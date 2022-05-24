新的开始：北京冬奥会后第一次！羽生结弦本周末重归花滑

距离在2022年北京冬奥会花滑赛场吸引万千瞩目三个月后，羽生结弦回来了。他将参与本周开始的《冰上幻想》巡演演出，重新踏上冰场。

本周末，羽生结弦将在千叶县幕张站的表演中登场亮相。但是他未来的运动生涯如何打算，尚未明朗。

北京冬奥会上无缘奖牌之后，这位来自日本的两届冬奥冠军得主于2月21日返回日本，之后就消失在公众的视野当中。

北京冬奥会上，羽生结弦最终位居第四位。比赛过程中他挑战了阿克塞尔四周跳，但是最终遗憾以失败告终，未能成为首位在正式比赛中成功完成该动作的第一人。

由于挑战4A跳跃过程中右脚踝扭伤，27岁的羽生结弦缺席了上个月在蒙彼利埃举行的花滑世锦赛。

羽生结弦已经确定将会参加《冰上传奇》全部四站巡演的演出，此举应该是其脚踝伤势已无大碍的信号。四站演出时间地点如下：幕张站（5月27-29日）、名古屋站（6月3-5日）、神户站（6月17-19日）、静冈站（6月24-26日）。

至于他在四站演出之后的打算，目前尚未可知。

北京冬奥会上，羽生结弦在赛后新闻发布会上表示自己的未来尚未确定，但是他也没有排除参加2026年米兰科尔蒂纳冬奥会的可能性。回首羽生结弦的花滑生涯，他已经取得了所有能够去争取的成就，如果他决定告别花滑，冰迷也并不会感到太惊讶。

但是，这位两届世锦赛冠军、4次大满贯总决赛冠军得主在赛场上依然保持了和以往无差的竞争力。

回首他的北京冬奥会之旅，如果他在短节目开场没有错过那个跳跃动作（如此失误在其职业生涯中实属罕见），如果他在自由滑比赛中没有挑战4A，那么他应该能够轻松登上北京冬奥会的领奖台。

虽然宇野昌磨和键山优真的表现同样出色，但是就目前而言，说羽生结弦和新科奥运冠军陈巍是当今世界最优秀的两位男子花滑运动员，还是具有一定说服力的。

有一件事情是可以肯定的，全世界冰迷的目光都将关注着羽生结弦接下来的一举一动。