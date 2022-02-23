宝贵的奖牌：五名在北京冬奥会上为自己的国家赢得唯一奖牌的运动员

在任何一届奥运会/冬奥会上，人们总是非常关注奖牌榜前五名或前十名的国家/队伍，这当然可以理解。但是对于那些经常获得两位数奖牌的国家来说，可能很容易忘记赢得一块奖牌是多么特别。

这次冬奥会上，有五个国家，只赢得了一枚宝贵的奖牌，以下是赢得这些奖牌的运动员：

西班牙: 奎拉尔特·卡斯特莱, 银牌 - 女子单板滑雪U型场地

乌克兰: 奥列克桑·阿布拉门科, 银牌 - 男子自由滑雪空中技巧

爱沙尼亚: 凯利·西尔达鲁, 铜牌- 女子自由式滑雪坡面障碍技巧

拉脱维亚: 雪橇团体接力 (伊丽莎·蒂鲁玛、克里斯特尔·阿帕约德、马丁斯·博茨和罗伯茨·普鲁姆), 铜牌

波兰: 达维德·库巴茨基, 铜牌 - 男子跳台滑雪

奎拉尔特·卡斯特莱在北京冬奥会 照片出自： 2022 Getty Images

奎拉尔特·卡斯特莱 - 西班牙

卡斯特莱让整个西班牙都为之振奋。这位32岁的选手在第二轮比赛中取得了前所未有的优异成绩，排在克洛伊·金之后，赢得了单板滑雪U型场地的银牌，她几乎无法控制自己的情绪：这是她的第五届奥运会，也是她的第一枚奖牌。

“所有的情绪都在最后爆发了”，她在北京告诉Olympic.com。”今天真是太神奇了，尽管我一开始并不顺利，但在第二轮比赛中，所有的东西都发挥出来了，紧张、压力、但不知为何，力量也出来了。

她的成就是里程碑式的，这不仅是西班牙在本届冬奥会上的唯一奖牌，也是西班牙女子在冬季奥运会上获得的最好成绩。

卡斯特莱曾在2010年温哥华冬季奥运会开幕式上担任西班牙的旗手，她无疑是西班牙历史上最好的单板滑雪运动员和冬季项目运动员。

奥列克桑·阿布拉门科在基辅机场 照片出自： 2022 Getty Images

奥列克桑·阿布拉门科 - 乌克兰

阿布拉门科也是乌克兰在2018年平昌冬奥会上唯一的奖牌得主。他连续第五次参加奥运会，他动作难度堪比获得冠军的齐广璞，但落地时的微小瑕疵，让乌克兰人付出了一点代价，他最后以116.5分获得了一枚银牌。

"今天是一场很棒的比赛，"阿布拉门科在当天说。"我为这枚银牌感到非常高兴，我为自己在这届冬奥会上为乌克兰赢得了第一枚奖牌而感到非常自豪。"

凭借这枚银牌，阿布拉门科以33岁288天的年龄成为该项目最年长的奖牌获得者和乌克兰在冬季奥运会上最年长的奖牌获得者。

凯利·西尔达鲁—爱沙尼亚

凯利·西尔达鲁给爱沙尼亚带来了期待已久的喜悦。她在自由式滑雪坡面障碍技巧项目中获得的铜牌是该国自2010年温哥华冬奥会以来的首枚奖牌，当时越野滑雪运动员克里斯蒂娜·什米贡·瓦伊在2006年都灵奥运会上获得两枚金牌。

西尔达鲁在2022年北京冬奥会期间年满20岁，她来自几乎没有山的波罗的海国家，她的表现最终为她赢得了铜牌，也为她的国家赢得了有史以来的第一枚自由滑雪奖牌。

“我无法解释我现在有多高兴，"这位因伤错过上届奥运会的滑雪运动员说。"这是一次非常棒的经历，能够带着铜牌离开实在是太令我惊讶了。"

拉脱维亚雪橇团体接力队伍 照片出自： 2022 Getty Images

雪橇团体接力 - 拉脱维亚

拉脱维亚热爱滑行运动。事实上，他们在冬奥会上获得的所有10枚奖牌都是来自滑行运动。就像在2018年平昌冬奥会上，雅尼斯都·斯图拉和奥斯卡斯·梅尔巴迪斯在双人雪车项目中获得铜牌一样，这个波罗的海国家的唯一一枚奖牌也是在滑行运动中获得的。然而，这一次是在雪橇项目上。

团体接力涉及来自一个国家奥林匹克委员会（NOC）的三个雪橇项目：女单、男单和双人。女子雪橇是第一场比赛，运动员敲击赛道底部的高空触板，打开闸门，下一个雪橇（男子单人）才能开始比赛。男子双人雪橇是该项目的最后一场比赛。在所有三辆雪橇冲过终点线后，用时最短的队伍夺冠。

通过伊丽莎·蒂鲁玛、克里斯特尔·阿帕约德、马丁斯·博茨和罗伯茨·普鲁姆的努力，拉脱维亚以3分04秒354的惊人成绩获得北京冬奥会的第三名。

达维德·库巴茨基在2022北京冬奥会 照片出自： GETTY IMAGES

达维德·库巴茨基 - 波兰

喜欢养狗的库巴茨基在跳台滑雪男子个人普通山地项目中的表现让波兰感到欢欣鼓舞。

这位三届冬奥会选手，在2018年平昌冬奥会上随波兰队获得大跳台混合团体第三名后，现在是两届铜牌得主，他说他希望自己在2022年北京冬奥会上的奖牌能给他的国家带来欢乐。

"我希望他们因为我而微笑，我希望带给他们开心的一天。"

库巴茨基那天当然让波兰人民的脸上露出了笑容，这一刻将被历史铭记，正如卡斯特莱、阿布拉门科、西尔达鲁和拉脱维亚雪橇队一样。