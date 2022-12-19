Теннис. Итоги ATP Awards 2022: Алькарас, Надаль, Маррей, Кирьос, Руне и Рууд выиграли награды

ATP подвела итоги 2022 года в мужском теннисе, раздав награды лауреатам своей традиционной премии ATP Awards, среди которых такие звезды, как Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Энди Маррей и Ник Кирьос. Olympics рассказывает о лауреатах.

Теннисист года (№ 1 в рейтинге). Прогресс года. Карлос Алькарас

При всем богатстве выбора другой альтернативы Алькарасу в сезоне-2022 не было. Ведь именно 19-летний Карлос стал самой молодой первой ракеткой мира по итогам года. При этом совершив гигантский скачок – 2021 год он завершил только 32-й ракеткой мира. Примечательно, что в 2020-м Алькараса признали Новичком года. В 2022 году Алькарас завоевал пять титулов, включая US Open и два турнира серии Masters – в Майами и Мадриде. Он опередил других номинантов – Максима Кресси, Джека Дрейпера и Хольгера Руне.

Пара года (№ 1 в парном рейтинге). Весли Колхоф / Нил Скупски

Колхоф и Скупски выиграли семь титулов в 2022 году, включая три турнира серии Masters – в Мадриде, Монреале и Париже.

Возвращение года. Борна Чорич

После операции на плече, которую Чорич перенес в мае 2021 года, он очень долго не играл. В мае 2022-го Борна располагался в рейтинге на 276-м месте, а завершил сезон 26-й ракеткой мира. Во второй половине сезона он смотрелся на корте очень уверенно, сенсационно завоевав титул на Masters в Цинциннати. Другими номинантами были Доминик Тим, Стэн Вавринка и У Юбин.

Новичок года. Хольгер Руне

Конечно, если бы не феноменальные достижения Алькараса, 19-летний Руне мог бы побороться и за награду Прогресс года. Все-таки за 2022 год он сумел подняться с 101 места на 11-е, выиграв свой первый Masters – в начале ноября в Париже обыграл в финале Новака Джоковича. Также среди номинантов на эту награду были Дрейпер, Иржи Лехечка, Бен Шелтон и Чунь Синь Тсен.