“简约、安全、精彩”：2022年北京冬奥会开幕式指南

是时候了！

在中国首都北京圆满举办2008年北京夏奥会14年后，2022年北京冬奥会开幕式已经来到了我们眼前

开幕式上，来自91个国家和地区奥委会的代表团将会列队踏入国家体育场。

你对开幕式有多少了解？我们整理了一些关键信息供您参考：

2022年北京冬奥会开幕式时间？

第24届冬奥会——2022年北京冬奥会开幕式将于2月4日星期五20:00（北京时间）在国家体育场“鸟巢”拉开帷幕，2008年北京奥运会开幕式也曾在同一个场地举行。

开幕式是怎样的形式？

开幕式细节严格保密，这点和以往任何一届奥运会开幕式一样。谜底到开幕式时才会揭晓。

因考虑到寒冷天气和疫情原因，开幕式预计将持续100分钟左右。

将有3000名演员参与开幕式演出，其中95%为青少年。

中国女子钢架雪车运动员赵丹和男子速度滑冰运动员、2018年平昌冬奥会铜牌得主高亭宇将担任中国代表团旗手。

开幕式导演？

三次获得奥斯卡提名的中国著名导演张艺谋将出任北京冬奥会开幕式总导演。他也曾担任过2008年北京奥运会的开幕式和闭幕式总导演。

随着北京将成为历史上第一座双奥之城，如今已经71岁的张艺谋也将成为首位先后执导过夏奥会和冬奥会开幕式的导演。

此外，张艺谋还导演过2004年雅典奥运会和2018年平昌冬奥会闭幕式上“北京8分钟”的演出。

开幕式主题？

2008年北京奥运会的主题是向世界展示中国上下5000年的历史。张艺谋曾在采访中表示，2022年北京冬奥会开幕式的内容会有很大不同，他说道：“这一次的开幕式，将更立足于未来，更立足于“人类的、共同的”。因为无须再过多介绍自己，而是要说“我们一起为了什么，我们一起能做什么。”

张艺谋表示北京将会努力举办一届“简约、安全、精彩”的冬奥会，从开幕式开始就将秉承这一原则。

聆听张艺谋分享他的观点，请点击这里。