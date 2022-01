2022年北京冬奥会冰球观赛指南

冰球是2022年北京冬奥会15个竞赛运动项目之一。

冰球运动节奏快、场面精彩、振奋人心,拥有悠久的历史和传统。即使你没有喜爱的球队,不了解冰球运动,它的上述特点也一定能够让你为之驻足。

冬奥会氛围渐浓,虽然NHL联盟现役球员无法参加男子冰球比赛,但是曾经叱咤NHL的老将、欧洲联赛顶级明星都将在北京亮相。

比赛将于2022年2月3日周四率先拉开帷幕,届时将进行女子冰球预赛。男子冰球赛事将于2月9日星期三开幕。

将会有22支冰球队参加北京冬奥会的争夺,其中男子球队12支、女子球队10支。各队首先将参加循环赛的争夺,之后进行淘汰赛。2月16-17日将决出女子冰球奖牌,2月19-20日则将见证男子冰球奖牌球队的诞生。

通过本文了解赛程以及这项运动的看点。

2022年北京冬奥会冰球比赛

2022年北京冬奥会冰球赛场将决出男子冰球和女子冰球两组奖牌的归属。男子组和女子组赛事参赛队数量不同。

男子赛事 :12支球队分成三个种子小组,每组4支球队。循环赛过后,三个小组头名以及成绩最好的小组第二直接晋级四分之一决赛。剩余的八支球队将会进行附加赛,以获得四分之一决赛参赛资格。从附加赛开始,比赛改为淘汰赛赛制。

:12支球队分成三个种子小组,每组4支球队。循环赛过后,三个小组头名以及成绩最好的小组第二直接晋级四分之一决赛。剩余的八支球队将会进行附加赛,以获得四分之一决赛参赛资格。从附加赛开始,比赛改为淘汰赛赛制。 女子赛事:10支参赛球队分为两组,每组5支球队。和男子组不同的是,女子组比赛没有种子抽签。取而代之的是:所有晋级球队中世界排名最高的5支球队分到A组,另外5支球队分到B组。A组球队全部能够晋级四分之一决赛,因此小组赛中各队的目标就是为了获得八强赛更好的种子排名。循环赛过后,B组排名前三的球队跻身8强。四分之一决赛开始,将采用淘汰赛赛制。

2022年北京冬奥会冰球明星

NHL不断上升的球员新冠确诊数字导致联盟最终做出决定,不派球员参加北京冬奥会。但是这并不意味着北京赛场将会缺少天赋出众的明星球员。

加拿大男子冰球队已经公布了参赛球员名单,2021年NHL选秀状元欧文·鲍维尔名列其中。最近和鲍威尔并肩参加在阿伯塔省举办的青少年世锦赛的四位球员凯登·古赫勒、科尔·佩尔费蒂、梅森·迈克塔维什的名字也赫然在列。目前赋闲在家的NHL老兵、6次当选全明星的艾瑞克·斯塔尔(2010年温哥华冬奥会冠军得主)也在加拿大冰球队名单之列。

美国男子冰球队将会以大学球员以及海外球员为主组建球队。由各国联赛选手组成的欧洲球队实力将会相对更胜一筹,虽然他们当中也会有球队受到NHL球员无法参赛的影响。

欧洲球队中也有前NHL球员的参与。瑞士队后卫米尔科·穆勒曾经在新泽西魔鬼队和圣荷西鲨鱼队完成过185场NHL比赛。传统强队ROC队中也有效力于大陆冰球联盟的球员助力。

女子组方面,名将集中在加拿大队和美国队:如萨拉·菲莉尔、玛丽-费利普·普林、希拉里·奈特、布里安娜·德克尔等等。

自1998年女子冰球入奥以来,美国队和加拿大队赢得了6枚女子冰球金牌中的5枚。如果她们未在北京冬奥会决赛上相遇,那将是非常罕见的一幕。

黑马芬兰队及其队长珍妮·希里科夫斯基同样值得关注。

2022年北京冬奥会赛程

女子冰球

比赛场馆:国家体育馆、五棵松运动中心

日期:2月3日星期四 - 2月17日星期四

2月3日

12:10 - 瑞士 vs 加拿大 (A组), 中国 vs 捷克 (B组)

16:40 - 日本 vs 瑞典 (B组)

21:10 - 芬兰 vs 美国 (A组)

2月4日

12:10 - ROC vs 瑞士 (A组), 丹麦 vs 中国 (B组)

2月5日

12:10 - 加拿大 vs 芬兰 (A组)

16:40 - 捷克 vs 瑞典 (B组), 丹麦 vs 日本 (B组)

21:10 - 美国 vs ROC (A组)

2月6日

16:40 - 中国 vs 日本 (B组)

21:10 - 瑞士 vs 美国 (A组)

2月7日

12:10 - 加拿大 vs ROC (A组)

16:40 - 捷克 vs 丹麦 (B组)

21:10 - 芬兰 vs 瑞士 (A组), 瑞典 vs 中国 (B组)

2月8日

12:10 - 美国 vs 加拿大 (A组)

16:40 - 日本 vs 捷克 (B组)

21:10 - ROC vs 芬兰 (A组), 瑞典 vs 丹麦 (B组)

2月11日

12:10 - 四分之一决赛

21:10 - 四分之一决赛

2月12日

12:10 - 四分之一决赛

16:40 - 四分之一决赛

2月14日

12:10 - 半决赛

21:10 - 半决赛

2月16日

19:30 - 铜牌赛

2月17日

12:10 - 金牌赛

男子冰球

比赛场馆:国家体育馆、五棵松运动中心

日期:2月日星期三 - 2月20日星期日

2月9日

16:40 - ROC vs 瑞士 (B组)

21:10 - 捷克 vs 丹麦 (B组)

2月10日

12:10 - 瑞典 vs 拉脱维亚 (C组)

16:40 - 芬兰 vs 斯洛伐克 (C组)

21:10 - 美国 vs 中国 (A组), 加拿大 vs 德国 (A组)

2月11日

12:10 - 丹麦 vs ROC (B组)

16:40 - 捷克 vs 瑞士 (B组), 瑞典 vs 斯洛伐克 (C组)

21:10 - 拉脱维亚 vs 芬兰 (C组)

2月12日

12:10 - 加拿大 vs 美国 (A组)

16:40 - 德国 vs 中国 (A组)

21:10 - ROC vs 捷克 (B组), 瑞士 vs 丹麦 (B组)

2月13日

12:10 - 斯洛伐克 vs 拉脱维亚 (C组)

16:40 - 芬兰 vs 瑞典 (C组)

21:10 - 中国 vs 加拿大 (A组), 美国 vs 德国 (A组)

2月15日

12:10 - 资格赛 (2场)

16:40 - 资格赛

21:10 - 资格赛

2月16日

12:10 - 四分之一决赛

14:00 - 四分之一决赛

16:40 - 四分之一决赛

21:30 - 四分之一决赛

2月18日

12:10 - 半决赛

21:10 - 半决赛

2月19日

21:10 - 铜牌赛

2月20日

12:10 - 金牌赛

2022年北京冬奥会冰球观赛指南

冰球比赛的目标很明确——比对手攻入更多的进球。但是比赛中还有一些细节规则,可能新观众不太了解。

冰球比赛由三节组成,每节20分钟,比赛双方各有6名球员在场上(包括1名守门员)。比赛中每次中断,计时都会停止,比如越位、点球、进球等,裁判都是会停表。每场比赛每队派遣23人到场,通常包括3名门将和20名其它位置球员。比赛过程中,球员可以轮流替补登场。

用球杆绊人、阻挡、干扰对方球员都是犯规行为,犯规球员会被罚在处罚区禁赛2分钟。此时,人数占优的球队就会获得一定优势。2分钟处罚时间到或者出现进球都将结束该球员的处罚。

60分钟比赛结束后,如果双方比分持平则将进行加时赛。加时赛采用4对4赛制,包括1名门将和3名球员。循环赛和四分之一决赛前的淘汰赛阶段比赛,加时赛时长为5分钟。半决赛和铜牌赛,加时赛时长为10分钟。决赛加时赛时长为20分钟。加时赛采用金球致胜制,哪队先进球,哪队赢得比赛胜利。

如果加时赛中双方均未能进球,将会采用点球大战分出胜负,决赛除外。决赛将会重复进行加时赛,直到产生最后的胜者。

比赛中经常会看到运动员做假动作,或者球员穿裆射门得分,这些都增添了比赛的观赏性。另外,对于球棒的使用技巧同样也是球员实力的一部分,值得关注。