中国代表团北京冬奥会巡礼 - 速度滑冰队

中国速度滑冰队是世界各项大赛中不可忽视的力量，中国代表团曾在冬奥会历史上获得了1金3银2铜的成绩。叶乔波在1992年法国阿尔贝维尔冬奥会速度滑冰女子500米和1000米比赛中均获得亚军，为中国冬季项目实现冬奥奖牌零的突破。张虹在2014年索契冬奥会女子1000米比赛中夺冠，为中国获得了速度滑冰项目的奥运首金。在4年前的平昌冬奥会上，高亭宇获得男子500米的季军，是中国男子运动员在这个项目上的首枚冬奥奖牌。

1月21日，在经历了两轮共6个比赛日的队内选拔赛后，中国速度滑冰队北京冬奥会参赛资格终于出炉。根据本赛季4站速度滑冰世界杯成绩，中国队在2022年北京冬奥会上共有14 个参赛名额（6男8女）、23个小项参赛席位。本届冬奥会，速度滑冰将是金牌大项——将产生14枚金牌。

中国速度滑冰队2022年北京冬奥会参赛名单：

中国队男选手获得了北京冬奥会500米、1000米、1500米、团体追逐和集体出发的参赛资格，无缘5000米和10000米两项的角逐；女选手则实现了全项目参赛。

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男子：宁忠岩高亭宇领衔 有望多点开花

在男子运动员中，宁忠岩、高亭宇凭借本赛季世界杯上的出色表现直接获得了北京冬奥会的参赛资格。宁忠岩在世界杯波兰站、挪威站、盐湖城站和加拿大这4站比赛中夺得3金2银，包括波兰站男子500米冠军和1500米银牌，挪威站1500米冠军，盐湖城站1500米的银牌，加拿大站男子1000米的金牌。此外，宁忠岩还和廉子文、王浩田一起在挪威站收获了男子团体追逐赛金牌。

高亭宇先是在11月的世界杯波兰站男子500米比赛中收获金牌。但由于脚腕受伤缺席了第二站挪威站的比赛。盐湖城站的比赛，高亭宇以33.96的成绩获得了男子500米B组第一名，但在升入A组后，被判起跑时“下蹲过慢”犯规。但是他在B组的完赛成绩仍是本站最快。最后一站在加拿大，高亭宇在男子500米A组第一次较量中以33秒876的成绩斩获亚军。

这样，宁忠岩拿到了男子1500米、男子1000米、男子团体追逐的冬奥会资格，中国队还凭借东道主政策获得了男子集体出发的资格。高亭宇获得了男子500米的参赛资格。4年前，高亭宇在平昌冬奥会上夺得该项铜牌，这次他将向金牌发起挑战。

通过队内选拔赛拿到冬奥资格的还有徐富和杨涛。前者在1500米比赛中排名第2，随后又在1000米中排名第1，在所有男选手中积分排名第1。曾参加过平昌冬奥会男子500米比赛的杨涛在选拔赛1000米比赛中获得第3，以150个积分锁定男子最后一张入场券。

高亭宇在2018年平昌冬奥会摘铜 照片出自： 2018 Getty Images

女子：冲击团体追逐领奖台

相比于男子选手在本赛季世界杯上惊艳的表现，女子选手站上领奖台的机会并不多。其中，金京珠、张丽娜、李奇时组成的中国女队在挪威站团体追逐比赛中获得铜牌。在最后一站加拿大卡尔加里站女子团体追逐赛中，韩梅、李奇时、阿合娜尔组队同样获得铜牌。

在入选本届冬奥参赛名单的女子选手中，田芮宁曾参加过平昌冬奥会女子500米、1000米、1500米的比赛。韩梅和轮滑世界冠军郭丹分别参加过平昌冬奥会女子团体追逐、集体出发的比赛。李奇时曾参加过索契冬奥会女子1500米比赛。

在北京冬奥开幕前的中国队内选拔赛中，阿合娜尔·阿达克连夺3000米、5000米第1，以总积分200分的成绩进入大名单。田芮宁夺得500米冠军和1000米冠军，顺利入围。裴冲在500米、1000米分列第3和第2，郭丹在1500米、1000米分别排名第2、第3，两人均以总积分120分拿到冬奥入场券。

2022年北京冬奥会速度滑冰奖牌赛程

比赛场馆：首都体育馆（以下均为北京时间）