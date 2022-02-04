P&G（宝洁）公布2022年北京冬奥会Athletes for Good计划

经过评选，多位参加2022年北京冬奥会和冬残奥会的运动员获得了Athletes for Good奖金。该项目由奥林匹克全球合作伙伴P&G（宝洁）、国际奥委会以及国际残疾人奥委会联合创办。

共有来自9个国家的16位运动员分享40万美金的奖金，他们当中包括11位奥运选手和5位残奥选手。

这笔善款将帮助他们对抗气候变化、提升对于LGBTQ+群体的认知以及实现更多目标。

确定将会收获Athletes for Good项目奖金的运动员及其相关机构包括：

辛迪亚·阿皮亚（雪车），Fast and Female

贾斯丁·杜弗尔-拉波恩特（自由式滑雪），FitSpirit

斯尼·皮（残疾人越野滑雪），Protect Our Winters Finland

古斯·肯沃西（自由式滑雪），Worthy Foundation

布伦丹·多伊勒（钢架雪车），MyMind

艾拉·考克斯（雪橇），Cystic Fibrosis Association of New Zealand

西米德勒·阿戴博 (雪车) ，LeadMinds Africa

萨拉·乌尔塔多萨 (花样滑冰) ，Fundación Ecomar

布瑞塔尼·亚恩德特 (雪橇) ，Protect Our Winters

丹·思诺森 (残疾人冬季两项) ，Classroom Champions

阿尔琳·科涵 (残疾人单板滑雪) ，Adaptive Action Sports

肯德尔·科因·斯科菲尔德 (冰球) ，Schofield Family Foundation

克里斯·马兹德泽 (雪橇) ，Classroom Champions

丹妮尔·乌姆斯特德 (残疾人高山滑雪) ，Sisters in Sports Foundation

奥克萨纳、娜·马斯特斯 (残疾人越野滑雪) ，Kindness Wins

凯蒂·特嫩抱姆 (钢架雪车) ，My Brother’s Workshop, Inc.

通过下文了解更多关于运动员及其获选理由的相关信息。

克里斯·马兹德泽为Classroom Champions组织助力 照片出自： 2018 Getty Images

运动员和慈善组织庆祝收获Athletes for Good奖金

参加过四届冬奥会的雪橇运动员克里斯·马兹德泽对于自己及所属慈善机构获选收获Athletes for Good奖金感到开心，他表示：“这太不可思议了，我相信Classroom Champions（他所属慈善机构）将会为之疯狂。”

Classroom Champions机构其工作主旨在于从心理和社会角度为孩子们提供指导，帮助他们融入到更积极的校园文化当中。该机构同样还在接收残奥选手丹·斯诺森的助。

热衷于为弱势群体提供帮助的马兹德泽在过去六年已经通过远程方式和数百位学生建立了联系，以榜样身份将自己的奥林匹克经验分享给学生们。

Athletes for Good的资金能够让32000个孩子参与到马兹德泽的项目中去，让Classroom Champions组织距离自己的目标更近一些。其目标是到2025年实现每周位100万学生提供辅导。

奥克萨娜·马斯特斯会将资金捐赠给Kindness Wins 照片出自： 2018 Getty Images

双奥选手奥克萨娜·马斯特斯和她的基金会Kindness Wins同样将会收获资助。

Kindness Wins聚焦通过自己工作给他人生活带来巨大影响的无名英雄，为他们颁发善意奖章。通过奖章表彰那些超越自我，传播包容与善意的人。

在马斯特斯成为残奥冠军的道路上，她在路易斯维尔残疾人赛艇俱乐部的经历相当关键。她创建慈善组织也正是受当年经历的影响。Athletes For Good奖金将助力其组织继续为美洲的个人和群体颁发善意奖章和进行后续资助。

自由式滑雪运动员古斯·肯沃西将会把奖金用于继续壮大Worthy Foundation。成为极限运动赛场首位公开出柜身份的运动员后，他于2021年7月创建了该基金会。

为了继续让酷儿社区感到被接受，肯沃西将用这笔资金为LGBTQ+青年提供安全空间，并提供资源助力解决疏远感。

西米德勒·阿戴博支持LeadMinds Africa 照片出自： 2018 Getty Images

作为一位先行者，尼日利亚的首位冬奥选手西米德勒·阿戴博非常清楚没有榜样作为参考的感觉是怎样的。

这也是她为什么通过自己的平台创办的大师课程激励年轻女性和男性通过体育运动开发领导能力的原因。

如今，作为非洲历史上成绩最显赫的雪车和钢架雪车运动员，她已经和 LeadMinds Africa联手打造未来的领导者。他们的项目着眼于刚成年的年轻人，通过教育以及经验传授帮助他们找到自己的目标，让他们可以更好的为自己所属群体做贡献。

阿戴博将会通过Athlete For Good奖金确保自己所从事工作的不断发展，继续支持为期一年的Minds2Lead领导力开发和指导计划。