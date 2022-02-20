2022年北京冬残奥会运动项目小常识

2022年北京冬残奥会已经近在转角，将于2022年3月4日至13日在北京举行。

中国首都已经做好准备迎接来自世界各地的600多位残奥运动员在6个大项78个竞赛项目上展开激烈争夺。6个大项包括：高山滑雪、越野滑雪、冬季两项、单板滑雪、残疾人冰球、轮椅冰壶。

为北京冬残奥会预热之际，我们为您带来关于冬残奥会运动项目相关的20个事实。

意大利选手吉乌塞佩·科姆纳莱参加单板滑雪男子障碍追逐站姿比赛 照片出自： 2014 Getty Images

残疾人单板滑雪是最年轻的冬青奥会运动项目，于2014年索契冬残奥会进首入冬残奥。

中国冰壶运动员在2022年北京冬残奥会测试赛上 照片出自： 2021 Getty Images

轮椅冰壶和冬奥会冰壶运动不同之处是，运动员不会擦冰来改变冰壶的走向或确定停壶的位置。这意味着运动员在投壶瞬间，精准度的拿捏必须要精确。

加拿大选手本·德乌拉尼（左）和韩国选手Lee Yong-min争球 照片出自： 2018 Getty Images

残疾人冰球（冰橇冰球）运动中，运动员并非采用滑冰方式移动，而是使用双刃冰橇完成在球场上的移动。另外冰球也能从冰橇下方通过。

乌克兰的奥尔哈·普利鲁茨卡在冬季两项女子12.5公里视觉残疾比赛中 照片出自： 2018 Getty Images

残疾人冬季两项运动中，视觉残疾运动员的枪靶直径为21毫米，身体残疾运动员的枪靶直径为13毫米。

英国选手斯科特·梅纳在冬季两项男子15公里坐姿比赛中 照片出自： 2018 Getty Images

残疾人北欧滑雪包括越野滑雪和冬季两项两个运动项目。

乌克兰选手伊万·奥沙洛夫在训练中 照片出自： 2018 Getty Images

残疾人单板滑雪运动员在冬残奥会上将参加两个不同项目的争夺： 单板障碍追逐比赛为选手之间一对一的较量；坡面回转是选手根据旗门标识回转下滑。

加拿大选手布莱恩·麦克基弗跟随领滑员一起参加男子7。5公里视觉残疾冬季两项比赛 照片出自： 2006 Getty Images

冬季两项运动中，视觉残疾运动员在射击环节时有声音信号辅助，根据声音信号的密集度告知运动员是否瞄准好枪靶。

挪威选手莱纳·施罗德（29号）和瑞典选手彼得·尼尔森争球 照片出自： 2018 Getty Images

残疾人冰球是男女混合运动。2018年平昌冬残奥会上，挪威选手莱娜·施罗德成为自1994年的挪威选手布利特·姆亚松德·奥扬之后第二位参加冬残奥会冰球比赛的女子运动员。

美国选手肯道尔·格雷特什参加女子越野滑雪12公里坐姿比赛 照片出自： 2018 Getty Images

残疾人北欧滑雪运动中，运动员根据残疾类型的不同分成三个级别：坐姿、站姿、视觉残疾。

美国选手斯蒂法妮·加仑参加女子站姿超级大回转比赛 照片出自： 2018 Getty Images

残疾人高山滑雪包括6个竞赛项目：滑降、回转、大回转、超级大回转以及全能。

德国选手马库斯·希格尔投壶瞬间 照片出自： 2010 Getty Images

轮椅冰壶运动员使用手杖勾住冰壶手柄完成投壶动作。

德国选手约瑟夫·基森参加冬季两项男子3公里追逐比赛 照片出自： 2010 Getty Images

冬季两项运动员和越野滑雪运动员参加个人短距离、中距离以及长距离比赛。

英国选手门娜·费茨帕特里克和领滑员珍妮弗·科霍参加女子视觉残疾回转比赛 照片出自： 2018 Getty Images

残疾人高山滑雪和残疾人北欧滑雪比赛中，视觉残疾的运动员通过领滑员完成比赛。二人通过蓝牙耳机进行实时沟通，或者领滑员通过背后的扬声器对运动员进行指导。

俄罗斯选手康斯坦丁·施克霍夫和挪威选手罗二夫·埃纳尔·佩德尔森争球 照片出自： 2014 Getty Images

残疾人冰球比赛中，运动员使用的球杆一端为齿状，用来推行、滑冰。像船桨的一端是杆刃端，用来击球。

美国选手麦克·舒尔茨庆祝赢得2018年平昌冬残奥会男子单板滑雪障碍追逐SBLL1级金牌 照片出自： 2018 Getty Images

残疾人单板滑雪运动员根据身体残疾的不同分为三个级别：SB-LL1和SB-LL2级别为下肢残疾运动员；SB-UL为上肢残疾运动员。

加拿大选手松加·高德特在2006年都灵冬残奥会比赛中 照片出自： 2006 Getty Images

轮椅冰壶运动员投壶之前不会采用滑行方式，而是在投壶线前，静止状态下出壶。投壶线之后，冰壶必须和运动员的手杖分开。

瑞士选手马库斯·菲斯特尔参加男子超级大回转坐姿比赛 照片出自： 2006 Getty Images

残疾人高山滑雪比赛中，运动员使用坐式滑雪器以及带托架的滑雪杖.

玛丽安·菲斯特博斯塔德参加女子10公里坐姿比赛 照片出自： 2010 Getty Images

残疾人北欧滑雪比赛中，坐姿运动员使用坐式滑雪器：越野滑雪板上方通过框架固定一个座位。冬残奥会级别的坐式滑雪器采用超轻材质打造，每个运动员的滑雪器均为量身定做。

2014年索契冬残奥会轮椅冰壶赛场图 照片出自： 2014 Getty Images

轮椅冰壶是冬残奥会规模最大的团体运动项目，将有12个国家和地区的球队参赛。

西班牙选手埃里克·比利亚隆和领滑员一起参加男子视觉残疾超级大回转比赛 照片出自： 2006 Getty Images

残疾人高山滑雪，回转比赛中领滑员和运动员之间的距离至少要三个旗门；大回转、超级大回转、滑降项目中，领滑员和运动员之间的距离至少要两个旗门。