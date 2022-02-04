回顾2022年北京冬奥会开幕式上的特色服饰

随着冬奥主火炬在国家体育场被点燃，2022年北京冬奥会正式开幕了，

在精彩纷呈的开幕式中，来自91个国家和地区的代表团走进了曾经举办过2008年夏季奥运会开幕式的“鸟巢”。

回首各代表团的制服，有些传统，有些则是多种时尚元素的结合。Olympics.com为您盘带那些在开幕式上令人眼前一亮的时尚造型。

长期以来，时尚已经成为意大利的重要组成部分，意大利代表团的造型就是将个人风格和品质相结合的产物。

他们的“袍子”采用意大利国旗绿白红三色。裤子为意大利各国家队广为采用的蓝色。

2022年北京冬奥会开幕式上的意大利代表团 照片出自： Matthew Stockman/Getty Images

哥伦比亚代表团的入场一鸣惊人

哥伦比亚代表团的旗手是速度滑冰运动员劳拉·戈麦斯和越野滑雪运动员卡洛斯·安德雷斯·昆塔纳。

他们穿着传统的披风，将自己紧紧包裹住。披风的主色是栗色。

头上顶着的哥伦比亚牛仔帽，令整体造型更加完整。

旗手劳拉·戈麦斯和卡罗斯·安德雷斯·昆塔纳引领哥伦比亚代表团入场 照片出自： 2022 Getty Images

尼日利亚时尚向前看

2022年北京冬奥会上，尼日利亚男子选手完成首秀，此前该国只有女子选手参加过平昌冬奥会的争夺。

虽然尼日利亚尚未赢得过奖牌，但是他们肯定是时尚的领跑者。团员们穿着一套全白色套装亮相，上衣两侧为绿色。

头顶尼日利亚国旗绿色的帽子平衡了整体搭配，呼应了该国国旗颜色。

2022年北京冬奥会开幕式上的尼日利亚代表团 照片出自： Getty Images

中国代表团时尚挡不住

中国代表团成员身着类似风衣的大衣走进鸟巢，大衣为传统的中国红色。

红大衣采用收腰设计，时尚感十足。这款大衣适合各种体型，与白靴子的搭配相得益彰。

中国代表团成员每人戴一顶红色毛帽，保暖的同时又不失时尚感。

2022年北京冬奥会开幕式上的中国代表团 照片出自： 2022 Getty Images

沙特代表团冬奥首秀吸睛

首次参加冬奥会的沙特阿拉伯代表团同样采用大衣造型。

虽然没有中国代表团大衣那种出挑的颜色，但是在风格上独树一帜。

大衣为米色，长度直达脚踝，下方拉链开叉到腰部高度。这款长大衣时尚感满点。

作为该国首位也是唯一一位冬奥选手，高山滑雪运动员法伊克·阿布迪成为旗手。

2022年北京冬奥会开幕式上的沙特阿拉伯代表团 照片出自： 2022 Getty Images

童声合唱团制服

最后让我们重温凭借美妙歌喉吸引人们注意的童声合唱团的制服。他们不仅声音动人，造型同样抓人眼球。

刚刚度过春节的中国迎来了虎年，老虎在中国是勇气和力量的象征。

孩子们身穿的白色上衣和靴子上都有老虎图案。

小红帽和短围巾成为整套造型的完美点缀。