2022年北京冬奥会冰壶混双赛观赛指南

由于近年国际奥委会一直致力于提高奥运会的性别平等，冰壶混合双打也成为2022年北京冬奥会上9个混合项目之一。

冰壶混双项目于2018年首次成为奥运比赛项目，当时加拿大选手凯特琳·劳斯和约翰·莫里斯获得了金牌。北京冬奥的竞争将非常激烈，过去几年，有几支球队表现出了进步。

从2月2日开始的混合双打比赛将为北京冬奥会拉开序幕。一起来了解这项比赛的赛制信息，平昌冬奥赛况、比赛特点、值得关注的球队，以及如何观赛。

北京冬奥上的冰壶混双比赛

2022年北京冬奥会上的混合双打比赛将有10支球队参赛，每对组合都会在循环赛阶段相遇。

循环赛结束后，排名最好的三支球队将直接进入半决赛，而排名第4和第5的球队将争夺最后一个进入半决赛的资格。

在男子和女子冰壶比赛中，每队4人，每人2次掷壶，而在混双比赛中，每队由两人组成（1男1女），每人投掷5次冰壶，另有一枚冰壶在每局开始时，由各队根据战术安排提前预设。一名选手投掷第1枚和第5枚冰壶，另一名选手完成中间三掷。

赛制的另一个区别是，男子和女子比赛都是10局，混合双打则有8局（不含附加赛）。

混合双打引起了一些运动员的特别关注，因为他们将有机会在冬奥会上赢得不止一枚奖牌。

2013年和2015年世锦赛混双冠军匈牙利选手佐尔特·基斯对worldcurling.org说，“许多顶尖选手开始打混双，这让这个项目更有吸引力，该项比赛应该与4人赛同等对待。”

啤酒的味道也很好

冬奥会首个混合双打冠军是加拿大组合凯特琳·劳斯和约翰·莫里斯，他们在决赛中以10比3击败了瑞士组合詹妮·佩雷特和马丁·里奥斯。

在谈到混双金牌与温哥华冬奥男子比赛金牌的区别时，莫里斯说，“啤酒的味道也很好。”

在ROC运动员被取消资格后，挪威组合克里斯汀·斯卡斯连和马格纳斯·内德雷戈滕获得了铜牌。

北京冬奥值得关注的球队

10支参赛队伍分别是中国、英国、瑞典、捷克、挪威、加拿大、瑞士、意大利、澳大利亚和美国。

英国组合詹妮弗·多德和布鲁斯·穆亚特虽然是首次参加冬奥会，但他们仍是最热门的选手。他们为苏格兰赢得了2021年世锦赛冠军，穆亚特还是世锦赛男子比赛的亚军。

传统强队瑞典的两名选手是阿米代尔·戴·瓦尔和奥斯卡·艾里克森，他们是2021年世界锦标赛的铜牌得主。同样是冰壶强国的加拿大希望重夺奥运金牌，莫里斯这次将与瑞秋·霍曼并肩作战。

2018年平昌冬奥铜牌和世锦赛银牌得主，挪威选手克里斯汀·斯卡斯连和马格纳斯·内德雷戈滕也是该项比赛最有竞争力的组合。

北京冬奥冰壶混双赛程

冰壶混合双打将于2月2日在国家游泳中心举行，这是2022年北京冬奥会的第一项开打的比赛。2008年奥运会的水立方变成了2022年冬奥会的冰立方。半决赛将在2月7日举行，奖牌得主将在2月8日诞生，决赛在北京时间20:05开始。