2022年霹雳舞世锦赛：B-Boy Phil Wizard和B-Girl Ami锁定冠军，刘清漪摘银创造中国霹雳舞历史

2024年巴黎奥运会新运动项目——霹雳舞在韩国首都首尔精彩亮相。经过为期两天的争夺，2022年霹雳舞世锦赛奖牌得主已经全部诞生。选手们也获得了宝贵的2024年巴黎奥运会排名积分。

加拿大选手B-Boy Phil Wizard和日本选手B-Girl Ami分别登顶男子组和女子组最高领奖台。

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刘清漪在2022年世锦赛中展现了自信

女子组决赛在16岁中国小将刘清漪，B-Girl 671和日本名将B-Girl Ami之间展开。

刘清漪在2021年巴黎世锦赛上位列第9，经过一年的时间她在2022年取得长足进步。在中国霹雳舞国家队外训期间连续赢得霹雳舞世界大赛冠军。另外她还在今夏举行的2022年世界运动会霹雳舞比赛中位列第四名。

B-Girl Ami则是2019年世锦赛冠军以及2022年世界运动会冠军得主，目前排名女子世界第一。

决赛开始前，双方已经剑拔弩张，在这个强调个性的运动中充分展示了自己对于冠军的渴望。三轮Battle过后，日本名将的表演更受评委青睐，以2-1击败刘清漪夺得冠军。刘清漪收获的银牌也是中国霹雳舞历史上的第一枚世锦赛奖牌。

刘清漪是本届世锦赛女子组四强选手当中唯一的一位非日本选手，她在四分之一决赛中淘汰日本选手B-Girl Ayane晋级半决赛，之后又以2-0的相同比分淘汰另一位日本选手B-Girl Riko锁定决赛席位。

在女子组铜牌争夺战中，卫冕冠军日本选手B-Girl Ayumi击败同胞B-Girl Riko，摘得铜牌。

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男子组决赛中，加拿大选手B-Boy Phil Wizard凭借魔幻舞步笑到了最后，决赛中他以3-0的比分击败了日本名将B-Boy Shigekix夺得冠军。两位选手在三轮决赛中是出了浑身解数，以至于比赛结束后二人均已气喘吁吁。

世锦赛卫冕冠军、美国选手B-Boy Victor在半决赛输给Wizard后在铜牌赛中以压倒性表演3-0轻取乌克兰选手B-Boy Kuzya锁定铜牌。