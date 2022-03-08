2022年国际妇女节 – 2022年北京冬残奥会参赛选手西尼·派伊：改变可持续发展的面貌

2022年北京冬残奥会滑雪运动员西尼·派伊从未停止倡导变革。

这位29岁的芬兰残疾运动员利用自己的平台来追求更美好、更平等的世界。残疾人权益、性别平等以及关注气候变化都是她工作的目标。

呼应今年国际妇女节 (IWD) 的主题“今日性别平等助力明日可持续发展”的主题，Olympics.com带您一起了解引领关注气候变化以确保所有人拥有更可持续的未来的杰出女性。

西尼·派伊在2018年平昌冬奥会上获得黄年代成就奖 照片出自： 2018 Getty Images

她在芬兰北部的罗瓦涅米镇长大。每年10月开始，派伊家中窗外的世界就宛如冬天仙境一般。

派伊在刚刚学会走路的时候就经常滑雪，即使她因车祸导致脊髓损伤、人生发生改变，这位参加过三届冬残奥会的运动员对于户外的热爱也没有减少。

“长大后和父亲一起打猎、滑雪旅行，基本所有时间都在外面。这就让我感觉这些事情已经成为生活必不可少的一部分，它也是我所需要的，”派伊在接受Paralympic.org采访时说道。

“我一生都在滑雪。我喜欢户外生活，这也是我后来和轮椅为伴之后非常怀念的事情之一。坐轮椅出门多少会有些不便，尤其是在户外、接近大自然。不过当我有了第一套坐式滑雪板后，我意识到自己终于又可以滑雪了。"

2012年派伊开始参加残疾人北欧滑雪后，她发现自己能够重新与周围的环境建立连系，而回到她从小热爱的白雪皑皑的森林中的喜悦之情很快就在她的运动成绩中体现出来。

同年，她代表芬兰完成国际赛首秀，两年后参加了2014年索契残奥会。

但是随着时间的推移，派伊开始注意到周围环境的变化，降雪频繁的日子越来越少了。当她获得了拉普兰大学政治学学位后，她看到了北极地区人们的生活现状以及环境对土著居民的重要性。派伊也逐渐明白了她以及周围的人正在受到气候变化所带来的影响:

派伊在采访中继续说道：“现在的冬天雪下的很少，而今年，我们直到12月才能够正常滑雪。”

“那时才开了第一条雪道，但是天然雪来的很晚。这太疯狂了，我记得我小时候的冬天特别长。我们已经看到了这种变化，当然越往南走变化越明显。”

作为一名前往世界各地参加比赛的残疾人运动员，派伊发现自己的生活方式受到了挑战。同时，她也意识到了自己在对气候环境的破坏方面也有负面的贡献。

“对于冬季运动员来说，气候变化的影响是切实存在的：如果没有雪，比赛将不得不取消或推迟，”派伊在拉普兰学生杂志上分享道*：*“不过，也有在注重环保的前提下从事体育运动的方法。

派伊解释道：“衣服可以穿得更久，也可以回收利用。我们还研究了使用回收材料制造新雪橇的方法。我们可以尽可能乘火车旅行，同时可以使用科技进步带来的优势（减少旅行），如：如今的许多会议都是通过Skype远程开展的。”

派伊加入了“Protect Our Winters”（保护我们的冬天），坚决助力重视气候变化。这种户外气候行动慈善机构的出现让人们能在倡导关注气候变化方面更有效率，人们也有能力为解决气候变化问题提供系统的解决方案。

她以大使的身份加入了该慈善机构，并希望将她的残奥会平台与慈善机构的工作结合起来，以鼓励其他人在我们这个世界面临的最紧迫问题上进行自我反思。

就在最近，派伊成为参加2022年北京残奥会的五位获得Athlete for Good资助的运动员之一。该Athlete for Good是由P&G、国际残奥委会和国际奥委会联合发起的。

身为坐式滑雪运动员的派伊获得了40万美元的资助，该资金将用于帮助发展Protect Our Winters的项目。

西尼·派伊在2014年索契冬残奥会的表现 照片出自： 2014 Getty Images

派伊正为一个可持续发展的世界而奋斗，这与她之前所做的宣传工作紧密相关。她除了是一名关注气候变化的倡导者之外，还积极参与到促进残疾人权利的工作当中，尤其是女性的权利。

在2018年平昌冬残奥会期间派伊是获得黄年代成就奖的两名运动员之一。该荣誉是对代表奥林匹克精神和残奥会价值观的男女运动员的认可。

派伊因其为在创立芬兰国家残奥委会首个运动员委员会过程中扮演的重要作用而获得该奖。正是因为派伊，芬兰男女残疾人运动员能够为残奥运动发声并塑造助力残奥会的未来。

除了在运动员委员会任职外，派伊还是国际残奥委会妇女运动委员会成员。

IPC妇女运动委员会的成立是为了向国际残奥委会提供关于残奥运动中性别平等问题的建议。此前，国际残奥委会曾多次关注妇女在残奥运动中的低参与率问题。

包括派伊在内的六名当选委员每年举行一次会议，讨论一系列与性别相关的问题：包括女性残疾人运动员参与到提高整体参与度的政策和倡议过程中所面临的阻碍等等。

派伊的训练和比赛都很忙，但她没有别的选择，她表示：“为女性残疾人寻找机会对我来说很重要。对我来说，体育是我能够有所作为、并且能够让别人听到我声音的方式。”