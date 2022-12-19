Теннис. Итоги ATP Awards 2022: Алькарас, Надаль, Маррей, Кирьос, Руне и Рууд выиграли награды

ATP Awards 2022: Карлос Алькарас стал самым прогрессирующим теннисистом года, Каспер Рууд – джентльменом, Рафаэль Надаль и Ник Кирьос получили призы зрительских симпатий
ATP подвела итоги 2022 года в мужском теннисе, раздав награды лауреатам своей традиционной премии ATP Awards, среди которых такие звезды, как Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Энди Маррей и Ник Кирьос. Olympics рассказывает о лауреатах.
При всем богатстве выбора другой альтернативы Алькарасу в сезоне-2022 не было. Ведь именно 19-летний Карлос стал самой молодой первой ракеткой мира по итогам года. При этом совершив гигантский скачок – 2021 год он завершил только 32-й ракеткой мира. Примечательно, что в 2020-м Алькараса признали Новичком года. В 2022 году Алькарас завоевал пять титулов, включая US Open и два турнира серии Masters – в Майами и Мадриде. Он опередил других номинантов – Максима Кресси, Джека Дрейпера и Хольгера Руне.
Колхоф и Скупски выиграли семь титулов в 2022 году, включая три турнира серии Masters – в Мадриде, Монреале и Париже.
После операции на плече, которую Чорич перенес в мае 2021 года, он очень долго не играл. В мае 2022-го Борна располагался в рейтинге на 276-м месте, а завершил сезон 26-й ракеткой мира. Во второй половине сезона он смотрелся на корте очень уверенно, сенсационно завоевав титул на Masters в Цинциннати. Другими номинантами были Доминик Тим, Стэн Вавринка и У Юбин.
Конечно, если бы не феноменальные достижения Алькараса, 19-летний Руне мог бы побороться и за награду Прогресс года. Все-таки за 2022 год он сумел подняться с 101 места на 11-е, выиграв свой первый Masters – в начале ноября в Париже обыграл в финале Новака Джоковича. Также среди номинантов на эту награду были Дрейпер, Иржи Лехечка, Бен Шелтон и Чунь Синь Тсен.
Рууд не только добился потрясающего прогресса в этом сезоне, став третьей ракеткой мира, но и завоевал уважение коллег по профессии, отдавших ему свои голоса. Ранее на протяжении долгого времени эту награду завоевывали только Роджер Федерер (13 раз) и Рафаэль Надаль (пять раз). Другими номинантами в сезоне-2022 были Алькарас, Надаль, Феликс Оже-Альяссим и Фрэнсиса Тиафо.
Маррей стал четвертым теннисистом, который выиграл эту награду больше одного раза - ранее это делали Федерер, Андре Агасси и Айсам-уль-Хак Куреши.
Примечательно, что Рафа впервые в карьере получил награду Fans’ Favoгrite Award – в минувшем сезоне он выиграл два «Больших шлема».
Австралийский дуэт выиграл Australian Open и вообще был заметен на турнирах в нынешнем году – публике Кирьос и Коккинакис явно пришлись по душе.
Экс-первая ракетка мира Ферреро стал и тренером года как наставник Алькараса. Вполне заслуженно, ведь он знает Алькараса с 13 лет, а совместную работу они начали еще в 2018 году. Другими номинантами были Фредерик Фонтейн (тренер Оже-Альяссима), Горан Иванишевич (тренер Джоковича), Майкл Рассел (тренер Тейлора Фрица) и Кристиан Рууд (отец и тренер Каспера Рууда). Напомним, что лучшего тренера выбирают своим голосованием именно тренеры.