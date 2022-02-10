羽生结弦冬奥赛场挑战阿克塞尔四周跳

2月10日，日本花滑名将羽生结弦在北京冬奥会男单自由滑比赛中开场就挑战了阿克塞尔四周跳，但是完成质量距离完美成功还有一些差距。

就这个动作而言，羽生结弦的旋转周数尚有不足，落地未能站稳。尽管如此，这也是他距离成功完成该动作最接近的一次了。

最终，羽生结弦的自由滑成绩为188.06，位居全场第三，总成绩283.21分位居第四，无缘奖牌。考虑到他短节目比赛仅排名第8，最终能够追到如此排名，实属不易。

羽生结弦在尝试阿克塞尔四周跳落地时倒地 照片出自： 2022 Getty Images

赛后接受采访时，羽生结弦表示：

“我今天已经展现了全部，没有任何保留了。今天我从一开始就火力全开，我觉得我的阿克塞尔四周跳在旋转上做的不错。我为它努力了，这是我会珍视一辈子的经历。”

“现在回想这场比赛，我脑海中会浮现出很多东西。今天的表演体现了我选曲的名字《与天共地》。我的阿克塞尔跳和后内跳都摔了，但是之后的比赛里，我的跳跃动作都完成的非常好。比赛中还是有起伏的。”

结果确实很遗憾，但是我觉得自己尽力了。我要感谢大家的支持，我不知道自己的表现是否达到了大家的期待，如果没有的话，对不起了——羽生结弦

羽生结弦在表演结束后向现场观众致意 照片出自： 2022 Getty Images

冬奥两金得主羽生结弦的目标是在北京冬奥会上成为首位完成阿克塞尔四周跳的运动员，今天的比赛中他勇敢的朝着自己的目标迈出了迈出了第一步。

谈到这个动作时，羽生表示：“我从小就希望能够完成阿克塞尔四周跳。后来教练也在鼓励我说有朝一日我会完成这个动作的，从那时开始我也在为此而努力着。”

虽然没有赢得奖牌，但是今天的羽生有足够理由昂首离开。