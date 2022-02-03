2022年北京冬奥会火炬到长城

2022年北京冬奥会火炬接力第2天，40位火炬手在北京著名的八达岭长城完成了1.47公里的火炬接力。

参与的火炬手包括乒乓球奥运五金得主马龙。马龙在接受采访时表示：“我相信随着北京冬奥会的举办，会有更多人喜欢上冰雪运动，我也希望能够把冰雪运动带到大家身边。”

奥运跆拳道两金得主吴静钰也是今日参与传递的火炬手之一，她对于即将开幕202年北京冬奥会倍感期待：“作为一名运动员，我为祖国的强大而感到骄傲与自豪。作为一名北京市民，我为北京冬奥加油！”

其它参与今日火炬传递的著名人士还包括影星成龙、2010年温哥华冬奥会花滑双人滑亚军庞清、2020年东京奥运会首金得主杨倩等。

成龙和参与演出的演员合影 照片出自： 2022 Getty Images

之后，奥运火炬还造访了延庆世界葡萄博览园。共有近50位火炬手完成了延庆阶段2.47公里的接力路线。延庆当地群众在现场表演了传统民俗长绸灯笼以及舞蹈等节目，以欢歌起舞的方式表达喜迎冬奥会的喜悦。

表演结束后，一位年轻的舞者谈到了能够参与到这次火炬接力当中来对她而言的重要意义：

“火炬是传递火种和奥林匹克精神的信使。近距离观看北京冬奥会火炬传递，我感到非常的激动与自豪。”

火炬接力最后一站将于明天进行，届时全世界的目光都将集中在于当晚20:00在国家体育场的2022年北京冬奥会开幕式上。