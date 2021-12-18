跳台滑雪混合团体赛项目介绍

为了促进奥运性别平等，自2010年首届青奥会以来，混合项目便成为一大特色，这些项目后来很多成为奥运会项目。

跳台滑雪混合团体赛就是这样，它将在2022年北京冬奥会上首次亮相。参赛的国家至少由两名男运动员和两名女运动员组成。

实力强大的德国队 照片出自： 2021 Getty Images

跳台滑雪混合团体赛制

跳台滑雪混合团体赛在2012年11月的世界杯上首次亮相国际大赛。次年，它首次出现在世锦赛上，现在终于来到冬奥赛场！

该项目在标准台上进行，采用与男子跳台滑雪团体赛相同的计分方法。每队由4名运动员组成，2女2男，他们将按固定顺序出场比赛：女子-男子-女子-男子。

该项目包括一次试赛和两轮正赛。第一轮比赛中成绩最好的8支队伍晋级第二轮。然后按与排名倒序参加奖牌争夺战。

北京冬奥跳台滑雪混合团体赛基本信息

在2022年北京冬奥会上，跳台滑雪的比赛将在国家跳台滑雪中心举行（这里也是北欧两项的跳台滑雪部分的比赛地）。

跳台滑雪混合团体赛将于2月7日举行。这将是继女子（12月5日）和男子（12月6日）标准台比赛后，跳台滑雪的第三项比赛。

试赛将在当地时间18:28至19:07进行，然后是第一轮比赛（19:45），最后一轮将于20:51开始，比赛大约在21:27结束。

混合团体赛为何如此特别？

人们期待已久的混合团体赛终于要在2022年北京冬奥会上首次亮相了。自2012年因斯布鲁克青年冬季奥运会以来，混合团体赛一直是青冬季奥会的比赛项目。2020年洛桑青冬奥会改用了两女两男的赛制，并自用至今。

“这太棒了！我们不经常和女孩一起参赛。能和她们一起组队，创造团队精神和团队氛围真是这太棒了。”卡尔·盖格在赢得2019年世锦赛金牌后这样表达自己的心情。

“感觉混合团体比赛的跳台与个人比赛完全不同。”奥地利后起之秀丹尼尔·特绍费尼格在2月份赢得世界杯混合团体赛后表示，“整个团队都在支持你。这是我第一次登上世界杯领奖台，所以我非常高兴。我真的很自豪能成为团队的一员。”。

盖格和特绍费尼格有望参与这个项目的奖牌争夺。

值得关注的组合

谁将成为跳台滑雪混合团体赛的首位奥运冠军？首先，德国队是最大的热门。他们在过去四届世锦赛中都获得了金牌，在所有五届世锦赛中都登上了领奖台（包括2013年获得的铜牌）。

他们在2月份获得世锦赛冠军的队伍中，包括三届世锦赛混合团体冠军马库斯·艾森比克勒（2019年唯一在同一赛事中赢得个人、团队和混全团体金牌的运动员）、2018年冬奥银牌得主卡塔丽娜·奧尔索斯、今年世锦赛所有4个项目的奖牌得主卡尔·盖格，以及安娜·鲁普雷希特。

但德国人的金牌之路不会平坦，奥地利曾在五届世锦赛中赢得了4枚奖牌，挪威队在2月份获得了世锦赛的银牌，德国队唯一错失的冠军就是被日本队在2013年抢走。