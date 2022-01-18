2022年北京冬奥会雪橇观赛指南

雪橇运动的最高时速达到154公里/小时（95英里/小时），因此也被认为是冬奥会上速度最快的运动项目。

正因如此，2月5日开赛的2022年北京冬奥会雪橇比赛也格外令人期待。延庆国家雪车雪橇中心的赛道将见证经验丰富的老将和新秀选手同场竞技，其中包括德国奥运金牌得主费利克斯·洛赫和娜塔莉·盖森伯格，以及新秀尼娜·佐格勒（意大利退役传奇名将阿尔明·佐格勒的女儿）等。

雪橇比赛包括四个竞赛项目，将产生四套奖牌：男子单人雪橇、女子单人雪橇、双人雪橇以及团体接力。

以下是各竞赛项目的介绍、赛程、应该关注的明星选手以及观赛指南。

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2022年北京奥运会雪橇竞赛项目

单人雪橇：顾名思义，只有一名运动员在雪橇上的比赛。每位参赛者有四次滑行的机会，最后将四次滑行的时间相加，用时最短的选手获胜。女子比赛的起始位置比男子选手更靠近终点，因此滑行距离更短。

双人雪橇：由两名选手共同完成，其中一个选手在上，另一个在下。一共滑行两次，相加时间最短的队伍获胜。两位参赛选手可以是同性别，也可以男女混合。

团体接力：在2014年索契冬奥会上首次亮相，是相对较新的冬奥会竞赛项目之一。每支队伍分别由女子单人、男子单人、和双人雪橇选手组成。女子单人雪橇选手率先开始比赛，在抵达终点时会击打触摸板，为男子单人雪橇选手打开进入赛道的闸门。当男子选手碰到触摸板时，双人队伍出发，最后三次滑行时间相加用时最短的队伍夺冠。

2022年北京冬奥会雪橇明星选手

德国是雪橇运动的强国，因此在这四个项目中都有很大夺金的可能性。女队员中，娜塔莉·盖森伯格无疑是夺冠大热，她称得上是有史以来最伟大的雪橇运动员，她曾获得5枚冬奥金牌。不过，2022年北京冬奥会对她而言可能是很大的挑战，因为她在2019赛季中因为生育而休战了一段时间。

如果她想击败同胞茱莉亚·陶比茨（卫冕世界冠军）和奥地利神童马德琳·埃格勒夺冠的话，她必须重新找回巅峰状态。

男子组，焦点无疑在雪橇传奇菲利克斯·洛赫身上，这位手握三枚冬奥会奖牌的德国名将创造了雪橇最高速度的世界纪录，即153.98公里/小时（95.68英里/小时）。

2018年平昌冬奥会上，一反常态的失误使得他与奖牌失之交臂。2019/20赛季，他在世界杯赛场的表现也差强人意。但是在2020/21赛季里，他重新找回了自己的最佳状态，在12场世界杯赛事中赢得了9场，因此再次成为在北京夺冠的热门人选。

伤愈复出的美国奥运银牌得主克里斯·马兹德泽和洛赫的同胞约翰内斯·路德维希也值得关注。

2022年北京冬奥雪橇赛程

场馆：国家雪车雪橇中心

（所有时间都是北京时间，即UTC+8）

2月5日星期六

19:10 - 男子单人 - 第一轮和第二轮比赛

2月6日星期日

19:30 - 男子单人 - 第三轮和第四轮比赛

2月7日星期一

19:50 - 女子单人 - 第一和第二轮比赛

2月8日星期二

19:50 - 女子单人 - 第三轮和第四轮比赛

2月9日星期三

20:20 - 双人赛

2月10日星期四

21:30 - 团体接力

2022年北京冬奥会雪橇比赛看点

“看电视转播的时候，观众会觉得运动员在比赛中都不需要做什么，但实际上我们一直都在转向，并努力让自己放松。比赛中有很多事情要做，但当你做得很好时，观众反而是感觉不到的”。参加过2006年和2010年两届冬奥会的英国雪橇运动员亚当·罗森在接受奥林匹克频道采访时说。

尽管在弯道上要承受相当的压力，但运动员必须在身体上保持放松，才能保持尽可能高的速度。

双人项目则需要更多的技能，除去单人项目也同样需要的脑力、体力和勇气外，两人之间还要有化学反应。为了保持平衡，体重较重的运动员往往在上面，他需要与下面的队友在转弯处协同工作。

“虽然不能说就像是一辆双层巴士，但是有点类似。罗森继续说。“你必须更加精准，知道要去哪里，因为双人雪撬比单人雪橇更容易失控"。

阅读更多: 和阿尔明·佐格勒一起了解雪橇运动

如何观看北京冬奥会雪橇比赛

2022年北京冬奥会将会有广泛的电视媒体和数字媒体转播、报道。

所有运动项目的比赛实况、回看、精彩集锦都可以通过各地转播合作伙伴提供的电视和流媒体平台服务观看，Olympic Channel也在其中。

冬奥会结束后，完整赛事回看同样可以通过Olympics.com观看，比赛精彩瞬间也将会在@Olympics社交媒体平台分享。

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