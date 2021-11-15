世界顶级冰壶国家队：瑞典男队、女队世界第一

提起冰壶，你首先想到的是哪个国家？

你可能会想到苏格兰，因为16世纪人们在此发明了冰壶。或许你可能会想到有着悠久冬季运动历史的国家，比如加拿大、瑞士或斯堪的纳维亚国家，这些想法都没错。

欧洲锦标赛将于11月20日至27日在利勒哈默尔举行，同时，蒂姆·霍顿冰壶赛（11月20日至28日）将在加拿大萨斯喀彻温省的萨斯卡通举行，后者将作为加拿大冰壶运动员的奥运会资格赛。所以，让我们一起来了解那些在国际赛场上有传统优势的国家，还有在2022年北京冬奥会上值得关注的国家。

冰壶作为冬奥项目

冰壶作为奥运比赛项目已经有接近100年的历史了，但它的大部分奥运历史都是在过去25年书写的。男子冰壶的首次奥运会比赛于1924年在夏慕尼举行，但观众在1998年长野冬奥会上才再次看到男子冰壶的奥运比赛。女子项目在1998年的冬奥会上首次亮相，而混双比赛的首次亮相是在2018年平昌冬奥会上。

自1998年以来，一些国家已经在奥运会舞台上取得巨大成功，下面就让我们来了解一下。

2014索契冬奥女子冰壶冠军加拿大队 照片出自： Pascal Le Segretain/Getty Images

全能加拿大

世界排名：男子第3，女子第5，混双第1

冬奥战绩：11枚奖牌（6金、3银、2铜）

世锦赛战绩：男子36金，女子17金，混双2金

加拿大拥有冰壶史上最成功的队伍，无论是女子、男子或是混双，亦或是冬奥会或世锦赛，加拿大一直是传统强队。但现在的情况有所不同，他们已经不再占有世界第一宝座，他们仅在2018年平昌冬奥会上赢得了混双的比赛。

在1959年首次获得世锦赛冠军之后，他们连续6次获得冠军，这是从未有过的成就。他们现在拥有36个世锦赛冠军头衔，最近一项是在2017年获得的。

加拿大女队也是历史上最成绩的球队，他们拥有17个世锦赛冠军，最后一次是在2018年夺得。但现在，这支传统强队面临很多问题，因为在2021年在本土举行的最近一届世锦赛上，他们无论是男队还是女队都没有登上领奖台。

自2015年设置混双比赛以来，他们赢得了2018年和2019年世锦赛冠军，使他们再次成为该项赛事最成功的球队。但由于新冠疫情，2020和2021年的世锦赛取消了混双项目的比赛。

在奥运赛场上，男队自1998年以来一直占据着三甲名额，其中有两枚银牌和三枚金牌，但他们在平昌冬奥会的第三名争夺战中不敌瑞士。女队也是同样的情况，在连续获得2金1银2铜的战绩后，他们在2018年平昌冬奥会上未能从首轮晋级。

凯文·马丁和珍妮弗·琼斯被认为是加拿大历史上最优秀的冰壶运动员，他们都获得过奥运金牌，同时琼斯有过两次世锦赛冠军头衔，马丁则有过一次。

尼克拉斯·埃丁在平昌冬奥男子冰壶决赛中 照片出自： Richard Heathcote/Getty Images

世界第一瑞典

世界排名: 男子第1, 女子第1, 混双第4

冬奥战绩: 8枚奖牌 (3金, 3银, 2铜)

世锦赛冠军: 男子10次, 女子8次, 混双1次

欧锦赛冠军: 男子12次, 女子21次

瑞典男女队目前都是世界排名第一，而且分别是上届冬奥会的冠军和亚军。瑞典女队也是最近两届欧锦赛的冠军，但自2011年以来还没有获得过世锦赛冠军。

2006年，阿内特·努尔贝里作为史上首位捍卫了冬奥（2006和2010）冠军头衔的队长，安娜·哈塞尔博里希望在2022年北京冬奥会上复制这一成就。2019年，后者成为历史上第一位同时获得奥运会、欧锦赛和世锦赛混双冠军的冰壶运动员。

瑞典男队是三届世锦赛冠军得主，并在最近8次欧锦赛中夺得了6冠。队长尼克拉斯·埃丁带领全队在冬奥会上夺得了1银1铜的战绩，还有5次世锦赛冠和7次欧锦赛头衔。

但是，他还缺少一枚冬奥金牌。虽然瑞典男队从未获得过冬奥金牌，但女队在过去四届冬奥会上获得了三枚金牌（2006年、2010年、2018年），并在2014年获得银牌。

瑞士队与加拿大队争夺平昌冬奥混双金牌 照片出自： Jamie Squire/Getty Images

瑞士实力不俗

世界排名: 男子第2, 女子第2，混双第2

冬奥奖牌: 7枚 (1金, 3银, 3铜)

世锦赛冠军:男子3次，女子8次, 混双7次

欧锦赛冠军: 男子8次, 女子6次

如果问瑞典女队为何自2011年以来未能获得世锦赛冠军，原因可能就是瑞士队。后者在最近9届比赛中获得了6冠，世锦赛冠军数量几乎与瑞典队的8次旗鼓相当。然而，在2002年和2006年的冬奥会上，瑞士队只获得了两枚银牌。

瑞士男队在队长帕特里克·勒切尔的带领下于1998年长野冬奥会获得冠军，但在世锦赛舞台上，他们最后一次夺冠是在1992年。他们在很多大赛中都是以第三名收官，包括过去7次世锦赛中的4次铜牌，过去5届冬奥会的3次铜牌。在欧锦赛上，他们在2013年夺冠，但后来只获得了两次亚军和三次季军。

英国队阵容 照片出自： Ian MacNicol/Getty Images

英国队战绩

世界排名：男子第5，女子第8，混双第 7

冬奥战绩：4枚奖牌 (2金1银1铜e)

世锦赛冠军：男子5次，女子2次，混双1次

欧冠赛冠军：男子13次，女子3次

苏格兰拥有冰壶运动的传统优势，但英国队只获得过4枚奥运会奖牌，这似乎有些反常。冰壶被认为是苏格兰人发明的，大多数英国冰壶运动员都来自拉比·伯恩斯（著名英格兰诗人）的家乡。

苏格兰男队参加过26次世锦赛决赛，5次获得冠军。而女子在6次决赛中获得2次冠军。

英国男子冰壶队在1924年夏慕尼冬奥会赢得金牌后，直到2014年索契冬奥会才获得一枚奖牌——银牌。而在2014年索契冬奥获得铜牌之前，女队在2002年获得过冠军。伊芙·缪尔黑德和队友们在2018年平昌冬奥会上获得了女子比赛第4名，在2021年世锦赛上表现不佳后，他们将在12月荷兰利瓦顿举行的冬奥资格赛上争取获得2022年北京冬奥会的名额。英国男队已经在布鲁斯·穆亚特的带领下获得了本届冬奥会的资格。

韩国队获得平昌冬奥会女子比赛银牌 照片出自： 2018 Getty Images

新星战队

加拿大、瑞典、瑞士和苏格兰队自1979年以来分享了几乎所有男子世锦赛的冠军，只有挪威队获得了4次冠军，最后一次是在2014年。欧洲锦标赛也是如此，挪威曾五次阻止瑞典、瑞士和苏格兰夺冠。德国队有6个欧锦赛冠军，但他们在5次世锦赛决赛中都未能获得冠军。

男子比赛中，美国队曾意外获得过奥运冠军，但自1978年以来还没有获得过世锦赛的头衔。

女子方面，亚洲两强是平昌冬奥银牌得主韩国队和铜牌得主日本队。这是中国队在2010年温哥华冬奥会上获得铜牌之后，亚洲队第二次打进冬奥会比赛的前三名。在世锦赛上，俄罗斯联合会也榜上有名，他们在2017年和2021年两次杀入决赛。

获得一枚奥运奖牌的国家