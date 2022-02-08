三届世锦赛冠军陈巍领跑男单短节目，羽生结弦位居第八

四年前单人滑短节目失误的陈巍没有在同一个地方摔倒两次。

身为三届世锦赛冠军的美国花滑名将在2022年北京冬奥会男子单人滑短节目比赛中完成了精彩演出，以刷新世界纪录的113.97分的成绩领跑众人。

22岁的陈巍在2018年平昌冬奥会短节目比赛中曾经出现重大失误，但是今天（2月8日）的比赛中，他完全没有受到上次失利的影响，凭借精彩表现为自由滑奠定了5分的领先优势。

赛后接受《NBC》采访时，陈巍表示：“我太开心了，上届冬奥会，我的两套短节目都发挥不理想。今天的感觉真的特别好，这对我意义很大。”

2020年冬青奥会冠军键山优真今天短节目的表现同样令人印象深刻。18岁的日本新星收获了108.12分的高分。

2018年平昌冬奥会亚军宇野昌磨105.90分位居短节目第三。

键山优真和宇野昌磨的队友，两届冬奥会冠军得主羽生结弦在倒数第二组亮相，但是在开场做后内四周跳的时候出现意外，未能完成这个动作，这导致他直接丢掉了9分。最终获得95.15分的他位居短节目第8。

赛后羽生结弦表示，他在准备第一次跳跃之前有一块碎冰影响了他的发挥。

赛后27岁的羽生表示：“当我起跳的时候，我正好处在上一位选手跳跃之后留下的小缺口位置，运气不佳。今天我做的每个动作都感觉很舒服。”

“坦白讲，我觉得今天我没有任何失误。不知道这算不算运气不好？是不是我做了什么被冰讨厌了。这就是我当下的感想。”羽生结弦说道。

今天的男子短节目比赛从总体上来讲质量上乘，最终有12位选手的成绩突破了90分。

韩国选手车俊焕，位居第四，成绩为99.51分。格鲁吉亚选手莫里西·克维捷拉什维利97.87分位居第五，美国名将杰森·布朗97.24排在第六，ROC的叶夫根尼·谢梅年科97.76位居第七。

2018年平昌冬奥会位居第五无缘奖牌的陈巍现在在自由滑比赛开始前奠定了领先优势。平昌折戟之后，陈巍在各国际赛事中完成了十连胜的壮举，连胜纪录直到本赛季大奖赛美国站才宣告终止。

美国大奖赛上击败陈巍的人是周知方，后者由于新冠阳性已经于2月7日晚间宣布退赛。

男子短节目：高质量节目在首体赛场连续上演

今天的比赛自始至终都是观赏性十足，其中还有也幕后插曲值得留意。

短节目获得93.24分排名第9的加拿大选手基甘·梅辛的北京之旅实属不易。出发前由于新冠检测阳性，他在温哥华耽搁了一周时间。在短节目比赛开赛前一天才抵达北京。比赛结束后，他分享了幼子沃亚特的可爱照片。

排在第十位的法国选手凯文·阿依莫兹同样心情激动，在备战2022年北京冬奥会的道路上，他饱受伤病困扰。阿依莫兹在获悉93分的短节目得分后兴奋的呐喊以宣泄心中的压力。

羽生结弦对于今天的比赛结果感到很失望，离场时他看着今天干扰他完成后内四周跳的那个地点的冰面，有些懊恼的摇了摇头。

他表示自己仍然计划在自由滑比赛中完成阿克塞尔四周跳，这是一个从未有人在正式比赛中完成过的动作。

“我真的很喜欢在这里滑冰，我在冰上的感觉非常好。我还会按照之前的计划执行。我要完成所有动作。自由滑比赛中我必须要用阿克塞尔四周跳了。我把最后的东西留到最后。”

本届冬奥会上，羽生结弦长期合作的教练布莱恩·奥瑟未能相伴左右。后者也来到了北京，但是没有和羽生直接共事。电视画面显示，在羽生结弦开始比赛之前，他们在后台碰拳了。

奥瑟应该对于其它弟子的表现感到满意：四大洲赛冠军车俊焕以个人生涯最佳短节目表现位居第四。布朗尽管没有尝试四周跳，但是同样取得了生涯最佳成绩

世锦赛亚军键山优真凭借精彩的跳跃和极具个人标识的表演收获高分，同样值得庆祝。

赛后键山优真标识：“这是我的第一届冬奥会，我之前觉得自己会很紧张，但是比赛从头到尾我都觉得很放松，很有趣。我觉得今天是我第一次在短节目比赛中笑了。过去几年，我的表现并非一路平稳。有时我觉得自己需要休息一下。正因如此，才有了今天的我。这也是为什么我能够享受冬奥会的原因。我感觉自己进步了。”

宇野昌磨相对则比较保守，他表示希望自己最终能够在自由滑比赛中发挥出自己的最好水平。他说道：“我滑冰不止为了结果。即使我犯错了，只要这个错误能够帮助我进步，我都觉得OK。我希望训练的状态能够延续到比赛中。”

陈巍领先高质量短节目

男子短节目比赛中，四周跳已经很常见。比如陈巍就完成了后内点评四周跳+勾手四周跳+三周点兵跳的组合技，帮助他得到了+4.40和+3.95的执行分。

陈巍将四年来的进步归功于教练拉法·阿鲁图尼安，后者也是一位心理学家。陈巍表示：“如果没有心理教练的帮助和团队的支持，我无法走到今天。每个人对我都非常有意义。我必须活在当下，我要不断提醒自己你这一点。”

关于短节目比赛后的心情释放，他解释道：“我也不知道自己当时怎么了。我一般不会做那样的事，但是在那一刻，我觉得是对的。当时可能我是太开心了。”

键山优真的后外四周跳以及四周点冰跳同样受到认可。他选择的曲子名为《当你微笑时》，非常符合他在比赛中的状态。

排名第四的车俊焕以动作质量和现场发挥闻名。比赛中他以后外四周跳开场，之后完成了一系列组合动作，包括阿克塞尔三周跳。他是排名前五的选手当中唯一一位没有加入两个四周跳动作的选手。

对此车俊焕表示：“比赛前，我告诉自己希望有好表现，我对于能够享受奥运会比赛已经很满意了。可能也是这种心态让我今天取得了不错的成绩。我要继续专注在自由滑比赛中。争取取得好成绩。”

卡里略、金博洋率先登场表现同样不俗。

今天比赛开始阶段，22岁的多诺万·卡里略完成奥运首秀，斩获了79.69的个人短节目生涯最佳成绩。他是30年来首位参加冬奥会花滑比赛的墨西哥选手，开幕式上他也担任了墨西哥代表团旗手。他也是第一位获得冬奥会花滑自由滑比赛参赛资格的墨西哥选手。

赛后卡里略表示：“我为自己感到自豪，能够在这届冬奥会上发挥出自己的最佳水平。我一直希望和大家分享我的故事，这也一直是我的目标。”

“对我而言，自由滑比赛的首先要享受那份感觉，今天我有好表现的关键就在于我享受比赛，观众也很棒。如果自由滑比赛中我还能有如此的心态，我会有不错的表现的。接下来我要专注于小细节。”

东道主名将金博洋今天获得90.98分，在比赛初期一直领先。2018年位居第四的他在现场引得观众不断鼓掌致意。

卡里略最终排名第19，金博洋第11。