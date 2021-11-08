2021/22赛季速度滑冰赛事前瞻

相比2020-2021赛季受到新冠肺炎疫情的影响，新赛季对运动员来说将会是一个密集的冬季。世界杯四个分站的比赛将在北京冬奥之前打响，而比赛的结果将决定谁将获得明年冬奥会的资格。

欧洲锦标赛也将在冬奥会之前打响，而世锦赛和世界杯总决赛则安排在冬奥之后进行。

在备战运动员当中，荷兰速滑名将斯文·克雷默和伊伦·伍斯特是两位热门选手。亚洲运动员都没有参加过去两个赛季的世界杯赛事，所以希望他们今年能够强势归来，争夺明年冬奥会的宝贵名额。

下面是本赛季世界杯比赛的重要信息。

相关阅读: 冬奥项目对对碰：短道速滑vs速度滑冰

荷兰女队能否包揽金牌？

在女子比赛中，荷兰速度滑冰运动员一直以来都占有统治地位，在这个奥运年，他们也将继续保持强势。上届世锦赛，他们赢得了21枚奖牌中的9枚，足以证明他们的实力。

更加令人印象深刻的是5届奥运冠军伊伦·伍斯特至今还没有获得过个人项目的奖牌，但这位已经拥有11枚奥运奖牌的35岁老将希望在她的最后一届冬奥会上再次站上领奖台。

安托瓦内特·德容，伊雷妮·斯豪滕和玛莉杰·格罗内沃德分别是3000米、5000米和集体出发项目的世锦赛卫冕冠军，她们的目标都是在北京冬奥上有更多的收获。

在世锦赛上，荷兰选手仅在两项个人比赛中还没有收获金牌——500米和1000米，俄罗斯选手安吉丽娜·戈里科娃和美国选手布兰特妮·鲍威 分别是500米和1000米的冠军。作为美国队在2018年平昌冬奥会追逐接力赛中获得的铜牌一名运动员，鲍威是目前速度滑冰1000米这个项目最成功的运动员。

捷克运动员玛丁娜·萨布利科娃是3000米银牌得主，她将是这个项目的有力争夺者，这位34岁的老将是当今获得世界杯巡回赛冠军最多（60次）的运动员。

加拿大运动员艾瓦尼·布伦丁是集体出发项目的专家，她已经获得了5枚世锦赛的奖牌。

日本运动员小平奈绪在上赛季的国际比赛中毫无收获，她希望在500米比赛中强势归来，而韩国人金宝凜希望在集体出发比赛中有所收获。

俄罗斯滑联的运动员同样不可小视，他们拥有世锦赛500米卫冕冠军安吉丽娜·戈里科娃和2020世锦赛5000米冠军娜塔莉亚·沃罗宁娜。另外，奧尔加·法特库林纳、格卢別娃和拉伦科娃分别是2021年世锦赛500米、1000米和1500米的铜牌获得者。

荷兰男队不甘示弱

在2020-2021赛季的世界杯上，荷兰队的戴·戴·恩塔布、凱·弗尔拜、托马斯·克罗尔和帕特里克·鲁斯特分别获得了500米、1000米、1500米和5000米的冠军，足见这是一支有实力的队伍。但更加令人印象深刻的是，这些成绩的取得却不见队中领袖的身影。

斯文·克雷默是速度滑冰的传奇运动员，9次世锦赛冠军得主也是世界杯历史上最成功的滑冰运动员之一。本赛季，他希望在这个级别的比赛中狂揽第50场个人赛胜利。

但是瑞典选手尼尔斯·范德·波尔将对斯文·克雷默造成挑战。这位长距离高手带着世锦赛5000米和10000米冠军的光环出征新赛季，而且他还在刷新了10000米比赛的世界纪录。

在短距离比赛中，俄罗斯选手帕维尔·库利日尼科夫实力不俗，27岁的运动员是500米和1000米世界纪录的保持者，而且还获得了30多个世界杯冠军头衔。

比利时选手巴特·斯温斯是2018年平昌冬奥会的银牌得主，他将在集体出发项目中引起人们的注意。他是上赛季世界杯总冠军，现在他的目标是第4个总冠军头衔。

日本选手新滨立也 、韩国选手郑在元和中国选手宁忠岩都没有参加上赛季的国际大赛，他们准备强势归来。挪威队拥有1500米专家斯韦勒·伦德·佩德森，他们希望在接力比赛中有所收获。

新星闪耀

荷兰速度滑冰的新一代正在成长，21岁天才费姆克·科克的成功指日可待，她已经在世锦赛中赢得了两枚奖牌，还是上赛季世界杯500米的总冠军。这位10次世界青年锦标赛奖牌获得者希望在明年的冬奥会上大放异彩。

但是，随着其他国家天才运动员的不断涌现，荷兰队统治速度滑冰项目的现象或许在未来几年不会再出现。

日本选手久保向希在2018年和2019年获得了世界青年世锦赛的冠军，还在2020年四大洲速度滑冰锦标赛上获得1000米项目金牌。他能在本赛季世界杯巡回赛上闪耀吗？

在2020洛桑冬青奥会上，迭戈·阿玛亚成在集体出发比赛中第二个到达终点，成为哥伦比亚首位在奥运比赛中赢得奖牌的运动员。加拿大是世锦赛团体追逐的亚军，康纳·豪也希望在本赛季第一次登上世界杯的领奖台。

2021/22速度滑冰赛程