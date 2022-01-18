2022年北京冬奥会冰壶观赛指南

这项历史悠久的运动起源于16世纪的苏格兰——1740年2月的一份报纸有现存最早关于冰壶运动的记录。每场比赛的精准战略策略都会让观众展开想象。这项运动要求运动员坚守那不成文的冰壶精神，同时也是对体育精神的尊重。

北京冬奥会上，混双比赛将于2月2日开打，而男子比赛将于2月9日打响，女子在一天后举行。

2022年北京冬奥会冰壶竞赛项目

北京冬奥会的冰壶赛场将产生混双、男子、女子三个项目的奖牌。比赛从2月2日，开幕式的前两天开打，到北京冬奥会闭幕日2月20日结束。共有34支球队参加比赛，其中参加混双比赛的队伍有10支，男子组和女子组参赛球队各12支。

三个项目首先展开单循环赛，最终排名前四名的球队进入半决赛。

各单项之间还有一些不同之处：如在混双比赛的8局比赛中，每队每局有6只壶（5次投掷，另有1只冰壶在每局开始时，由各队根据战术安排提前预设），而男子和女子项目共有10局，每局有8只壶。比赛结束时得分最多的球队获胜。

2022年北京冬奥会冰壶明星

提到冰壶，就不得不说传统强队加拿大，在今年的比赛中，他们的男子和女子队分别由冬奥冠军布拉德·古休（2006年都灵）和詹妮弗·琼斯（2014年索契）领衔。

瑞典队也值得注意，他们的男子阵营中有世锦赛冠军尼克拉斯·埃丁，女队则有冬奥卫冕冠军安娜·哈塞尔伯格。

英国选手布鲁斯·莫亚特将参加男子比赛和混双比赛。今年的世锦赛上，他在这两项比赛中都打进决赛，获得男子银牌和混双金牌。

英国女子冰壶队的伊芙·缪尔海德、美国女队中的塔比莎·彼得森和美国男队的约翰·舒斯特都是颇具实力的老将。

2022年北京冬奥会冰壶赛程

地点：国家游泳中心

日期：2月2日-2月20日（以下为北京时间 UTC+8 ）

2月2日 星期三

20:05 - 混双：瑞典VS英国，澳大利亚VS美国，挪威VS捷克，中国VS瑞士

2月3日 星期四

09:05 - 混双：澳大利亚VS中国，瑞典VS捷克，美国VS意大利，英国VS加拿大

14:05 - 混双：意大利VS瑞士，美国VS挪威

20:05 - 混双：挪威VS加拿大，瑞士VS英国，中国VS瑞典，捷克VS澳大利亚

2月4日 星期五

08:35 - 混双：瑞典VS澳大利亚，加拿大V瑞士，意大利VS挪威

13:35 - 混双：捷克VS意大利，中国VS加拿大，瑞士VS澳大利亚，瑞典VS美国

2月5日星期六

09:05 - 混双：澳大利亚VS挪威，瑞士VS瑞典

14:05 - 混双：中国VS美国，捷克VS英国，瑞典VS加拿大，澳大利亚VS意大利

20:05 - 混双：英国VS意大利，挪威VS中国，挪威VS瑞士，美国VS加拿大

2月6日 星期日

09:05 - 混双：美国VS捷克，英国VS中国

14:05 - 混双：挪威VS瑞典，澳大利亚VS瑞士，意大利VS中国，加拿大VS捷克

20:05 - 混双：加拿大VS澳大利亚，意大利VS瑞典，瑞士VS美国，挪威VS英国

2月7日 星期一

09:05 - 混双：瑞士VS挪威，加拿大VS意大利，美国VS英国，挪威VS中国

20:05 - 混双：半决赛

2月8日星期二

14:05 - 混双：铜牌比赛

20:05 - 混双：金牌比赛

2月9日星期三

20:05 - 男子：丹麦VS加拿大，美国 vs ROC，ROC vs 瑞士，中国VS瑞典

2月10日 星期四

09:05 - 女子：英国VS瑞士，丹麦VS中国，瑞典VS日本， ROC vs 美国

14:05 - 男子：美国VS瑞典，挪威VS加拿大，中国 vs ROC，英国VS意大利

20:05 - 女子：加拿大VS韩国，瑞典VS英国，美国VS丹麦，中国VS瑞士

2月11日 星期五

09:05 - 男子：瑞士 vs ROC，英国VS美国，瑞典VS意大利，丹麦VS中国

14:05 - 女子：美国VS中国，加拿大VS日本，韩国vsROC，韩国VS英国

20:05 - 男子：ROCvs丹麦，英国VS挪威，加拿大VS瑞士

2月12日 星期六

09:05 - 女子：瑞典VS加拿大，韩国vsROC，日本VS丹麦

14:05 - 男子：意大利VS中国，加拿大VS瑞典，荷兰VS瑞士，美国VS挪威

20:05 - 女子：ROCvs日本，丹麦VS瑞士，英国VS美国，瑞典VS中国

2月13日星期日

09:05 - 男子：挪威VS瑞士，中国VS英国，美国VS加拿大，意大利vsROC

14:05 - 女子：丹麦VS英国，美国VS瑞典，韩国VS中国，瑞士VS加拿大

20:05 - 男子：英国VS丹麦，瑞士VS意大利，中国VS美国

2月14日星期一

09:05 - 女子：中国VS日本，加拿大vsROC，美国VS韩国

14:05 - 男子：意大利VS意大利，丹麦VS挪威，ROCvs瑞典，瑞士VS英国

20:05 - 女子：瑞士V瑞典，英国VS加拿大，日本VS韩国，丹麦 vs ROC

2月15日星期二

09:05 - 男子：ROC vs 挪威，加拿大VS中国，瑞典VS美国，瑞典VS丹麦

14:05 - 女子：中国vsROC，瑞典VS丹麦，美国VS瑞士，英国VS日本

20:05 - 男子：瑞典VS英国，意大利VS美国，挪威VS中国，ROCvs加拿大

2月16日星期三

09:05 - 女子：加拿大VS美国，瑞士VS韩国，中国VS英国

14:05 - 男子：中国VS瑞士，英国VS中国，意大利VS丹麦

20:05 - 女子：韩国VS丹麦，日本VS美国，ROCvs瑞典，加拿大VS中国

2月17日星期四

09:05 - 男子：丹麦VS美国，瑞典VS瑞士，加拿大VS英国，挪威VS意大利

14:05 - 女子：日本VS瑞士 ROCvs英国，丹麦VS加拿大，韩国VS瑞典

20:05 - 男子：半决赛

2月18日星期五

14:05 - 男子：铜牌赛

20:05 - 女子：半决赛

2月19日星期六

14:05 - 男子：金牌决赛

20:05 - 女子：铜牌赛

2月20日星期日

09:05 - 女子：金牌决赛

2022年北京冬奥会观赛指南

冰壶比赛的目标就是让你方的壶比对方的更靠近营垒的圆心（得分区）。

比赛中，你经常会看到运动员对刷冰的队友大喊大叫。英国男队的请将布鲁斯·莫亚特向Olympics.com解释称，“我们大声喊叫是因为这是最好的沟通方式。冰壶场地大约有44米长，所以我们基本上需要大声喊叫来交流，而这可能是最有效的传达信息方式。”

但为什么要刷冰呢？为什么运动员要拿着“扫帚”（冰刷）？这要看情况而定——主将和他的队友根据不同的情况决定是否使用冰刷。

莫亚特说，“对我来说，我用它来指引冰壶的走向。队员们用它来清理冰面，这能提高或保持冰壶速度和方向。”

然而，这并不适用于混双比赛，在混合双打比赛中，队中的两名球员都要刷冰，而在每局负责中间三投的队员还有额外任务。此外，主将不会帮忙引导冰壶。

澳大利亚的迪安·休伊特说，“不同之处在于你投掷之后要自己刷冰，就是要自己判断自己的冰壶，此时你的心跳已经很快，你还得回来再投掷一次。

休伊特的队友塔利·吉尔补充说，混合双打更是一场开放的比赛。

“比赛本身节奏更快，我知道很多人觉得混合双打永远不会有安全感，”她说。“你可能打了一个好球，对手马上又回敬一击，你就会说，‘哦，又有麻烦了。’变化总是这么快，你要不停地思考需要做什么，对手会做什么，你要怎么应对。”

休伊特补充道，“你可以在最后一局领先3、4分，在男子或女子比赛中，这时比赛就结束了，你们也可以握手了。但在混合双打中，你还得奋力守住胜果。”

总之，这是一项令人难以置信的运动。