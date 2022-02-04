回顾2022年北京冬奥会开幕式上的特色服饰

从意大利代表团的三色披风到中国代表团精心订制的喜气大衣，2022年北京冬奥会开幕式上有很多吸人眼球的时尚元素值得重温。

作者: Liz Byrnes
照片出自： Matthew Stockman/Getty Images

随着冬奥主火炬在国家体育场被点燃，2022年北京冬奥会正式开幕了，

在精彩纷呈的开幕式中，来自91个国家和地区的代表团走进了曾经举办过2008年夏季奥运会开幕式的“鸟巢”。

回首各代表团的制服，有些传统，有些则是多种时尚元素的结合。Olympics.com为您盘带那些在开幕式上令人眼前一亮的时尚造型。

长期以来，时尚已经成为意大利的重要组成部分，意大利代表团的造型就是将个人风格和品质相结合的产物。

他们的“袍子”采用意大利国旗绿白红三色。裤子为意大利各国家队广为采用的蓝色。

2022年北京冬奥会开幕式上的意大利代表团
照片出自： Matthew Stockman/Getty Images

哥伦比亚代表团的入场一鸣惊人

哥伦比亚代表团的旗手是速度滑冰运动员劳拉·戈麦斯和越野滑雪运动员卡洛斯·安德雷斯·昆塔纳

他们穿着传统的披风，将自己紧紧包裹住。披风的主色是栗色。

头上顶着的哥伦比亚牛仔帽，令整体造型更加完整。

旗手劳拉·戈麦斯和卡罗斯·安德雷斯·昆塔纳引领哥伦比亚代表团入场
照片出自： 2022 Getty Images

尼日利亚时尚向前看

2022年北京冬奥会上，尼日利亚男子选手完成首秀，此前该国只有女子选手参加过平昌冬奥会的争夺。

虽然尼日利亚尚未赢得过奖牌，但是他们肯定是时尚的领跑者。团员们穿着一套全白色套装亮相，上衣两侧为绿色。

头顶尼日利亚国旗绿色的帽子平衡了整体搭配，呼应了该国国旗颜色。

2022年北京冬奥会开幕式上的尼日利亚代表团
照片出自： Getty Images

中国代表团时尚挡不住

中国代表团成员身着类似风衣的大衣走进鸟巢，大衣为传统的中国红色。

红大衣采用收腰设计，时尚感十足。这款大衣适合各种体型，与白靴子的搭配相得益彰。

中国代表团成员每人戴一顶红色毛帽，保暖的同时又不失时尚感。

2022年北京冬奥会开幕式上的中国代表团
照片出自： 2022 Getty Images

沙特代表团冬奥首秀吸睛

首次参加冬奥会的沙特阿拉伯代表团同样采用大衣造型。

虽然没有中国代表团大衣那种出挑的颜色，但是在风格上独树一帜。

大衣为米色，长度直达脚踝，下方拉链开叉到腰部高度。这款长大衣时尚感满点。

作为该国首位也是唯一一位冬奥选手，高山滑雪运动员法伊克·阿布迪成为旗手。

2022年北京冬奥会开幕式上的沙特阿拉伯代表团
照片出自： 2022 Getty Images

童声合唱团制服

最后让我们重温凭借美妙歌喉吸引人们注意的童声合唱团的制服。他们不仅声音动人，造型同样抓人眼球。

刚刚度过春节的中国迎来了虎年，老虎在中国是勇气和力量的象征。

孩子们身穿的白色上衣和靴子上都有老虎图案。

小红帽和短围巾成为整套造型的完美点缀。

2022年北京冬奥会开幕式上的童声合唱团
照片出自： 2022 Getty Images

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