揭秘冬奥冰壶：千万年火山形成神秘岛 独特花岗岩绝无仅有

根据记载，最早在英国最北部冰冻湖面和池塘上玩的“苏格兰Ain游戏”就是冰壶的雏形，但现在的冰壶已经发生了很大的变化。在早期的迭代中，石头有很多形状和大小，玩家会选择最合适的大小来争取赢得胜利。

现在，冬奥冰壶尺寸已经标准化，每块重20公斤，宽278毫米，高136毫米。但一些重要传统在今天的比赛中得以保留了下来。

奥运冰壶的由来

“每个奥运冰壶都来自苏格兰海岸附近的一座小岛——艾尔莎·克雷格。艾尔莎·克雷格的冰壶是独一无二的。”前美国冰壶队队员埃里卡·布朗在《科学美国》的一篇文章中解释道。

冰壶由花岗岩制成，这种材料遍布世界各地，包括意大利、美国、印度和中国。然而，对于冰壶运动来说，苏格兰艾尔郡海岸附近的艾尔莎·克雷格岛上的花岗岩却是不可代替的。

艾尔莎·克雷格拥有世界上最坚硬、最纯净的花岗岩，尽管比赛在潮湿的冰面上进行，但冰壶仍能保持不变形。

普通的绿色艾尔莎·克雷格花岗岩用来制作冬奥冰壶的主体。然后用蓝色磨石花岗岩（另一种艾尔莎·克雷格石头）和冰壶主体组合到一起，这是滑行带，也是石头与冰面接触的部分。这种材料具有抗裂性和抗凝结性，非常适合这项运动，对冰壶持续在冰面上滑行起到关键作用。

艾尔莎·克雷格岛 照片出自： 2009 Getty Images

艾尔莎·克雷格的特殊之处

艾尔莎·克雷格是一个周长3.2公里的小岛，据说由数千万年的火山喷发形成。岩浆迅速冷却形成了光滑的花岗岩，构成了小岛的表面。

小岛位于爱尔兰和苏格兰之间，在16世纪曾是城堡要塞，到了18-19世纪成为一所监狱，后来成为鸟类保护区，这里有塘鹅、海雀和三趾鸻等鸟类。

然而，正是艾尔莎·克雷格的分子结构使其特别适合制作冰壶。世界上再也找不到其它地方能形成之么耐热、防潮和坚韧的花岗岩。

也许布朗用这句话最能概括艾尔莎·克雷格的魅力，“对我们这些冰壶运动员来说，这个岛是一个神秘的地方。”