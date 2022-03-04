北京2022年冬季残奥会3月8日-11日前瞻：精彩内容不容错过

北京冬残奥会正式开幕，在接下来的四天里，将在五个项目产生奖牌，其中包括残奥高山滑雪、残奥越野滑雪、残奥冬季两项、残奥冰球和轮椅冰壶。残奥冰球和轮椅冰壶的循环赛将在3月8日和9日继续进行。

星期二（3月8日）

美国残奥会名将奥克萨娜·马斯特斯将试图在残奥冬季两项的女子中长距离坐姿比赛中争取更多的成功，而乌克兰的柳德米拉·利亚申科则是女子10公里站姿项目的夺冠热门人选之一。

2022年北京冬残奥会将是马斯特斯的第六届残奥会，此前她在2012年伦敦夏季残奥会上首次亮相，在那里她赢得了躯干和手臂混合双桨的残疾人划艇铜牌。

在2020年东京残奥会（2021年）上赢得两枚公路自行车赛金牌后仅六个月后，马斯特斯终于可以实现她登上北京残奥会舞台的梦想。

“我觉得这是我作为运动员残奥会之旅很圆满的结束。我非常想参加2008年北京夏季残疾人奥运会，而我却没能成功，"马斯特斯告诉国际残奥会网站。

利亚申科的同胞塔拉斯·拉德将寻求在男子中长距离坐姿项目中实现卫冕。

德国选手安娜-莉娜·福斯特的目标是在高山滑雪项目的女子超级大回转中获得她的第二枚金牌和第三枚奖牌。荷兰人杰罗恩·坎普斯勒将作为男子项目的卫冕冠军出场。

星期三（3月9日）

奥克萨娜·马斯特斯将放下她的步枪，在张家口国家冬季两项中心举行的女子越野滑雪短距离比赛中争取获得一枚奖牌。这位美国运动员将寻求捍卫她在2018年平昌冬残奥会上获得的首枚金牌。

19岁的巴西选手克里斯蒂安·韦斯特迈尔·里贝拉也非常值得关注，他将努力在男子比赛中为巴西赢得在冬残奥会上的第一枚金牌。

42岁的加拿大传奇人物布莱恩·麦基弗将开始他的第六届残奥会，目标是在男子视障短距离项目中连续第四次获得金牌。

麦基弗是历史上获得奖牌最多的男子越野残奥会运动员，在五届冬季残奥会上获得17枚奖牌，包括13枚金牌，他将在2022年北京奥运会后结束他辉煌的职业生涯。

“奥运会和残奥会是一个非常独特的俱乐部。要成为世界冠军和残奥会冠军是非常困难的，没有多少人能够做到这一点，”麦基弗对国际残联网站说：残疾人运动给了我成为一名职业运动员的机会，让我可以追寻这个梦想。那时我只想成为一名滑雪运动员，而现在我已经做了20多年了"。

星期四（3月10日）

当天比赛的重头戏是男子高山滑雪，在延庆赛区的大回转比赛中，将产生三枚奖牌。

挪威选手杰西帕·佩德森是最被看好的选手，他希望能够蝉联坐姿项目的冠军。

瑞士的西奥·格穆尔将寻求卫冕他在站姿项目中的冠军。同时，意大利名将贾科莫·贝尔塔尼奥利希望继续保持他在视障项目中的统治地位。贝尔塔尼奥利在2018年平昌残冬奥会上赢得了四枚奖牌，其中也包括大回转项目的金牌。

星期五（3月11日）

3月11日，女子高山滑雪比赛将上场，各国豪杰将在坐姿、站姿和视力障碍类别中争夺奖牌。

日本超级明星村冈F桃佳将是坐式大回转项目的热门人选，她有希望能够卫冕。村冈四年前在平昌赢得了五块奖牌。

法国站姿滑雪运动员玛丽·博凯特将走上雪场，希望通过连续第三次获得大回转项目的金牌来进一步巩固她的传奇性地位。

“我被寄予厚望”，她告诉勃朗峰电台:“我在12年前，2010年参加了我的第一届比赛”，她说，“我感到有压力吗？没有，因为每个赛季都是一个新的赛季。但也有，因为当你拥有像我这样的记录时，所以人都希望这个记录能被保存。”

斯洛伐克的亨利塔·法尔卡索瓦的目标也是创造历史，在大回转视力障碍组别中追逐前所未有的四连冠。

我们正在一点一点地适应这个斜坡。到后来，它并不那么吓人，而是很好玩…… 适应一个全新的斜坡绝非易事，但这个斜坡真的很美。

来自玛丽·博凯特的推特

3月8日赛程

残奥高山滑雪

14:15-女子全能视障 奖牌项目

随后-女子全能回转站姿 奖牌项目

随后-女子全能回转坐姿 奖牌项目

随后-男子全能视障 奖牌项目

随后-男子全能站姿 奖牌项目

随后-男子全能坐姿 奖牌项目

残奥冬季两项

10:00女子中距离坐姿 奖牌赛

10:30男子中距离坐姿 奖牌赛

12:00女子中距离站立 奖牌赛

12:30男子中距离站立 奖牌赛

14:00女子中距离视障 奖牌赛

14:30男子中距离视障 奖牌赛

残奥冰球

13:05 A组预赛-加拿大 VS 韩国

16:35 B组预赛-意大利 VS 中国

20:05 B组预赛-捷克 VS 斯洛伐克

轮椅冰壶

09:35 循环赛9-瑞士 VS 拉脱维亚

09:35 循环赛9日-英国 VS 爱沙尼亚

09:35 循环赛 9-韩国 VS 加拿大

14:35 循环赛10-韩国 VS 斯洛伐克

14:35 循环赛10-瑞典 VS 爱沙尼亚

14:35 循环赛10-拉脱维亚 VS 挪威

19:35 循环赛11日-英国 VS 瑞典

19:35循环赛11-加拿大 VS 斯洛伐克

19:35 循环赛11-中国 VS 美国

19:35 循环赛11-挪威 VS 瑞士

3月9日赛程

残奥越野滑雪

13:45男子短距离 决赛

13:59女子短距离 决赛

14:13男子短距离自由技术站姿 决赛

14:27女子短距离自由技术站立 决赛

14:41男子短距离自由技术视障 决赛

14:55女子短距离自由技术视障 决赛

残奥冰球

16:35 晋级赛1

20:05晋级赛2

轮椅冰壶

09:35 循环赛 12-挪威VS瑞典

09:35循环赛 12-爱沙尼亚VS大韩民国

09:35 循环赛12-中国VS斯洛伐克

14:35 循环赛 13-瑞典VS斯洛伐克

14:35 循环赛 13-美国VS瑞士

14:35 循环赛 13-挪威VS中国

14:35 循环赛13-加拿大VS英国

19:35 循环赛 14-韩国VS英国

19:35 循环赛 14–爱沙尼亚VS加拿大

19:35 循环赛 14-美国VS拉脱维亚

3月10日赛程

残奥高山滑雪

14:00 男子大回转视障 第2轮 奖牌

随后男子大回转站姿 第2轮 奖牌

随后男子大回转坐姿 第2轮 奖牌

残奥冰球

18:05 排位赛7-8

轮椅冰壶

09:35 循环赛 15-加拿大vs挪威

09:35 循环赛 15–中国vs英国

09:35 循环赛 15-斯洛伐克vs瑞士

09:35 循环赛 15-瑞典vs美国

14:35 循环赛 16-瑞士vs爱沙尼亚

14:35 循环赛 16-韩国vs美国

14:35 循环赛 16-英国vs拉脱维亚

19:35 循环赛 17-拉脱维亚vs中国

19:35 循环赛 17-韩国vs瑞典

19:35 循环赛 17-斯洛伐克vs爱沙尼亚

3月11日赛程

残奥高山滑雪

13:15 女子大回转视障 第2轮 奖牌赛

随后 女子大回转站姿 第2轮 奖牌赛

随后 女子大回转坐姿 第2轮 奖牌赛

残奥冬季两项

10:00 女子个人坐姿 奖牌赛

10:30 男子个人坐姿 奖牌赛

12:20 女子个人站姿 奖牌赛

12:40 男子个人站姿 奖牌赛

14:05 女子个人视障 奖牌赛

14:25 男子个人视障 奖牌赛

残奥冰球

12:05 半决赛

16:05 排位赛 5-6

20:05 半决赛

轮椅冰壶