羽生结弦没有否定再次参加冬奥会的可能

关于是否会参加2026年米兰科尔蒂纳冬奥会，征战个人第四届冬奥会，羽生结弦留下了一个悬念。

“如果你问我说这届冬奥会是不是我最后一届，我不知道。”羽生结弦微笑着在全日本直播的2022年北京冬奥会新闻发布会上说道：“奥运会是一个特别的地方，绝无仅有的。它是一场比赛，一个挑战，让你即使有伤在身依旧想要参加。”

“对于花样滑冰选手而言，没有其它比赛能够和奥运会相提并论。我心中有一部分是想要再次参加冬奥会的。”

冬奥两金得主羽生结弦今天进行了训练，这是距离上周四自由滑比赛后的第一次。今天的训练中他没有挑战阿克塞尔四周跳。

羽生结弦在主媒体中心举行的新闻发布会现场 照片出自： 2022 Getty Images

谈到自由滑比赛前训练阿克塞尔四周跳时再次扭伤的右脚踝伤势时，羽生表示：

“那个扭伤比我最初预期的要严重。如果当时是其它比赛的话，我肯定就退赛了。”

“医生说我需要休养10天。所以伤的挺严重的。我是在比赛当天早上的训练受伤的，当时我一度想到了退赛。”

“在热身开始前的10分钟，我打了一针止痛针，最终决定参赛。”

羽生结弦能否参加本周日的表演滑，看起来要取决于他的右脚踝伤势。27岁的他也不确定自己是否还要继续追求自己在自由滑比赛中未能完成的阿克塞尔四周跳。

羽生结弦说道：“我还没有最终决定。我自己觉得做阿克塞尔四周跳感觉还行。我觉得在这个动作上，我已经到达了顶峰。”