2022年北京冬残奥会：值得关注的顶尖运动员

2022年3月4日至13日，2022年北京冬残奥会将会在中国首都北京举行。

届时，来自世界各地的700多位世界顶级残奥选手将会在在双奥之城展开激烈的角逐。

运动员将会参加6个大项的78个不同竞赛项目的争夺。其中雪上运动包括高山滑雪、越野滑雪、冬季两项以及单板滑雪；冰上项目包括残疾人冰球以及轮椅冰壶。

冬残奥会开始前，让我们一起了解一下那些值得关注的焦点选手。

比利·布里奇斯，残疾人冰球

布里奇斯是冬残奥会历史上最成功的运动员之一，至今为止冬残奥会三色奖牌他已经各有一枚。

布里奇斯天生残疾，导致移动能力受限。但是他臂力惊人，强劲射门时速能够达到130公里。

“我当年单板滑雪滑的挺起劲，但是他们想给我介绍一些残疾人运动项目。我记得从第一次坐上冰橇的那一刻起，我就爱上了冰橇冰球这项运动，因为我从小就有想打冰球的愿望。 （选自IPC）

加拿大选手比利·布里奇斯参加2018年平昌冬残奥会 照片出自： 2018 Getty Images

莉莎·布恩绍滕，单板滑雪

这位荷兰残疾人单板滑雪名将在2018年平昌冬残奥会上赢得了1银（单板滑雪障碍追逐）1铜（坡面回转）。

布恩绍滕和队友伦斯克·范贝克一起创办了一家公司，名为Adaptive Board Chicks，该公司的主要业务是举办训练营，让荷兰更多女性参与到残疾人单板滑雪运动当中来。

莉莎·布恩绍滕参加2018年平昌冬残奥会 照片出自： 2018 Getty Images

丹·兹诺森，越野滑雪，冬季两项

兹诺森拥有6枚冬残奥会奖牌，1金4银1铜。2018年平昌冬残奥会上，兹诺森成为美国首位赢得冬残奥会北欧滑雪项目金牌的男子运动员。

2009年，兹诺森作为美国海豹突击队队员驻扎阿富汗期间踩到了简易爆破装置后受伤，不得不双腿截肢。

这项运动那种平静的感觉以及它和大自然之间的关联让我瞬间就爱上了它”——兹诺森谈选择残疾人越野滑雪的原因时如是说 （选自IPC）

美国选手丹·兹诺森参加世界残疾人雪上运动锦标赛公开级接力10公里比赛 照片出自： 2022 Getty Images

布列塔妮·库里，单板滑雪

库里是真正的英雄和励志人物。

2003年一次滑雪事故后，她的右脚踝需要做九次手术进行治疗，最终她决定腿部截肢。

从照顾过她的医务人员身上感受到鼓舞后，她决定成为一名注册护士。在疫情期间，这位2018年冬残奥会坡面回转亚军得主停下了当时自己从事的一切训练工作，在犹他州盐湖城供职的医院当新冠肺炎病房志愿者。

“单板滑雪对我来说是一种发泄。我曾经是一个问题青年，没有归属感，有很多不足之处。但当我穿上滑雪板时，我觉得自己找到了归属感。” （选自IPC)

美国选手布列塔妮·库里参加坡面回转SB-LL2级比赛 照片出自： 2018 Getty Images

崔玉涛，残疾人冰球

中国残疾人冰球队将在北京冬残奥会上完成自己的残奥首秀，而崔玉涛将是率领中国队向领奖台发起冲击的关键人物。

身为中国残疾人冰球队队长的崔玉涛最早接触的运动项目是残疾人自行车，但是最终在2016年转投冰球怀抱。

出生于青岛的崔玉涛18岁时遭遇车祸，导致左腿膝关节以下截肢。

“我是一个谨慎的人，但是只要上了冰场，我就会全身心投入到为球队的荣誉而战中去，我想这就是我被教练选为队长的原因。” （选自IPC）

德克兰·法玛尔，残疾人冰球

法玛尔天生双侧截肢，九岁开始接触冰橇冰球。

这位冬残奥两金得主有大心脏，能够在关键时刻带领美国队冲击荣誉。2018年平昌冬残奥会决赛中，他在常规时间还剩37秒时打入扳平比分的进球后将比赛带入加时。之后在加时赛中打入制胜金球，帮助美国队击败加拿大，实现冬残奥三连冠。

所有的迹象表明，他将成为参加北京冬残奥会的美国残疾人冰球队中的重要球员；在2021年世锦赛对阵年轻的加拿大队的决赛中，他被评为美国队最佳球员。

“在这里呆了这么久，我已经和团队中的每个人建立了亲密的关系。拥有这些关系这件事本身就是领导力，因为你很了解他们，他们相信你，你也相信他们。在队友之间建立信任是很重要的。” （选自IPC）

美国名将德克兰法玛尔 照片出自： 2018 Getty Images

艾娜·福里斯特，轮椅冰壶

福里斯特在2022年北京冬残奥会上有一个明确的使命——赢回金牌。在连续两次获得冬残奥会冠军后，她在2018年平昌冬残奥会上只收获一枚铜牌。

她回忆道：“我永远记得当我收到我第一件加拿大队服时，我为能代表加拿大而参赛而感到无比自豪的场景。在比赛中身披枫叶服、听到加拿大国歌响彻体育场，这比我想象的更加令人激动”

“这是心里的一份荣耀，有时会让你激动落泪。”——艾娜·福里斯特为代表加拿大参赛而自豪。 （选自IPC）

加拿大选手艾娜·福里斯特 照片出自： 2017 Getty Images

郑承焕，残疾人冰球

郑承焕拥有冬残奥会赛场最响亮的绰号之一：“冰上梅西”。

凭借冰上的超群速度，他在2018年平昌冬残奥会上帮助东道主韩国残疾人冰球队创造历史，摘得铜牌。这是韩国历史上首枚残疾人冰球奖牌。

韩国选手郑承焕庆祝进球 照片出自： 2018 Getty Images

马克·麦考克斯，高山滑雪

麦考克斯是2018年平昌冬残奥会上加拿大代表团的首枚奖牌获得者，他已经准备好在北京创造更多历史。

24岁的他已经在视觉残疾大回转、滑降以及超级大回转项目上斩获5枚冬残奥会奖牌。

“我觉得，管他呢！试试呗！开始参赛之后我就从未回头。 （选自IPC）

马克·麦考克斯参加2018年平昌冬残奥会男子视觉残疾超级大回转比赛 照片出自： 2018 Getty Images

奥克萨纳·马斯特斯，越野滑雪，冬季两项

参加夏残奥会和冬残奥会的马斯特斯在2020年东京残奥会上赢得了两枚自行车金牌，目前她已经是最成功的残奥选手之一。

已经手握10枚残奥奖牌的她有望在北京冬残奥会上斩获更多。

出生于乌克兰的马斯特斯由于母亲曾经暴露在切尔诺贝利核辐射中，最终导致了她天生几处肢体残疾。马斯特斯在出生后便被遗弃在孤儿院，七岁时被盖伊·马斯特斯收养后带到美国。

“我接触越野滑雪是一场意外。我喜欢冬天，我喜欢雪，我住在布法罗，我来自乌克兰，那里的冬天会很冷。所以我觉得滑雪是我的天性。” （选自IPC）

奥克萨纳·马斯特斯参加2018年平昌冬残奥会越野滑雪比赛 照片出自： 2018 Getty Images

布莱恩·麦克基弗，残疾人北欧滑雪

2022年北京冬残奥会将会是加拿大代表团历史上最成功的冬残奥会选手麦克基弗的“最后之舞”。

自2002年盐湖城冬残奥会首次参加冬残奥会开始，麦克基弗赢得了惊人的17枚奖牌，其中包括13枚金牌。

42岁的他在2018年平昌冬残奥会开幕式上担任了加拿大代表团旗手。2020年10月，他公开宣布，北京冬残奥会将是他第六次、也是最后一次参加冬残奥会。

他的目标当然是获得奖牌。他说道：“奖牌能够证明过去四年你通过努力变得更强了。那种感觉就像是今天挺好，但是明天会更好。”

“你醒来后会想，“今天要比昨天更好一点。”然后你就会一遍又一遍地这样做。” （选自IPC）

加拿大选手布莱恩·麦克基弗参加2014年索契冬残奥会男子20公里视觉残疾越野滑雪比赛 照片出自： 2014 Getty Images

梅丽莎·佩琳，高山滑雪

2018年平昌冬青奥会斩获2枚铜牌的佩琳是澳大利亚代表团北京冬残奥会代表队中10位经验最丰富的运动员之一。

作为对她以身作则精神的认可，她和滑雪运动员本·图德霍普一起被任命为澳大利亚代表队的联合队长。

澳大利亚选手梅丽莎·佩琳参加视觉残疾女子高山滑雪滑降比赛 照片出自： 2018 Getty Images

米查尔·瓦彭卡，残疾人冰球

北京冬残奥会可能将会是捷克队门将参加的最后一届冬残奥会。

漫长的运动生涯当中，瓦彭卡的表现惊人的稳定。从2010年温哥华冬残奥会开始，他代表加拿大队参加了每一届冬残奥会的比赛。

“我开始接触运动时是因为通过运动我可以证明残疾人能做到什么以及不能做到什么。”

捷克门将米查尔·瓦彭卡 照片出自： 2018 Getty Images

托马斯·沃尔什，高山滑雪

沃尔什是高山滑雪名将米凯拉·席弗琳的多年好友，二人从小在科罗拉多的范尔一起长大。事实上，沃尔什的滑雪启蒙教练就是席弗琳的母亲艾琳。

在看过席弗琳在2014年索契冬奥会上的表现后，沃尔什决定开始为自己参加冬残奥会铺路。

“冰雪已经融入在我的血液里。从一条赛道上完美滑下或者只是从一条起伏不平的雪道上滑下去都给了我生活的意义。” （选自IPC）