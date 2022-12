Теннис. Календарь турниров WTA 2023: где смотреть и что ждать

На данный момент WTA опубликовал календарь только на три четверти, заключительная фаза сезона 2023 года станет известна позже. До ковида в сентябре – октябре проходили в основном турниры в Азии, включая два крупнейших в Китае. Также у Китая были права и на WTA Finals. Однако c 2019 года по разным причинам женские теннисные соревнования в Китае не проводились. Что будет на сей раз? О своих планах на концовку 2023 года в WTA обещали объявить уже по ходу сезона. Но завершиться теннисный сезон в ноябре должен, как и в 2022 году, финальным турниром Кубка Билли Джин Кинг.

График летней европейской и американской серий турниров с US Open, утвержденный в феврале, не претерпел существенных изменения, но по соревнованиям в сентябре – ноябре пока сложно сказать что-то определенное. В том числе и по итоговому турниру WTA, который в 2021 году состоялся в Гвадалахаре.

Поскольку «Ролан Гаррос» и Уимблдон сместятся почти на неделю, эта фаза сезона получится чуть более компактной, чем обычно. До конца июля 2023 года запланированы пять турниров на европейском грунте, после чего теннисистки переберутся в Северную Америку для игр на открытом харде. В 2023 году канадский WTA 1000 по принципу ротации с мужским Masters пройдет не в Торонто, а в Монреале. Затем сразу же состоится традиционный турнир WTA 1000 в Цинциннати, а еще через неделю всех ждет кульминация – заключительный в сезоне «Большой шлем» US Open или открытый чемпионат США.

Больше от

You May Like