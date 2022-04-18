Великие олимпийские моменты. Теннис. Надаль-2008

Рафаэль Надаль не зря считается теннисной легендой. У него есть все возможные титулы - внушительная коллекция «Больших шлемов» и, конечно же, олимпийское золото в одиночном разряде, которое он выиграл на Играх 2008 года в Пекине в возрасте 22 лет.

Во время Игр-2004 в Афинах 18-летний Рафа был еще совсем юн, но все равно получил олимпийский опыт – вместо с опытнейшим Карлосом Мойей он сыграл в парном разряде. Правда, всего один матч – испанский дуэт вылетел в первом круге от бразильской пары Андре Са / Флавио Саретта. По ходу следующего олимпийского цикла Надаль только набирал и набирал обороты, в 2005 году он завоевал титул на «Ролан Гаррос» и на протяжении двух последующих сезонов также первенствовал на открытом чемпионате Франции. К олимпийскому сезону за Надалем уже закрепилась слава короля грунта, однако на других покрытиях он все же побеждал гораздо реже и никак не мог выиграть «Большой шлем». А ведь, как известно, Игры в Пекине проходили вовсе не на любимом грунтовом покрытии испанца, а на открытом харде.

В олимпийском сезоне-2008 Надаль продолжил прогрессировать. Он все ближе и ближе подбирался к швейцарцу Роджеру Федереру – как в рейтинге, так и по игре на траве и харде. И если в январе – марте на крупных турнирах Надаль проигрывал в полуфиналах – финалах, то с апреля по август потерпел всего два поражения. Причем он взял не только «Ролан Гаррос», но и Уимблдон, обыграв в финале в пяти партиях Федерера. За две недели до Олимпиады Рафа на харде выиграл Masters в Монреале, а за неделю – уступил в полуфинале Masters в Цинциннати 21-летнему сербу Новаку Джоковичу. В Пекине он был посеян под вторым номером, хотя многие считали фаворитом именно испанца.

Олимпийский чемпион Пекина Рафаэль Надаль вместе с серебряным и бронзовым призерами Игр-2008 - Фернандо Гонсалесом и Новаком Джоковичем Фото © 2008 Getty Images

Впрочем, уже в первом круге Надаль испытал серьезные сложности – итальянец Потито Стараче неожиданно навязал ему равную борьбу, взяв вторую партию. Тем не менее, Рафа выкрутился – победил 6:2, 3:6, 6:2 и вышел в 1/16 финала. Дальше все пошло куда веселее, пусть уровень соперников возрастал – австралийцу Ллейтону Хьюитту (6:1, 6:2), россиянину Игорю Андрееву (6:4, 6:2) и австрийцу Юргену Мельцеру (6:0, 6:4) в трех последующих встречах Надаль отдал в общей сложности всего 13 геймов. Федерер к тому моменту уже сенсационно вылетел, уступив в четвертьфинале американцу Джеймсу Блейку. Однако в полуфинале Рафе противостоял как раз Джокович – матч молодых звезд многие считали досрочным олимпийским финалом Пекина.

Игра оправдала ожидания – она продолжалась три сета и 2 часа и 10 минут. В стартовом сете Надаль сделал решающий брейк в пятом гейме и взял партию 6:4. Но во втором на корте царил уже Джокович, выигравший 6:1. Все решилось в третьей партии, причем до счета 5:4 в пользу испанца ни у кого не было даже брейк-пойнтов. После чего не выдержал Новак. Если один брейк-пойнт он отыграл, то на втором ошибся на просто мяче у сетки… Так Рафа выиграл 6:4, 1:6, 6:4 и вышел в финал, где за 2 часа и 22 минуты довольно уверенно победил чилийца Фернандо Гонсалеса – 6:3, 7:6, 6:3 (олимпийские финалы проходили до трех побед в партиях).

Золотая олимпийская медаль стала для него роскошной наградой. Как, впрочем, и звание первой ракетки мира – впервые в карьере Надаль возглавил рейтинг ATP на следующий день после олимпийского турнира 18 августа 2008 года. С тех пор на протяжении почти полутора десятков лет Надаль остается одним из лидеров мужского тенниса, хотя Олимпиаду в одиночном разряде он больше не выигрывал. Зато на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро стал олимпийским чемпионом в паре вместе с Марком Лопесом.