花样滑冰男子单人滑前瞻：羽生结弦和陈巍的争冠路上挑战重重

2022年北京冬奥会男子花样滑冰金牌的争夺远远不止是两位焦点选手之间的对决。

当所有的目光都聚集在两届奥运会冠军得主羽生结弦和陈巍身上时，不要忘记还有其它几名选手有望登上2022年北京冬奥会花样滑冰男子单人滑的领奖台。

北京冬奥会花滑比赛包括四个单项的争夺，其中男子单人滑率先登场。男单短节目比赛将于周二早上（2月8日）进行，自由滑比赛将于周四（2月10日）举行。北京冬奥会花滑比赛在首都体育馆举行。

本周一（2月7日），ROC队力压美国队夺得团体金牌，而日本队则是历史上首次登上该项目领奖台，摘的铜牌。

团体赛中，陈巍代表美国队参加了男单短节目的比赛，而羽生结弦没有参加团体赛。羽生于周日（2月6日）抵达北京，之后在周一开始首次训练。

2018年平昌冬奥会银牌得主宇野昌磨和冬青奥会冠军键山优真也代表日本队参加了团体赛的争夺。他们将会给羽生结弦和陈巍制造威胁。上述四人的武器库中都有四周跳，因此他们的表演定将兼具艺术性和观赏性。

他们当中只有27岁的羽生结弦将尝试阿克塞尔四周跳 ——这个从未有人在冬奥会或其它赛场完成过的高难度动作。

本周一，羽生在训练中进行了几次尝试，但都没能成功。由于短节目比赛中不允许使用该动作，他只能在自由滑比赛中去挑战自我了。去年12月，他在日本全国锦标赛上完成了这个动作，但由于双脚着地，最终这个动作难度降级了。

对于一个已经获得两枚冬奥金牌的运动员来说，完成阿克塞尔四周跳给了他动力和目标，而这个动作也将成为他争夺金牌的杀手锏。

金牌梦：陈巍、羽生结弦、宇野昌磨和键山优真

羽生结弦在几周前的日本锦标赛上第六次夺冠，期间除了展示阿克塞尔四周跳外，他的出色状态也得到了证实。如此状态让他有望成为近百年来首位夺得冬奥会三连冠的男子花滑运动员。

本赛季初，羽生结弦由于脚踝伤势没有参加大奖赛的争夺，这与他在2018年平昌冬奥会前面临的情况非常相似，四年前他及时恢复了自己的状态，并斩获第二枚金牌。

过去两年的大部分时间里，羽生结弦都是独自在埼玉训练，远离他在多伦多的训练基地。合作多年的教练布莱恩·奥瑟将不会在北京冬奥会期间陪伴在他身边。

周二的短节目比赛中，羽生结弦被分到倒数第二组，将和宇野昌磨先后登场。

花滑界有句俗语：靠短节目你赢不了比赛……但没有短节目你会输。

短节目比赛看什么？要看干净利落的表演：每位选手只能做三次跳跃，其中包括1个阿克塞尔跳跃、1个组合跳。比赛时长为1分50秒，期间运动员必须要展现出最佳水准，避免失误才能获得高分。

孔德拉秋克、布朗、梅辛有望崭露头角

和陈巍一同分在最后一组的包括日本的键山优真、美国的杰森·布朗（世界顶级艺术滑冰选手）、加拿大的基甘·梅辛（动身离开温哥华之前新冠检测阳性，因此缺席了团体赛的争夺后刚刚抵达北京不久）。

羽生结弦和宇野昌磨所处的小组中还包括韩国四大洲锦标赛冠军车俊焕、洛桑冬青奥会奖牌获得者ROC的安德列·莫扎列夫。

莫扎列夫的18岁队友马克·孔德拉秋克在团体赛中的表现给人留下了深刻印象。过去6周，这位小将的表现相当突出，赢得了全国锦标赛冠军以及欧锦赛冠军。由于世锦赛奖牌获得者米克哈尔·科尔亚达无缘北京冬奥会，孔德拉秋克最终搭上了末班车。

ROC的叶夫根尼·谢梅年科实力同样不可小觑。

男子单人滑赛事能否爆出冷门？

平昌冬奥会后取得世锦赛三连冠的陈巍在本赛季伊始的大奖赛美国站比赛中遭遇滑铁卢，收获两年来的首场败绩，最终位居第三。

击败陈巍的人是他的队友周知方，后者斩获了个人首枚大奖赛金牌。周日参加完团体赛自由滑比赛之后，周知方新冠检测呈阳性，能否参加单人滑的比赛还有疑问。

陈巍和羽生结弦一样，都是世锦赛6金得主。2019-20赛季开发两套新节目的他将通过自己的高难度跳跃冲击冬奥会金牌。他计划在自由滑比赛中加入五个四周跳。

22岁的陈巍在团体赛短节目比赛中表现的相当自信，要知道，四年前的平昌冬奥会正是因为短节目比赛发挥不佳，陈巍最终虽然自由滑位居第一但仍无缘奖牌，仅获得第五。那之后陈巍在所有比赛中全部夺冠，直到新赛季首战折戟。

虽然陈巍和羽生结弦的对决最受瞩目，但是宇野昌磨和键山优真的表现同样不可忽视。后者在团体赛中成为首位在冬奥会赛场完成后外四周跳的运动员，帮助日本队最终收获铜牌。

冬奥会银牌银牌得主宇野昌磨的教练史蒂芬·兰比尔同样也是奥运亚军，后者由于新冠阳性，耽误了行程。

男子单人 - 赛程，出场顺序

短节目是在当地时间周二（2月8日）9:15 开始。自由滑将于当地时间周四（2月10日）9:30 开始。您可以在此处查看完整的滑冰赛程。

周二，2月8日 9:15 - 男子单人滑 - 短节目

周四，2月10日 9:30 - 男子单人滑 - 自由滑

短节目出场顺序已经确定，顺序根据选手当前的世界排名有关。然后随机抽取这些组：

第1组

1 罗曼·萨多夫斯基 - 加拿大

2 尼古拉·马约罗夫 - 瑞典

3 卢卡斯·布里奇吉 - 瑞士

4 亚历山大·谢列夫科 - 爱沙尼亚

5 金博洋 - 中国

6 弗拉基米尔·利特温采夫 - 阿塞拜疆

第2组

7 李时炯 - 韩国

8 多诺万·卡里略 - 墨西哥

9 伊万·什穆拉特科 - 乌克兰

10 阿列克谢·贝琴科 - 以色列

11 米哈尔·布热齐纳 - 捷克

12 周知方 - 美国

第3组

13 康斯坦丁·米柳科夫 - 白俄罗斯

14 布伦丹·克里 - 澳大利亚

15 亚当·萧因法 - 法国

16 马克·孔德拉秋克 - ROC

17 叶夫根尼·谢梅年科 - ROC

18 凯万·艾莫 - 法国

第4组

19丹尼斯·瓦西里耶夫斯 - 拉脱维亚

20 安德烈·莫扎列夫 - ROC

21 羽生结弦 - 日本

22 宇野昌磨 - 日本

23 车俊焕 - 韩国

24 马泰奥·里佐 - 意大利

第5组

25 达尼埃尔·格拉斯尔 - 意大利

26 基根·梅辛 - 加拿大

27 键山优真 - 日本

28 陈巍 - 美国

29 莫里西·克维捷拉什维利 - 格鲁吉亚

30 贾森·布朗 - 美国