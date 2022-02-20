2026年米兰科尔蒂纳冬奥会倒计时开启

米兰科尔蒂纳2026的办赛核心理念是将冬奥会带到冬季运动胜地，其愿景是举办一届在竞技、环境、社会层面可持续发展的冬奥会，留下可传承的宝贵办赛遗产。

2026年米兰科尔蒂纳冬奥会上将会在2022年北京冬奥会激动人心的竞赛项目基础上增加滑雪登山运动。

世界级冬季运动超级明星索菲亚·戈吉亚，阿里安娜·方塔娜，费德里卡·布里尼奥内和阿尔明·佐格勒的祖国意大利将会举办一场流芳百年的冬奥盛会。

2026年米兰科尔蒂纳冬奥会将是意大利继举办1956年科尔蒂纳丹佩佐冬奥会和2006都灵冬奥会后第三次举办冬奥会。

三个地区，一届冬奥会

距1956年科尔蒂纳丹佩佐冬奥会举办70年、距2006年都灵冬奥会举办20年后，冬奥会再次降临意大利。届时我们将会看到冬奥饕餮盛宴在两个城市举办。其中米兰是经济和时尚之都；科尔蒂纳-丹佩佐是滑雪胜地。

米兰科尔蒂纳冬奥会办赛地区跨越三个地区，包括坐落在阿尔卑斯多洛米蒂山脈的科尔蒂纳以及伦巴第北部大区的米兰。14个场馆将分布在伦巴第大区和威尼托大区的22平方公里土地上，途经特伦托省和博尔扎诺省。

大多数的室内比赛将集中在米兰赛区举行，而室外比赛将集中在科尔蒂纳赛区举行。

这届冬奥会将吸引来自93个国家共3500名运动员参赛，预计比赛场馆将迎来200万观众观赛。

开幕式将于2026年2月6日在米兰的圣西罗球场举行，而闭幕式将于2月22日在维罗纳圆形竞技场举行。

欢迎冬季新项目加入

滑雪登山运动将在2026年米兰科尔蒂纳冬奥会上作为新项目首次亮相。

滑雪登山将成为2002年北京冬奥会7个运动大项基础上的新补充。这项运动简单来讲就是运动员或脚踩雪板或手持雪板完成上山和下山。

其竞赛项目包括：男子/女子短距离、男子/女子个人赛和混合接力赛。 2020年洛桑冬青奥上曾经展开过上述五个项目的争夺，而当时也是滑雪登山运动首次出现在国际奥委会赛事当中。

2026年米兰科尔蒂纳冬奥会的其它运动项目包括高山滑雪、冰球、自由式滑雪、速滑和短道速滑、越野滑雪、花样滑冰、单板滑雪、雪车、雪橇、钢架雪车、跳台滑雪、冰壶、冬季两项和北欧两项。

大众投票选出的标志

“Futura”是2026年米兰科尔蒂纳冬奥会的官方会徽，也是第一个由公众投票选出的奥运会标志。

该会徽在米兰科尔蒂纳2026官网上获得了来自169个国家、871000张选票中74%的支持，最终结果在直播公告中公布。

Futura会徽使用一条冰白色线条勾勒出数字26，代表2026年米兰科尔蒂纳冬奥会将可持续发展和传承作为核心的愿景。办赛过程中，组委会承诺将会很大程度上使用临时和现有场馆以及基础设施。其目的是举办低碳比赛以及推动意大利北部经济发展。

2026年米兰科尔蒂纳冬奥会奥组委解释道：“Futura标识像孩子的手势。一个简单、自然的手势，在模糊的玻璃上栩栩如生的画下了数字“26”

会徽底部由“Milano Cortina 2026”字样和奥林匹克五环或残奥会标志（视情况而定）组成。