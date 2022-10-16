Тяжелая атлетика. Итоги чемпионата Азии 2022: Минасян – с рекордами, Казахстан и Узбекистан – с золотом

Чемпионат Азии 2022 года по тяжелой атлетике завершился 16 октября 2022 года в Манаме. Впечатляющую финальную точку поставил Гор Минасян – призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионатов мира и Европы минувшим летом перешел из сборной Армении в сборную Бахрейна и сразу же взял золото с рекордами Азии в рывке и сумме двоеборья. Впечатлили и штангисты Казахстана и Узбекистана, завоевавшие соответственно три и два золота в сумме двоеборья.

27-летний Минасян давно входит в элиту мировой тяжелой атлетики, но стать чемпионом крупного международного старта ему не удавалось. По понятным причинам, ведь в категории свыше 109 кг (ранее – свыше 105 кг) на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах доминирует великолепный грузинский штангист Лаша Талахадзе. Но в Манаме Талахадзе само собой не было, а с конкурентами из Азии во главе, кстати, с серебряным призером Игр в Токио Али Давоуди из Ирана, Минасян справился весьма уверенно. В рывке он дважды переписывал рекорды Азии, остановившись на 210 кг, а в толчке уступил Давоуди один килограмм (взял 242 кг), реализовав два подхода из трех. В сумме Минасян набрал 252 кг – это тоже рекорд Азии. Давоуди он опередил на 14 килограмм.

В медальном зачете, несмотря на не самый оптимальный состав, первенствовала сборная Китая с шести золотыми наградами в двоеборье. Победами для Узбекистана отметились 23-летний Адхамжон Эргашев, набравший в весе до 67 кг в общей сложности 314 кг (138 + 176). В категории до 73 кг первенствовал куда более титулованный 27-летний узбекский штангист Достон Екубов. В 2021 году Екубов стал чемпионом мира в весе до 67 кг, набрав 324 кг. Сейчас для победы в следующей весовой категории ему хватило 322 кг (140 + 182). Могло быть и больше, но уже в ранге чемпиона Азии-2022 подход на 185 кг Достону не удался. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, вице-чемпионка мира-2021 Турсуной Джабборова из Узбексистана с неплохой суммой 242 кг (112 + 130) стала только третьей в весе до 87 кг.

Достон Екубов из Узбекистана успешно попробал себя в новой весовой категории Фото © 2016 Getty Images

Победы Казахстану принесли бронзовый призер Игр в Токио Зульфия Чиншанло (до 55 кг), Айзада Муптильда (свыше 87 кг) и Асылжан Бектай (до 89 кг). Чиншанло после рывка на 95 кг уступала по личному весу сопернице из Китая, но толчок на 125 кг позволил ей набрать в сумме 220 кг и выиграть золото. Муптильда реализовала все шесть подходов, набрав 277 кг (120 + 157). Что же касается Бектая, то он в рывке уступил один килограмм Эмилю Молдодосову из Кыргызстана (165 против 166 кг), однако в толчке Молдодосов потратил два подхода, чтобы взять штангу весом 195 кг, а Бектай осечек не допускал, покорил в третьем подходе 197 кг и стал чемпионом Азии с суммой 362 кг. Кстати, чемпион мира-2021 в весе до 55 кг Арли Чонтей, хотя и повторил свой результат ЧМ в сумме (260 кг), ограничился серебром.

Добавим, что в начале зимы звезды тяжелой атлетики соберутся на главный старт года – с 5 по 16 декабря в Боготе пройдет чемпионат мира-2022.

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Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь