列第12位，在2021年12月于厄斯特松德举行的世界杯短距离比赛中赢得了一枚银牌。她是目前巡回赛赛场上速度最快的冬季两项运动员之一。

塞巴斯蒂安·萨穆埃尔森（瑞典），24岁

瑞典新星萨穆埃尔森是上届冬奥会12.5公里追逐赛亚军，以及团体接力冠军，当时他年仅20岁。2021/22赛季，他已经在奥斯特松德主场举行的世界杯赛事中两次斩获短距离冠军。2022年北京冬奥会上，他在各个项目上都具备夺牌的实力。

埃米利恩·克劳德

雪车

劳拉·诺尔特 (德国), 23岁

诺尔特是2016年利勒哈默尔冬青奥会的金牌得主，随后又加冕2021年欧锦赛双人雪车冠军。此外她还在世锦赛上获得了女子双人雪车和单人雪车项目的铜牌。

迈克尔-沃格特 (瑞士), 24岁

这位来自瑞士的选手在2021年1月成为四人雪橇项目的青年世界冠军。在2020/21赛季的世界杯上，他在双人项目中三次登上领奖台，其中还包括有一次领先德国名将约翰内斯·洛赫纳的战绩。

越野滑雪

弗里达·卡尔松 (瑞士), 22岁

在她的同胞琳恩·斯瓦恩因肩部受伤而缺席的情况下，卡尔松可能是越野滑雪中最值得关注的瑞典新星。她在两届世锦赛中获得了6枚奖牌，其中包括1枚金牌（团体接力）、3枚银牌（传统技术10公里、自由技术10公里、双追逐）和2枚铜牌（30公里集体出发）。

雨果·拉帕鲁斯 (法国), 23岁

来自法国的他是2020年U-23世锦赛季军、2021年该赛事冠军。2021年成年组世锦赛上，他帮助法国赢得了团体接力铜牌。

冰壶

鲍比·拉米 (英国), 24岁

在英国冰壶队中，拉米是重要性仅次于队长布鲁斯·莫亚特的存在。在2021年世锦赛上，拉米的赛事投壶成功率在他所处位置运动员中排名第5。

叶卡捷琳娜·库兹米娜 (俄罗斯奥委会), 25岁

冰壶是一项运动员平均年龄超过30岁的运动。经验丰富但依然年轻的库兹米娜毫无疑问会给ROC队带来青春的活力。她是2021年世界锦标赛俄罗斯夺冠的功臣。另外，她还帮助自己的队伍在去年11月举行的欧锦赛中获得第四名。

花样滑冰

卡米拉·瓦利耶娃 (俄罗斯奥委会), 15岁

瓦利耶娃在她进入成人国际赛场的第一个赛季就在花滑界掀起了风暴。她在2021年11月下旬的大奖赛俄罗斯站比赛中创造了世界纪录，她能够完成阿克塞尔三周跳、后外点冰四周跳以及后内四周跳。

键山优真 (日本), 18岁

键山优真是2020年洛桑冬青奥会的冠军，而在不到两年后，他就摇身一变成为世界顶级男子选手之一。他在2021年的世锦赛上赢得了银牌，并且是唯一一位在2021/22赛季的大奖赛中赢得两站单人滑冠军的男子选手。

自由式滑雪

谷爱凌 (中国), 18岁

这位出生于旧金山的中国滑雪运动员是2021年U型场地技巧和坡面障碍技巧的世界冠军、以及女子大跳台项目的铜牌获得者。她还在2020年洛桑冬青奥运会上赢得了U型场地技巧和大跳台项目金牌以及坡面障碍技巧的银牌。

马特伊·斯万塞 (奥地利), 17岁

斯万塞最初是一名高山滑雪运动员，后来转行开始自由式滑雪运动，15岁时就在2020年洛桑冬季青年奥运会上赢得了大跳台的金牌。现年17岁的他已经赢得了本赛季前两站双板大跳台世界杯冠军，为即将到来的2022北京冬奥会奠定了一个好的基础。

冰球

佩特拉·尼米宁 (芬兰), 22岁

尼米宁是2018年平昌冬奥会上获得铜牌的芬兰队的一员。这位多产的前锋也是2019年世锦赛的银牌得主。此外，她还在2017年和2021年世锦赛上获得两枚铜牌。

马特维·米什科夫 (俄罗斯奥委会), 17岁

17岁的米什科夫被视为冰球运动的顶尖新秀之一。最近他刚刚成为俄罗斯（包括苏联时期）国家冰球队历史上最年轻的国手，在他之前这项纪录属于亚历山大·奥维什金。2020年洛桑冬青奥会上赢得金牌的米什科夫现在的梦想就是能够作为ROC男子冰球队的一员参加北京冬奥会。

雪橇

安娜·贝瑞特 (德国), 22岁

这位两届U23世界冠军已经在成人组世界赛场上留下了自己的印记。她在2020年2月的世界杯奥伯霍夫站比赛中成为赢得雪橇世界杯分站赛冠军最年轻的女子运动员。她也是2021年雪橇世锦赛女子竞速的亚军得主。

尼科·格莱尔舍 (奥地利), 24岁

格莱尔舍是2021年男子竞速项目的世界冠军。他的哥哥大卫·格莱尔舍在2018年平昌冬奥会上赢得了男子单人项目的金牌。他们的父亲格哈德·格莱尔舍也是一名雪橇运动员，并在1997年获得了世锦赛冠军（混合团体）。

北欧两项

吉达·韦斯特沃尔德·汉森 (挪威), 19岁

自从在2020年洛桑冬青奥会上获得第四名与领奖台失之交臂后，汉森重整旗鼓赢得了2021年世锦赛的冠军，并且在目前的世界杯赛事中排名第一。

约翰内斯·兰帕特 (奥地利), 20岁

这位奥地利人在2021年世锦赛期间万众瞩目，最终他斩获2枚金牌（个人大跳台和团体短距离）以及1枚接力赛铜牌。

短道速滑

李玉彬 (韩国), 20岁

这位来自平昌的3000米接力奥运冠军仍然只有20岁。她在2021年11月底的世界杯上又拿下了1500米比赛的金牌。

黄大宪 (韩国), 22岁

这位22岁的韩国名将既年轻又有经验，这样的组合在这项运动中占据了绝对优势。他在2018年平昌冬奥会上获得了500米项目的银牌，仅次于中国队的武大靖。他还是2018年和2019年世锦赛该项目的铜牌和银牌获得者。

钢架雪车

汉娜·奈斯（德国），21岁

她是2016年利勒哈默尔冬季青年奥运会银牌得主。她在2021年1月加冕青少年世锦赛冠军，并于2020年11月首次参加成人组世界杯赛事。世界杯赛场上，她两次获得第四名。

费利克斯·凯辛格（德国），24岁

自2018年12月以来，这位德国钢架雪车运动员在成人组比赛中已经斩获两枚世界杯分站赛银牌，并在2021年世锦赛上位列第四名。此外，他也是青年世锦赛两金得主。

跳台滑雪

玛丽塔·克雷默（奥地利）, 20岁

这位奥地利人在2021年世锦赛上赢得了团体项目的金牌。2021年11月，她不仅赢得了女子个人标准台的冠军，她领先第二名的分数是世界杯历史之最。

马里乌斯·林德维克 (挪威), 23岁

挪威人是2016年利勒哈默尔冬季青年奥运会的银牌得主，他在2020/21年的世界杯总排名中进入前10名，并且已经有12次登上世界杯领奖台的经历。

速度滑冰

尤塔·莱尔丹 (荷兰), 22岁

这位荷兰明星选手已经赢得了三个世界冠军，包括个人1000米和两个团体项目冠军。在22岁的年纪，她已经是欧洲女子竞速项目的卫冕冠军。

高亭宇 (中国), 23岁

高亭宇在平昌首次参加冬奥会就在男子500米速滑项目中获得铜牌，成为中国第一位在冬奥会上赢得奖牌的男子速滑运动员。而接下来在家门口的北京冬奥会，他被认为很有机会冲击男子项目金牌，为东道主创造速度滑冰的历史。

速度滑冰——高亭宇

单板滑雪

索菲亚·纳迪尔希纳 (俄罗斯奥委会), 18岁

她只有18岁，但已经是世界冠军和众多青少年世界大赛的冠军。在2021年的世锦赛中，她在平行大回转项目中获得银牌，并在平行回转项目中获得金牌。

户冢优斗 (日本), 20岁

这位日本单板滑雪运动员在2021年世锦赛上赢得了U型场地技巧项目的金牌，同时斩获了多个世界杯冠军的头衔。他参加了2018年平昌冬奥会，但比赛中严重摔伤，不得不退赛。北京冬奥会将是他力争翻盘的舞台。