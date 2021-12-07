2022北京冬奥辞典之“冰上国际象棋”：冰壶

把石球扔在冰道上，用力摩擦冰面，目的是接近圆垒之中的圆心...冰壶，也被称作是“冰上国际象棋”，是一项迷人而复杂的运动，作为一个冰壶小白，想要享受一场美妙的冰壶比赛，你可能需要一个运动术语辞典来帮助你。

在2022北京冬奥会之前，我们为你准备了一份关于冰壶的专业术语清单，包括关于冰壶的场地、装备、得分、球队等等。

英国队在2014索契冬奥会 照片出自： 2014 Getty Images

冰壶的场地

冰道（英文：Sheet） : 冰壶比赛的区域，冰道一般有45米长，5米宽。

: 冰壶比赛的区域，冰道一般有45米长，5米宽。 圆垒（英文：House） : 在冰道尽头，由四个同心圆组成的区域，运动员需要把冰壶投入这个区域。

: 在冰道尽头，由四个同心圆组成的区域，运动员需要把冰壶投入这个区域。 圆心（英文：Button）: 圆垒最中间的部分叫圆心。在一场比赛结束时，离圆心最近的石头可以为该队斩获至少一分。

冰壶装备

石球（也被直接称作冰壶, 英文：Stone） : 在比赛中所使用的石球一般由花岗岩制成，重达20公斤。

: 在比赛中所使用的石球一般由花岗岩制成，重达20公斤。 冰刷（英文：Brooms or brushes） : 队员们使用冰刷使冰面更加光滑，从而让石球可以在冰面上更快的滑行。

: 队员们使用冰刷使冰面更加光滑，从而让石球可以在冰面上更快的滑行。 滑行鞋和蹬冰鞋（英文：Slider and gripper shoes） : 每个冰壶运动员在一只脚上都穿着鞋底很滑的滑行鞋，另一只脚则穿着可以抓紧冰面的蹬冰鞋，让运动员在滑行的同时保持稳定。

: 每个冰壶运动员在一只脚上都穿着鞋底很滑的滑行鞋，另一只脚则穿着可以抓紧冰面的蹬冰鞋，让运动员在滑行的同时保持稳定。 测量工具（英文：Measuring device）: 在比赛中如果无法确定哪块石头离圆心更近时，就可以申请使用这种装置进行测量。

在2010温哥华冬奥会日本和美国的比赛中，一名官员使用冰壶测量装置 照片出自： 2010 Getty Images

冰壶计分

局（英文：End） : 每局比赛由两队成员交替投掷石球，每队8球共16球（在混合双人赛中为5球，另有一球在比赛前已经放在场地中）。根据赛制的不同，每场比赛由8到10局组成，除非有球队提前认输或进入加时赛。在奥运会上由10局组成，混合双打是8局。

: 每局比赛由两队成员交替投掷石球，每队8球共16球（在混合双人赛中为5球，另有一球在比赛前已经放在场地中）。根据赛制的不同，每场比赛由8到10局组成，除非有球队提前认输或进入加时赛。在奥运会上由10局组成，混合双打是8局。 计分（英文：Points）： 在每局结束后，离圆心最近的冰壶属于哪一支队伍，这支队伍就可以获得一分。但冰壶必须在圆垒之内。在全部比赛结束后，每局比赛得分相加为最后得分。

在每局结束后，离圆心最近的冰壶属于哪一支队伍，这支队伍就可以获得一分。但冰壶必须在圆垒之内。在全部比赛结束后，每局比赛得分相加为最后得分。 后手（英文：Hammer） : 在每局结束之前的最后一投。“后手”一般由输掉上一局的队伍获得。输掉上一局的比赛的队伍也被叫做“后手”，相同逻辑，赢得上一场比赛的队伍被称作“先手”。但如果在上一局比赛中两队均未得分（空局），那么后手由再之前一局获得后手的球队所有。但在混合双打中，空局会改变后手的所有权。

: 在每局结束之前的最后一投。“后手”一般由输掉上一局的队伍获得。输掉上一局的比赛的队伍也被叫做“后手”，相同逻辑，赢得上一场比赛的队伍被称作“先手”。但如果在上一局比赛中两队均未得分（空局），那么后手由再之前一局获得后手的球队所有。但在混合双打中，空局会改变后手的所有权。 偷分（英文：Steal）: 一个队伍是先手时，一般处在防守状态，如果得分的话，被称作偷分。

冰壶队伍组成

垒 ：在比赛中，每队出场4人，每人每局掷壶两次，在壶投出后，运动员可以进行擦冰。双方按照一垒、二垒、三垒和四垒的顺序进行一对一的对抗比赛。每个“垒”，包含两次投掷。

：在比赛中，每队出场4人，每人每局掷壶两次，在壶投出后，运动员可以进行擦冰。双方按照一垒、二垒、三垒和四垒的顺序进行一对一的对抗比赛。每个“垒”，包含两次投掷。 队长（或主将，英文：Skip） : 队长通常负责整个队伍的战略以及打四垒。一些队伍是根据队长的名字命名的，比如瑞典队叫做哈塞尔保队。

: 队长通常负责整个队伍的战略以及打四垒。一些队伍是根据队长的名字命名的，比如瑞典队叫做哈塞尔保队。 副队长（或副主将，英文：Vice-skip or mate）: 副队长在队长投掷冰壶时负责队伍的策略，通常情况下副队长打三垒。

冰壶技巧

刷冰（英文：Sweeping） :在投掷冰壶后通过摩擦冰面减小摩擦以协助冰壶滑行。

:在投掷冰壶后通过摩擦冰面减小摩擦以协助冰壶滑行。 投进/旋进（英文：Draw ）: 以接近圆心为目的跑出石球。

）: 以接近圆心为目的跑出石球。 防卫球（英文：Guard） : 在圆垒前放置的一块石球，目的是防止对方到达圆心或保护已经接近圆心的冰壶。

: 在圆垒前放置的一块石球，目的是防止对方到达圆心或保护已经接近圆心的冰壶。 击走（英文：Takeout） : 一种击球方式，指用一颗石球击走对方石球，难度较大

: 一种击球方式，指用一颗石球击走对方石球，难度较大 提前认输（英文：Conceding） : 在十局比赛的第八局，或是八局比赛中的第六局，如果双方比分差距过大，落后的一方可以选择提前认输，这是冰壶精神的一种体现。

: 在十局比赛的第八局，或是八局比赛中的第六局，如果双方比分差距过大，落后的一方可以选择提前认输，这是冰壶精神的一种体现。 思考时间（英文：Thinking time）: 和国际象棋一样，队员在比赛中有时间思考他们所使用的战略，在十局的比赛中，每队共有38分钟的思考时间，八局的比赛有30分钟，时间由秒表严格把控。

2022北京冬奥会

2022北京冬奥会冰壶比赛将在国家游泳中心举行，混合双打比赛于2月2日开始，决赛于2月8日举行。男子和女子的比赛分别将于2月9日至20日进行。