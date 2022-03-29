2021/22赛季花样滑冰赛场亮点回顾

2021/22花样滑冰赛季始于美国拉斯维加斯举行的美国大奖赛，历时156天后随着2022年花滑世锦赛于上周日在法国蒙彼利埃尘埃落定而落下帷幕。

过去的5个月时间里，花样滑冰比赛亮相三大洲（美洲、亚洲、欧洲）赛场，其中包括精彩绝伦的2022年北京冬奥会。运动员们在赛场内外给冰迷留下了诸多难忘的瞬间。

本文，我们专注于赛场上的精彩。陈巍走出2018年平昌冬奥会短节目的阴影，在北京登顶冬奥最高领奖台；羽生结弦在首都体育馆展现了自己作为全球偶像的拼搏精神，勇敢挑战高难度；隋文静/韩聪为东道主锁定双人滑奥运金牌，也圆了自己多年来的奥运冠军梦；法国冰舞巨星组合加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙用辉煌战绩为本赛季画下句点，包揽冬奥会和世锦赛冠军。

由于本月初国际冰联宣布俄罗斯和白俄罗斯选手不得参加法国蒙彼利埃举办的世锦赛，给本届世锦赛女子单人滑和双人滑项目的格局产生了大幅度影响。

北京冬奥会女子单人滑比赛成绩尚处于“暂定”状态，安娜·谢尔巴科娃凭借包括两个四周跳在内的精彩自由滑表现在北京位居第一；世锦赛赛场，坂本花织的表现配得上赛前夺冠热门的身份，成为历史上第六位夺得世锦赛冠军的日本女子花滑运动员。

平昌冬奥会亚军、北京冬奥会季军宇野昌磨以及美国双人滑组合阿莱克莎·尼里姆/布兰登·弗雷泽生涯首尝世界冠军滋味。

通过本文一起重温本赛季花滑赛场的高光瞬间吧！

男子单人滑：陈巍一圆冬奥冠军梦

本赛季对于美国名将陈巍而言并非一帆风顺，在新赛季首场比赛中，他在美国大奖赛上不敌队友周知方以及日本名将宇野昌磨，位居第三。他自2018年平昌冬奥会之后保持的不败纪录被终结。仅仅一周后，他就在加拿大大奖赛上强势反弹。那场比赛他换回了更熟悉的“老节目”，状态回勇。这两个节目也在今年1月份是时候帮助他在冬奥卫冕冠军羽生结弦六夺日本全国冠军两周后，第六次捧起美国锦标赛冠军。

羽生结弦虽然在日本赛场战胜队友宇野昌磨和键山优真，但是当时他展望北京冬奥会时就清楚的表明了自己的目标，挑战无人在比赛中成功完成的高难度动作——阿克塞尔四周跳。

羽生结弦在北京赛场的阿克塞尔四周跳未能成功完成（下文单独介绍），陈巍最终成为最闪亮的那颗星。美国名将的短节目和自由滑节目完成度颇高，其中，在自由滑表演中意识到自己即将夺冠后的他脸上展露出灿烂的笑容，此后轻松写意的动作感染了所有观众。最终，他成为冬奥会历史上第七位赢得男子单人滑冠军的美国选手，也是自2010年温哥华冬奥会的埃文·莱萨塞克之后首位取得该成就的美国男子花滑选手。

22岁的成为在北京冬奥会夺冠之后兴奋的表示：“你无法想象那种感觉，这个冠军对我而言意味着全世界。我和北京有关联（母亲是北京人），能够有机会在这里赢得冠军对我来说简直太棒了。”

日本选手键山优真和宇野昌磨分别收获北京冬奥会银牌和铜牌，日本选手连续第二届冬奥会斩获男子单人滑两枚奖牌。

宇野昌磨登顶世锦赛最高领奖台

北京冬奥会结束五周后，世锦赛在法国蒙彼利埃举行。两位奥运冠军陈巍、羽生结弦因伤无法参赛后，宇野昌磨看到了登顶世界之巅的机会。最终，他的表现没有令人失望，成为继羽生结弦和高桥大辅之后第三位赢得世锦赛男子单人滑冠军的日本选手。

赛后，宇野昌磨将世锦赛夺冠归功于教练（冬奥奖牌获得者）史蒂芬·兰比尔。经历2019年大奖赛法国站灾难性表现后，宇野昌磨一度曾经考虑退役。兰比尔帮助他重新振作了起来。

本届世锦赛上，键山优真再次摘得银牌，因新冠检测呈阳性而缺席北京冬奥会个人赛的美国名将周知方收获铜牌。

女子单人滑：谢尔巴科娃和坂本花织夺冠

本赛季花滑大奖赛六站赛事的女子单人滑比赛被俄罗斯选手牢牢统治着，谢尔巴科娃和队友亚历珊德拉·特鲁索娃以及卡米拉·瓦里耶娃都曾经斩获过分站赛冠军。坂本花织在日本举行的NHK杯上也成功登顶，斩获大奖赛分站冠军，展现了挑战俄罗斯选手的实力。

北京冬奥会女子单人滑比赛经历了前所未有的局面，虽然瓦里耶娃在短节目比赛中高居第一，但是最终谢尔巴科娃凭借完美的自由滑发挥逆袭成功。17岁的谢尔巴科娃继2021世锦赛登顶之后，圆梦奥运赛场。特鲁索娃和坂本花织在北京分列亚军和季军。瓦里耶娃在自由滑比赛中失误连连，最终位居第四。

ISU拒绝俄罗斯选手参加2022年世锦赛的决定意味着两位北京冬奥会女子单人滑奖牌获得者无缘蒙彼利埃之旅，最终坂本花织抓住了机会，从短节目开始就奠定领先优势，最终自由滑再次表现强势，斩获冠军。

世锦赛上，坂本花织刷新了个人生涯最好成绩。赛后她表示：“我觉得机不可失，时不再来。如果这次我不能夺冠的话，为了也没有机会了。所以我觉得这是我本次参赛必须要完成的任务。”

2022年世锦赛女子单人滑亚军和季军的争夺更为激烈，比利时名将洛埃娜·亨德里克斯和美国小将刘美贤分获银牌和铜牌。

双人滑：“葱桶”组合在主场创造历史

本赛季花滑参赛选手当中谁身上的压力最大?答案当属中国双人滑组合隋文静/韩聪。

北京冬奥会上，双人滑项目被安排到最后进行，如此安排在最近60年都未曾出现过。如果身为两届世锦赛冠军得主和2018年平昌冬奥会亚军的“葱桶”组合能够夺冠，将为东道主代表团的2022年北京冬奥会之旅书写高光结局。

在北京冬奥会比赛开始之前，双人滑的比赛结果同样难以预测。隋文静/韩聪组合虽然本赛季两夺大奖赛冠军、同时又是主场作战，但是2021年世锦赛冠军组合阿纳斯塔西娅·米希娜/亚历山大·加利亚莫夫组合在几周前举行的欧锦赛上刚刚刷新了双人滑世界纪录。另一对俄罗斯组合叶夫根尼娅·塔拉索娃/弗拉基米尔·莫洛佐夫在塔林欧锦赛上的成绩也领先隋文静/韩聪本赛季最佳成绩10分之多。

不过最终，“葱桶”组合在北京冬奥会赛场上更胜一筹，短节目领先塔拉索娃/莫洛佐夫组合0.16分的他们在自由滑比赛中凭借《忧伤河上的金桥》胜出。获悉夺冠的时候，他们激情相拥庆祝胜利，尽情释放着心中的压力。

隋文静/韩聪组合的北京夺冠也是中国队在双人滑项目上的冠军传承。他们的教练赵宏博此前曾经在2010年温哥华冬奥会上和申雪搭档夺得金牌。

塔拉索娃/莫洛佐夫以总成绩0.63分的劣势收获银牌，米希娜/加利亚莫夫组合在北京赛场未能找到最佳状态，最终以铜牌结束征程。

尼里姆/弗雷泽结束美国43年等待

俄罗斯选手无缘蒙彼利埃世锦赛，中国选手隋文静/韩聪组合和北京冬奥会第五名彭程/金杨组合需要休息选择不参赛。

这意味着北京冬奥会第六名、美国组合尼里姆/弗雷泽成为2022年世锦赛双人滑夺冠热门，他们的队友阿什莉·凯恩-格里布尔/蒂莫西·勒迪克（北京冬奥会第八）以及日本组合三浦璃来/木原龙一（北京冬奥会第七）同样有机会冲击奖牌。

最终尼里姆/弗雷泽组合和坂本花织一样，抓住了这一千载难逢的机会，以22分领先优势登顶世锦赛最高领奖台。他们也成为4年来首位赢得世锦赛双人滑冠军的美国组合。

三浦璃来/木原龙一收获银牌，加拿大组合瓦妮莎·詹姆斯/艾瑞克·拉德福德组合位居第三。凯恩-格里布尔/勒迪克组合在自由滑比赛中出现失误，最终无缘奖牌。

2022年世锦赛双人滑奖牌获得者

冰舞：帕帕达基斯/西泽龙组合加冕双冠王

2022年包揽冬奥会和世锦赛金牌的花滑选手只有法国冰舞组合加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙。在本赛季开始前，他们由于新冠疫情有将近两年的时间没有参赛此前他们最后一次参赛是2020年欧锦赛，当时不敌俄罗斯组合维多利亚·西尼齐娜/尼基塔·卡察拉波夫。复出赛场后的四届世锦赛冠军组合在本赛季凭借两套全新的节目勇不可当，战无不胜。

2018年平昌冬奥会因为服装意外导致无缘冠军的他们在北京冬奥会上完成了自我救赎，摘得冠军。西尼齐娜/卡察拉波夫摘得银牌，美国组合麦迪逊·胡贝尔/扎克·多诺霍收获铜牌。

2022年世锦赛上，他们在9000位主场观众的见证下五夺世锦赛冠军。赛季初宣布即将退役的胡贝尔/多诺霍组合生涯第四次摘得世锦赛奖牌，位居亚军。另一对美国组合麦迪逊·乔克/埃文·巴特斯收获铜牌，这是他们自2016年以来首次登上世锦赛领奖台。

世锦赛后，西泽龙表示：“本届世锦赛经历是我们生涯当中的辉煌时光，同时也是蒙特利尔滑冰学院的荣耀时刻以及冰舞这项能够和父母、朋友、粉丝共享之运动的胜利，对我们而言极为特别。取得这样的成绩比我们预测的要好很多。在坐满观众场馆比赛感觉极佳，听到那么多人高呼着我们的名字，那种感觉无法用语言形容。我们俩人都很激动，在比赛开始前就已经难以抑制泪水。能够在法国观众的见证下比赛，特别激动。”

值得一提的是，本届世锦赛冰舞十强选手当中有8对组合出自蒙特利尔滑冰学院。

我们不会忘记：羽生结弦勇敢挑战阿克塞尔四周跳

两夺世锦赛和冬奥会冠军的日本花滑巨星羽生结弦依旧是花滑运动当中最受欢迎的选手。脚踝伤势影响了他本赛季的比赛计划，最终他只参加了日本锦标赛和北京冬奥会的争夺。

北京冬奥会赛场上，羽生结弦在短节目比赛中第一个跳跃动作时出现失误未能完成动作，导致他排名未能达到预期。即使如此，在自由滑比赛中他依然开场就挑战了阿克塞尔四周跳动作。虽然那个跳跃最终未能成功落地，但是依旧展现了他的个性以及他期待引领花滑运动发展的决心。

赛后羽生结弦表示：“我真的在赛场上展现了全部，没有任何保留了。我在自由滑一开始就挑战了最难动作，我觉得我在阿克塞尔跳的圈数上做到了我能做到的最好。我为此努力了，付出了，因此这份记忆我会永远珍视。这届冬奥会是一次挑战，我竭尽所能了。”

无缘冬奥的名将和北京冬奥会的暖心一慕

本赛季对于很多选手而言都并非事事顺遂的一个赛季。2015年世锦赛冠军伊莉莎维塔·图克塔米谢娃虽然在俄罗斯女单选拔当中败北无缘个人冬奥会首秀，但是她依旧在大奖赛赛场上展现了自己的实力。

日本名将纪平梨花由于无法摆脱脚踝伤势，最终缺席了北京冬奥会。

8年前就上演冬奥首秀的美国名将杰森·布朗重返奥运舞台表现亮眼，最终位居男子单人滑第六。

整个赛季当中，花滑选手都在展现奋斗精神：法国选手凯文·阿伊莫兹战胜一系列伤病之后获得了冬奥会入场券；去年8月遭遇脑震荡的凯特琳·哈瓦耶克和搭档让-卢克·贝克一起完成了冬奥首秀。

曾经的世锦赛冠军、2010年冬奥会男子单人滑铜牌得主高桥大辅搭档村元哉中转攻冰舞已经有两年时间了，最终他们也在今年完成了世锦赛冰舞首秀。位居第16名的他们表示他们终于感觉到跻身世界顶级选手的行列了。

本赛季最暖心的一幕可能是北京冬奥会冰舞自由舞比赛后的那一时刻。帕帕达基斯/西泽龙等待分数的时候，他们的蒙特利尔滑冰学院“同学”胡贝尔、乔克、多诺霍、巴特斯和他们一起携手并肩，将共同强大的口号展现得淋漓尽致。