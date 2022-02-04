2022年北京冬奥会火炬传递抵达颐和园

北京时间2月4日20:00，2022年北京冬奥会开幕式即将举行，就在这几个小时前，奥运火炬传递来到了世界文化遗产颐和园，今晚将抵达国家体育场。

今天的火炬手包括2011年和2015年女子单打乒乓球世锦赛冠军、2016年里约奥运会金牌得主丁宁，她激动地谈到了即将开幕的冬奥会。

她表示，“奥运会是一个促进交流和友谊的国际舞台。我希望运动员们能发挥最佳水平，享受比赛，让更多的人感受到体育的魅力和奥运会的辉煌。”

颐和园建于清朝，火炬手们一起参观了颐和园，其中还包括北京京剧剧团的演员迟小秋、中国戏剧协会会长濮存昕，冬奥会文化艺术专家、中国美术家协会会长、中央美术学院院长范迪安。

当天，曾在2008年北京奥运会和残奥会开、闭幕式上表演过太极拳的海淀太极协会会员们通过表演太极拳、太极扇和空竹来庆祝中国传统文化。

今天晚些时候，火炬将抵达北京的国家体育场——鸟巢，晚间的开幕式将正式拉开2022年北京冬奥会的大幕，开幕式将有3000名演员参加表演，90%是青少年。

北京冬奥会的开幕式将由三届奥斯卡奖提名张艺谋导演执导，他还是2008年奥运会开幕式和闭幕式的导演。