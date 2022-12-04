Теннис. Календарь турниров WTA 2023: где смотреть и что ждать

В 2023 году в теннисном WTA-туре пройдет юбилейный, 50-й по счет сезон. В календаре женских теннисных турниров, как и в мужском ATP-туре, произойдут определенные изменения. Так, на почти двухнедельный формат будут переведены два весенних супертурнира WTA 1000 в Мадриде и Риме, а в начале года впервые состоится смешанные командные соревнования United Cup в Австралии. Кроме того, два «Больших шлема» («Ролан Гаррос» и Уимблдон) будут по сравнению с 2022-м смещены вперед почти на неделю. Olympics представляет подробное расписание турниров WTA в сезоне 2023 года. По теме Календарь ATP-тура на 2023 год

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Медитация вместо слез: как Ига Швентек стала первой ракеткой мира Январь 2023 года 29 декабря – 8 января

United Cup. Брисбен, Перт, Сидней, Австралия (Hard)

1 – 8 января

WTA 500. Adelaide International 1. Аделаида, Австралия (Hard)

WTA 250. ASB Classic. Окленд, Новая Зеландия (Hard)

9 – 14 января

WTA 500. Adelaide International 2. Аделаида, Австралия (Hard)

WTA 250. Hobart International. Хобарт, Австралия (Hard)

16 – 29 января

Большой шлем. Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Мельбурн, Австралия (Hard) В первой фазе сезона 2023 года особо привлекает внимание новый смешанный командный турнир United Cup, который пришел на смену чисто мужскому ATP Cup. При этом теннисистки будут получать за успехи немалые рейтинговые очки. Кроме того, перед Australian Open состоятся два турнира категории WTA 500 и два турнира категории WTA 250. Причем впервые с 2020 года в календаре в январе будут не только соревнования в Австралии, но и в Новой Зеландии. Естественно, главным турниром января станет Australian Open в Мельбурне. Февраль – март 2023 года 30 января – 5 февраля

WTA 250. Thailand Open. Хуахин, Таиланд (Hard)

WTA 250. Open 6e Sens Metropole de Lyon. Лион, Франция (Hard)

6 – 12 февраля

WTA 250. Upper Austria Ladies Linz. Линц, Австрия (Hard)

13 – 18 февраля

WTA 500. Qatar TotalEnergies Open. Доха, Катар (Hard)

19 – 25 февраля

WTA 1000. Dubai Duty Free Championships. Дубай. ОАЭ (Hard)

20 – 26 февраля

WTA 250. Merida Open Akron. Мерида, Мексика (Hard)

27 февраля – 5 марта

WTA 250. Abierto GNP Seguros. Монтеррей, Мексика (Hard)

WTA 250. ATX Open. Остин, США (Hard)

8 – 19 марта

WTA 1000. BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США (Hard)

21 марта – 2 апреля

WTA 1000. Miami Open presented by Itaú. Майами, США (Hard) Пусть на этом отрезке не будет турниров «Большого шлема», зато на харде в феврале - марте состоятся сразу три турнира категории WTA 1000 – в Дубае (по ежегодной ротации с Дохой, где на сей раз состоится турнир WTA 500), а также привычная связка из Индиан-Уэллс и Майами. Увидим мы также и новые теннисный турнир в Остине.

Онс Жабер в 2022 году стала грозной силой в женском теннисе (2022 Getty Images)

Апрель – май 2023 года 3 – 9 апреля

WTA 500. Credit One Charleston Open. Чарльстон, США (Clay)

WTA 250. Copa Colsanitas presented by Zurich. Богота, Колумбия (Clay)

10 – 16 апреля

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация

17 – 23 апреля

WTA 500. Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт, Германия (Clay)

WTA 250. TEP BNP Paribas Tennis Championship Istanbul. Стамбул, Турция (Clay)

2_5_ апреля – 6 мая

WTA 1000. Mutua Madrid Open. Мадрид, Испания (Clay)

8 – 21 мая

WTA 1000. Internazionali BNL d'Italia (Clay)

15 – 21 мая

WTA 250. Trophy Clarins. Париж, Франция (Clay)

21 - 27 мая

WTA 250. Internationaux de Strasbourg. Страсбург, Франция (Clay)

WTA 250. Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem. Рабат, Морокко (Clay)

28 мая – 11 июня

Большой шлем. Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Париж, Франция (Clay) Грунтовый сезон по традиции стартует на зеленой глине Чарльстона в США, но затем также по обыкновению переместится в Европу. Сильный состав должен собрать турнир WTA 500 в Штутгарте, а на WTA 1000 в Мадриде и Риме наверняка мы увидим за редким исключением практически всех лучших теннисисток мира. Тем более, теперь эти соревнования будут проходить в разреженном графике – благодаря более длительному, почти двухнедельному формату между финалами в столицах Испании и Италии пройдет уже не 7, а 14 дней. Конечно же, пиком грунтового сезона станет «Ролан Гаррос» в Париже.

Апрель – июнь 2022 года 4 – 10 апреля

WTA 500. Credit One Charleston Open. Чарльстон, США (Clay)

WTA 250. Copa Colsanitas. Богота, Колумбия (Clay)

11 – 17 апреля

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация

18 – 24 апреля

WTA 500. Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт, Германия (Clay)

WTA 250. TEP BNP Paribas Tennis Championspip Istanbul. Стамбул, Турция (Clay)

28 апреля – 8 мая

WTA 1000. Mutua Madrid Open. Мадрид, Испания (Clay)

9 – 15 мая

WTA 1000. Internazionali BNL d'Italia (Clay)

15 – 21 мая

WTA 250. Internationaux de Strasbourg. Страсбург, Франция (Clay)

WTA 250. Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem. Рабат, Морокко (Clay)

22 мая – 5 июня

Большой шлем. Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Париж, Франция (Clay) Грунтовый сезон не претерпит в 2022 году каких-то значимых изменений. Он вновь стартует на зеленой глине в Чарльстоне, а его главными событиями перед «Ролан Гаррос» станут супертурниры в Мадриде и Риме. Вишенкой на торте двух месяцев игры на земляном покрытии станет открытый чемпионат Франции в Париже.

Елена Рыбакина в 2023 году будет защищать свой уимблдонский титул (Getty Images)

Июнь – июль 2023 года 12 – 18 июня

WTA 250. Libema Open. Хертогенбош, Нидерланды (Grass)

WTA 250. Rothesay Open. Ноттингем, Великобритания (Grass)

19 – 25 июня

WTA 500. Bett1Open. Берлин, Германия (Grass)

WTA 250. Rothesay Classic. Бирмингем, Великобритания (Grass)

25 июня – 1 июля

WTA 500. Rothesay International. Истоборн, Великобритания (Grass)

WTA 250. Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers . Бад-Хомбург, Германия (Grass)

3 – 16 июля

Большой шлем. Уимблдон (Wimbledon). Лондон, Великобритания (Grass) Два турнира категории WTA 500 и четыре турнира WTA 250 за три недели в Великобритании, Германии и Нидерландах – травяной сезон 2023 года с учетом легендарного Уимблдона продлится пять недель. Июль – Сентябрь 2023 года 17 – 23 июля

WTA 250. Palermo Ladies Open. Палермо, Италия (Clay)

WTA 250. Hungarian Grand Prix Open. Будапешт, Венгрия (Clay)

23 – 29 июля

WTA 250. Hamburg Open. Гамбург, Германия (Clay)

24 – 30 июля

WTA 250. Ladies Open Lausanne. Лозанна, Швейцария (Clay)

24 – 31 июня

WTA 250. BNP Paribas Poland Open. Гдыня, Польша (Clay)

31 июля – 6 августа

WTA 500. Mubadala Silicon Valley Classic. Сан-Хосе, США (Hard)

WTA 250. Livesport Prague Open. Прага, Чехия (Hard)

7 – 13 августа

WTA 1000. Omnium National Bank presented by Rogers. Монреаль, Канада (Hard)

14 – 20 августа

WTA 1000. Western & Southern Open. Цинциннати, США (Hard)

20 – 26 августа

WTA 250. Championnates Banque Nationale de Granby. Грэнби, Канада (Hard)

WTA 250. Tennis in the Land. Кливленд, США (Hard)

28 августа – 10 сентября

Большой шлем. Открытый чемпионат США (US Open). Нью-Йорк, США (Hard) Поскольку «Ролан Гаррос» и Уимблдон сместятся почти на неделю, эта фаза сезона получится чуть более компактной, чем обычно. До конца июля 2023 года запланированы пять турниров на европейском грунте, после чего теннисистки переберутся в Северную Америку для игр на открытом харде. В 2023 году канадский WTA 1000 по принципу ротации с мужским Masters пройдет не в Торонто, а в Монреале. Затем сразу же состоится традиционный турнир WTA 1000 в Цинциннати, а еще через неделю всех ждет кульминация – заключительный в сезоне «Большой шлем» US Open или открытый чемпионат США.

Июль – сентябрь 2022 года 11 – 17 июля

WTA 250. Hamburg Open. Гамбург, Германия (Clay)

WTA 250. Ladies Open Lausanne. Лозанна, Швейцария (Clay)

WTA 250. Hungarian Grand Prix Open. Будапешт, Венгрия (Clay)

18 – 24 июля

WTA 250. BNP Paribas Poland Open. Гдыня, Польша (Clay)

WTA 250. Palermo Ladies Open. Палермо, Италия (Clay)

25 июля – 1 августа

WTA 250. Livesport Prague Open. Прага, Чехия (Hard)

WTA 250. BNP Paribas Poland Open. Варшава, Польша (Hard)

1 – 7 августа

WTA 500. Silcon Valley Classic. Сан-Хосе, США (Hard)

WTA 250. Citi Open. Вашингтон, США (Hard)

8 – 14 августа

WTA 1000. Canadian Open. Торонто, Канада (Hard)

14 – 21 августа

WTA 1000. Western & Southern Open. Цинциннати, США (Hard)

21 – 27 августа

WTA 250. Championnates Banque Nationale de Granby. Грэнби, Канада (Hard)

WTA 250. Tennis in the Land. Кливленд, США (Hard)

29 августа – 11 сентября

Большой шлем. Открытый чемпионат США (US Open). Нью-Йорк, США (Hard) График летней европейской и американской серий турниров с US Open, утвержденный в феврале, не претерпел существенных изменения, но по соревнованиям в сентябре – ноябре пока сложно сказать что-то определенное. В том числе и по итоговому турниру WTA, который в 2021 году состоялся в Гвадалахаре.

Каролин Гарсия стала главной звездой концовки сезона 2022 года, выиграв WTA Finals (2022 Getty Images)

Сентябрь – ноябрь 2023 года На данный момент WTA опубликовал календарь только на три четверти, заключительная фаза сезона 2023 года станет известна позже. До ковида в сентябре – октябре проходили в основном турниры в Азии, включая два крупнейших в Китае. Также у Китая были права и на WTA Finals. Однако c 2019 года по разным причинам женские теннисные соревнования в Китае не проводились. Что будет на сей раз? О своих планах на концовку 2023 года в WTA обещали объявить уже по ходу сезона. Но завершиться теннисный сезон в ноябре должен, как и в 2022 году, финальным турниром Кубка Билли Джин Кинг.