2022年北京冬奥会冬季两项观赛指南

2022年北京冬奥会冬季两项运动包括11个奖牌项目：其中男子、女子项目各5个，在此基础上还有一个男女混合项目。33枚奖牌等待着它们的主人。

冬季两项运动中，运动员的最快心率能够达到每分钟180次，在射击过程中，心率能够下降至每分钟140次，在这种条件下运动员必须要在50米开外的地方用步枪击中边长为4.5厘米的正方形靶子。

北京冬奥会冬季两项比赛计划在2月5日至19日进行。

通过本文了解2022年北京冬奥会冬季两项详细赛程和最佳观赛方式。

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2022年北京冬奥会冬季两项竞赛项目

冬奥会冬季两项赛事包括11个竞赛项目：

男子

10公里短距离

20公里个人赛

12.5公里追逐

15公里集体出发

4 x 7.5公里接力

女子

7.5公里短距离

15公里个人赛

10公里追逐

12.5公里集体出发

4 x 6公里接力

男女混合

4x6公里（男子+女子）混合接力

2006年都灵冬奥会开始加入男子、女子集体出发项目后，上述竞赛安排一直延续至今。

2022年北京冬奥会冬季两项明星

挪威名将狄莉尔·艾克霍夫是现役女选手当中拥有最多冬奥会奖牌的运动员，5枚奖牌包括1金1银3铜。北京冬奥会上，征战第三届冬奥会的她无疑将是夺冠大热选手。2021年世锦赛上，她展现了统治级的实力，斩获6枚奖牌，其中包括4枚金牌。其它值得关注的女子冬季两项高手包括来自瑞典的2018年平昌冬奥会个人赛冠军汉娜·奥贝里（2021年世锦赛亚军）以及平昌冬奥会短距离亚军、挪威人马尔特·奥尔斯布·罗伊斯兰德。由于多位冬奥会冠军得主相继退役（包括平昌冬奥会两冠得主、德国人劳拉·达尔迈尔），因此女子组比赛的奖牌竞争更加开放。

男子组比赛中，由于法国传奇巨星马丁·弗卡德退役，其它参赛选手应该心中松了口气。平昌冬奥会斩获金牌的弗卡德（生涯第五届冬奥会，斩获第3金）于2020年宣布退役。

2021年世锦赛斩获男子12.5公里追逐铜牌的挪威选手约翰内斯·蒂格尼斯·波将会力争在北京卫冕自己的20公里个人赛冠军。另一位挪威选手，2021年世锦赛斩获四枚金牌的斯图尔拉·霍尔姆·拉格雷德（20公里个人赛、集体出发、接力和混合接力）同样值得关注。虽然他尚未参加过冬奥会比赛，但是通过世锦赛成绩预测，他有望成为北京冬奥会赛场的明星选手。

2022年北京冬奥会冬季两项赛程

场馆：国家冬季两项中心

（所有时间均为北京时间）

2月5日

17:00 - 混合接力4x6公里（女子+男子）

2月7日

17:00 - 女子15公里个人赛

2月8日

16:30 - 男子20公里个人赛

2月11日

17:00 - 女子7.5公里短距离

2月12日

17:00 - 男子10公里短距离

2月13日

17:00 - 女子10公里追逐

18:45 - 男子12.5公里追逐

2月15日

17:00 - 男子4x7.5公里接力

2月16日

15:45 - 女子4x6公里接力

2月18日

17:00 - 男子15公里集体出发

2月19日

17:00 - 女子12.5公里集体出发

2022年北京冬奥会观赛指南

冬季两项运动将越野滑雪自由技术的耐力和步枪射击的精准结合在一起。将滑雪的“动”和射击的“静”结合起来，这种结合本身就是相互矛盾的，因此给运动员带来的挑战更大。运动员在射击阶段需要在呼吸急促、心跳加速的情况下，从远距离击中非常小的靶。在他们射击的同时，计时不会停止，因此他们还要承载尽快完成射击项目的压力。这种情况下，如果最终未能全数击中枪靶，会有相应的处罚（加时间）。比赛过程中运动员需要用两种姿势完成射击，卧姿和站姿。根据赛事安排不同，有些赛事需要两种姿势交替完成，有些赛事则要求连续完成两种姿势的射击。

德国和挪威运动员在冬奥会冬季两项比赛中占据主导地位，分别斩获52枚奖牌（19金）和41枚奖牌（16金）

首位实现冬奥会冬季两项三连冠（2010、2014、2018）的运动员阿纳斯塔西娅·库兹米娜表示：“冬季两项是冬奥会最有活力的运动项目之一。有时比赛中你的心情会很嗨，这就会导致你无法控制自己的呼吸。从比赛一开始到最后越过终点，运动员始终需要找到一种平衡。观众在观看比赛过程中，当运动员击中全部五个靶子时，你会感觉到他们的欣喜。那种开心是其它东西无法比拟的。”

“书上对冬季两项的解释是越野滑雪和射击相结合的运动，如果让我定义的话，我还想加入一些补充：冬季两项是一项在不断变化的天气条件下，将长距离滑雪和高心率下射击相结合的运动。”