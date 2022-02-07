羽生结弦完成首都体育馆首亮相

2月7日，冬奥花滑两金得主羽生结弦完成了抵达北京后的首次训练，对于自己在短节目比赛前的状态，他感到满意。

训练结束后接受Olympics.com采访时，他表示：“我感觉自己做好了该做的准备工作，来到这里后我感觉自己处在一个理想的状态。（比赛的）冰场很棒，我很享受在那里的时光。”

今天下午，羽生结弦按照原计划在训练场上完成了35分钟的训练。训练中，他尝试了几次阿克塞尔四周跳，但是都没有完美成功。

对此羽生表示和日本全国锦标赛第六次夺冠时相比，本届冬奥会上他对于阿克塞尔四周跳的使用将会有“不同”的方式。

他坦承的表示：“还有一些问题需要我打磨，但是就今天训练的表现而言，我很满意。我会在此基础上继续努力。”

当羽生结弦今天现身首体的时候，全场轰动。世界各国媒体都希望能够从这位27岁巨星的训练中窥探出一些明天比赛的端倪。2月8日的短节目比赛中，羽生结弦被分在倒数第二组，届时他将是第21位现身赛场的运动员。本届冬奥会上，他有望成为94年以来首位实现冬奥会男子单人滑三连冠的运动员。

不仅如此，羽生结弦此前也已经表明了自己希望成为首位在冬奥会赛场完成阿克塞尔四周跳的运动员，他将在本周四举行的男子单人滑自由滑比赛中挑战这一目标。

但是，他对于自己的比赛安排的有条不紊，表示现在的焦点是在短节目比赛中。

羽生结弦说道：“事情得一件一件的做，首先我要专注于短节目，其它的之后再说。”

以前羽生接受采访时总是侃侃而谈，但是今天的采访中，和以往有很大反差。对此羽生承认自己有些压力。

他说道：“这是奥运会的正式比赛，我当然会紧张，和大家一样。比赛中我会竭尽所能，当然了，没有大家的支持我不可能走得很远。如果大家能够看我的比赛，那将是非常棒的事情。”