2022年北京冬残奥会：你需要了解的一切

冬奥会已经结束，但是北京赛场精彩不断。

2022年北京冬残奥会即将到来，将于3月4日在国家体育场盛大开幕。

通过本文了解关于北京冬残奥会的重要信息，再次体验冬季运动带来的精彩和刺激。

瑞典名将克里斯蒂娜·乌兰德尔 照片出自： 2021 Getty Images

2022年北京冬残奥会何时举办？

北京冬残奥会将于3月4日在北京国家体育场开幕，3月13日闭幕。

布莱恩·麦克基维尔是加拿大最成功的冬残奥会选手（越野滑雪，冬季两项） 照片出自： 2018 Getty Images

2022年北京冬残奥会竞赛竞赛项目包括什么？

北京冬残奥会上将展开6个大项的争夺，分别是：高山滑雪、冬季两项、越野滑雪、冰橇冰球、单板滑雪以及轮椅冰壶

高山滑雪

高山滑雪包括五个不同的竞赛项目：滑降、超级大回转、全能、大回转以及回转。上述各项均分为站姿、坐姿、以及视觉残疾三个级别。

高山滑雪赛场将产生30枚金牌，男子、女子奖牌数量相同。

值得关注的运动员：玛丽·波切（法国）、杰罗恩·坎普施鲁尔（荷兰）、吉亚科莫·贝尔塔尼奥利（意大利）、亨里埃塔·法尔卡索娃（斯洛伐克）、埃巴·阿尔索伊（瑞典）

冬季两项

和高山滑雪一样，冬季两项比赛同样氛围站姿、坐姿以及视觉残疾三个级别。

冬季两项首次纳入冬残奥会是在21988年因斯布鲁克冬残奥会上，当时参赛的选手仅限身体残疾。1992年阿尔贝维尔冬残奥会上，视觉残疾运动员首次参加冬残奥会冬季两项。

冬季两项比赛由越野滑雪和步枪射击组成。

值得关注的运动员：本杰明·达维特（法国）、克拉拉·克鲁格（德国）、肯道尔·格雷什（美国）、柳德米拉·利亚申科（乌克兰）、埃卡特琳娜·鲁米扬塞娃（RPC）

越野滑雪

身体残疾和视觉残疾的运动员可以参加冬残奥会越野滑雪的比赛，越野滑雪首次入冬残奥会是在1976年恩舍尔兹维克冬残奥会上。

值得关注的运动员：卡莉娜·埃德林格（美国）、奥克萨纳·马斯特斯（美国）、布莱恩·麦克基弗（加拿大）、塞巴斯蒂安·莫丁（瑞典）、娜塔莉·维尔基（加拿大）

残疾人冰球（冰橇冰球）

高节奏、高对抗的冰球运动自1994年利勒哈默尔冬残奥会以来就成为冬残奥会赛场上最受欢迎的运动项目之一。

冰橇冰球分男子赛事和女子赛事，参赛选手均为下肢残疾运动员。

将有8支球队参加2022年北京冬残奥会冰橇冰球的争夺，美国队的目标是斩获四连冠。

这项运动当中的名将包括：德克兰·法玛尔（美国）、泰勒·麦克格雷格（加拿大）、安德列·卡萨特金（RPC）、以及安德列·马克里（意大利）

单板滑雪

单板滑雪竞赛项目包括障碍追逐、坡面回转和大回转，届时将会产生8枚金牌。其中包括2枚金牌。

这项运动在2014年索契冬残奥会上完成首秀，当时只设立了单板障碍追逐男子、女子各一个竞赛项目。

残奥单板滑雪项目是在一个人造的雪道上进行比赛，雪道设置多种障碍用于跳跃和翻转。运动员要争取以最快速度完赛。

值得关注的运动员：麦克·舒尔茨（美国）、克里斯·沃斯（荷兰）、凯斯·加贝尔（美国）、本·图德霍普（澳大利亚）、莉莎·布恩肖滕（荷兰）以及桑德琳·哈梅尔（加拿大）

轮椅冰壶

轮椅冰壶赛制为男女混合团体赛，参赛运动员为下肢残疾运动员。残疾类型包括脊髓损伤、脑瘫、多发性硬化和双腿截肢。

2022年北京冬残奥会上，轮椅冰壶参赛的12支球队的人员构成为男女混合，每队至少有1位女子运动员。

轮椅冰壶首次入冬残奥是在2006年都灵冬残奥会上。

2022年北京冬残奥会参赛选手数量

2022年北京冬残奥会将会有最多736位选手参赛，将产生78套奖牌。

其中男子奖牌项目为39个、女子奖牌项目为35个，另外还有4个混合项目。

2022年北京冬残奥会赛程

2022年北京冬残奥会赛程如下（北京时间）：

3月5日

残疾人高山滑雪 - 滑降男子/女子（10:00 - 13:10）

残疾人冬季两项 - 女子和男子6公里（坐姿：10:00 - 11:15，站姿：12:00 - 13:15，视觉残疾：14:00 - 15:15）

3月6日

残疾人高山滑雪 - 超级大回转男子/女子（10:00 - 14:30）

残疾人越野滑雪 - 男子18公里（坐姿：10:00 - 11:35）；女子12公里（坐姿：12:30 - 14:00）

3月7日

残疾人越野滑雪 - 男子20公里传统技术（站姿/视觉残疾：10:00 - 12:00）；女子15公里传统技术（站姿/视觉残疾：12:30 - 15:00）

残疾人单板滑雪 - 男子/女子障碍追逐（决赛：11:30 - 14:30）

3月8日

残疾人高山滑雪 - 男子/女子超级全能（超级大回转：10:00 - 12:30；回转：13:30 - 14:30）

参加人冬季两项 - 女子和男子10公里（坐姿：10:00 - 11:15；站姿：12:00 - 13:15；视觉残疾：14:00 - 15:15）

3月9日

残疾人越野滑雪 - 男子/女子短距离自由技术（半决赛和决赛：12:00 - 15:00）

3月10日

残疾人高山滑雪 - 男子大回转（9:30 - 11:30;13:00 - 15:00）

3月11日

残疾人高山滑雪 - 女子大回转（9:30 - 11:00，13:00 - 15:00）

残疾人冬季两项 - 女子和男子12.5公里（坐姿：10:00 - 11:30；站姿：12:30 - 14:00；视觉残疾：14:30 - 16:00）

3月12日

轮椅冰壶 - 金牌赛（14:35 - 17:30）

残疾人高山滑雪 - 男子回转（9:30 - 11:00，12:30 - 14:00）

残疾人越野滑雪 - 男子10公里自由技术视觉残疾/站姿（10:00 - 11:15）；女子10公里自由技术视觉残疾/站姿（12:00 - 13:30）

残疾人单板滑雪 - 男子/女子坡面回转决赛（12:00 - 15:00）

3月13日

残疾人冰球 - 金牌赛（13:00 - 15:30）

残疾人高山滑雪 - 女子回转（9:30 - 10:30，12:30 - 14:00）

残疾人越野滑雪 - 混合级接力4x2.5公里（10:00 - 11:30）；公开级接力4x2.5公里（12:00 - 13:30）

美国选手肯道尔·格雷什在2018年平昌冬奥会上 照片出自： 2018 Getty Images

哪里观看2022年北京冬残奥会赛事？

2022年北京冬残奥比赛将通过NBC network在美国转播，Channel 4只在英国境内有转播权。国家转播商TVNZ将在新西兰境内转播冬残奥会。通过列表查看各地转播商服务信息。