克里斯蒂安·里贝拉领衔巴西冲击首枚冬残奥会奖牌

作为夏季残奥会的新兴强国之一，巴西希望在3月4日开始的2022年北京冬残奥会上复制成功。

尽管冬奥会奖牌对这个南美国家来说有些遥不可及，但克里斯蒂安·韦斯特梅尔·里贝拉的出现，让他们的残奥会前景柳暗花明。

2022年1月，在挪威利勒哈默尔举行的残疾人滑雪世界锦标赛上，这位越野滑雪运动员在短距离比赛中获得银牌。这是巴西第一次在冬季项目世锦赛中进入前三名。

里贝拉在接受Olympics.com采访时说：“我本来只是希望能进入决赛，但我没想到能获得第二名，这个级别的比赛水平太高了。”在资格赛中，这位巴西人就一路领先。在获得银牌之前，里贝拉分析了前几场比赛的视频，当时，他进入了前8名。

里贝拉说，“我可以看出我跑得很快，这给了我冲刺的信心。”巴西人还赢得了本赛季欧洲杯的金牌，并在2018年平昌赛场的15公里比赛中获得第6名。

世锦赛以来，里贝拉一直在意大利与巴西队的队友们一起训练。

“我们将飞往北京。我不知道是否能获得奖牌，因为比赛很激烈，就像（在世锦赛上）一样，但任何奖牌都很重要。”

信仰

里贝拉一家来自巴西北部的隆多尼亚州，这里是亚马逊的一部分，与玻利维亚接壤。但他的命运却与常人不同。

“我一出生，医生就发现我患有一种叫做先天性关节炎的疾病。他们问我母亲‘你有信仰吗？祈祷吧，因为你的儿子最多只能活两个小时。’这对母亲来说无疑是个打击。”

里贝拉活了下来，但他的家人被告知，如果没有适当的医疗护理，他就会死去。而且只有圣保罗才有这样的条件。

母亲索兰奇·里贝拉不得不做出痛苦的决定，她抛下其他孩子和丈夫，带着3个月的克里斯蒂安从隆多尼亚，来到3000公里外的圣保罗。两人住在距离圣保罗1小时车程的亲戚朱迪亚家里。里贝拉说，“我们几乎每天（从这两个城市）往返，因为我需要手术，整个治疗都在那里，当时很困难。”几年后，家人们都来帮助他治疗。

到今天为止，里贝拉已经接受了21次手术。

冰雪运动之家

适当的护理使里贝拉能够开始运动，但也只能做像田径、游泳、轮椅网球等简单的活动。

里贝拉在13岁时就想成为一名运动员，2015年，巴西冰雪运动联合会在朱迪亚举办了一场滑轮滑雪的演讲，越野滑雪运动员可以在夏季滑雪。

“没人了解这项运动，我是一个好奇的人，所以去听了演讲，并喜欢它。”

第二年，也就是2016年底，里贝拉在瑞典第一次见到了雪，并开始梦想代表巴西参加冬残奥会。两年后，他成为2018年平昌冬残奥会15公里滑雪赛6名最佳运动员之一。

在里贝拉家里，克里斯蒂安不是唯一喜欢越野滑雪。他的妹妹，17岁的爱德华达·里贝拉，在2022年北京冬奥会上参加了个人短距离、10公里和团体短距离的比赛。Olympics.com 在1月底采访了里贝拉，他还不知道“杜达”将代替在开幕式前几天遭遇车祸的布鲁纳·莫拉参加奥运会。

里贝拉说：“她（爱德华达）差一点就拿到了参赛资格，下一次她肯定能入选。”几天后，家人就收到杜达要去北京的消息。

就在杜达亮相前，克里斯蒂安在Ins上发帖支持他的妹妹，“看到你的成长和进步是我最大的快乐，永远！”

克里斯蒂安·里贝拉将在2022年北京冬残奥会上参加三个项目的比赛——18公里、10公里和短距离（均为坐式项目）。巴西有6名运动员参加本届冬残奥会，5名越野滑雪运动员和1名单板运动员。