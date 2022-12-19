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Теннис. Итоги ATP Awards 2022: Алькарас, Надаль, Маррей, Кирьос, Руне и Рууд выиграли награды

ATP Awards 2022: Карлос Алькарас стал самым прогрессирующим теннисистом года, Каспер Рууд – джентльменом, Рафаэль Надаль и Ник Кирьос получили призы зрительских симпатий

3 мин автор Сергей Подушкин
disciplineТеннис
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(Фото © 2022 Getty Images)

ATP подвела итоги 2022 года в мужском теннисе, раздав награды лауреатам своей традиционной премии ATP Awards, среди которых такие звезды, как Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Энди Маррей и Ник Кирьос. Olympics рассказывает о лауреатах.

Теннисист года (№ 1 в рейтинге). Прогресс года. Карлос Алькарас

При всем богатстве выбора другой альтернативы Алькарасу в сезоне-2022 не было. Ведь именно 19-летний Карлос стал самой молодой первой ракеткой мира по итогам года. При этом совершив гигантский скачок – 2021 год он завершил только 32-й ракеткой мира. Примечательно, что в 2020-м Алькараса признали Новичком года. В 2022 году Алькарас завоевал пять титулов, включая US Open и два турнира серии Masters – в Майами и Мадриде. Он опередил других номинантов – Максима Кресси, Джека Дрейпера и Хольгера Руне.

Пара года (№ 1 в парном рейтинге). Весли Колхоф / Нил Скупски

Колхоф и Скупски выиграли семь титулов в 2022 году, включая три турнира серии Masters – в Мадриде, Монреале и Париже.

Возвращение года. Борна Чорич

После операции на плече, которую Чорич перенес в мае 2021 года, он очень долго не играл. В мае 2022-го Борна располагался в рейтинге на 276-м месте, а завершил сезон 26-й ракеткой мира. Во второй половине сезона он смотрелся на корте очень уверенно, сенсационно завоевав титул на Masters в Цинциннати. Другими номинантами были Доминик Тим, Стэн Вавринка и У Юбин.

Новичок года. Хольгер Руне

Конечно, если бы не феноменальные достижения Алькараса, 19-летний Руне мог бы побороться и за награду Прогресс года. Все-таки за 2022 год он сумел подняться с 101 места на 11-е, выиграв свой первый Masters – в начале ноября в Париже обыграл в финале Новака Джоковича. Также среди номинантов на эту награду были Дрейпер, Иржи Лехечка, Бен Шелтон и Чунь Синь Тсен.

Хуан-Карлос Ферреро заслуженно стал лучшим тренером года в мужском теннисе
Хуан-Карлос Ферреро заслуженно стал лучшим тренером года в мужском теннисе (2022 Getty Images)

Джентльмен года (награда Стефана Эдберга). Каспер Рууд

Рууд не только добился потрясающего прогресса в этом сезоне, став третьей ракеткой мира, но и завоевал уважение коллег по профессии, отдавших ему свои голоса. Ранее на протяжении долгого времени эту награду завоевывали только Роджер Федерер (13 раз) и Рафаэль Надаль (пять раз). Другими номинантами в сезоне-2022 были Алькарас, Надаль, Феликс Оже-Альяссим и Фрэнсиса Тиафо.

Благотворительная деятельность (награда Артура Эша). Энди Маррей

Маррей стал четвертым теннисистом, который выиграл эту награду больше одного раза - ранее это делали Федерер, Андре Агасси и Айсам-уль-Хак Куреши.

Награда от фанатов (одиночный разряд). Рафаэль Надаль

Примечательно, что Рафа впервые в карьере получил награду Fans’ Favoгrite Award – в минувшем сезоне он выиграл два «Больших шлема».

Награда от фанатов (парный разряд). Ник Кирьос / Танаси Кокккинакис

Австралийский дуэт выиграл Australian Open и вообще был заметен на турнирах в нынешнем году – публике Кирьос и Коккинакис явно пришлись по душе.

Тренер года. Хуан-Карлос Ферреро

Экс-первая ракетка мира Ферреро стал и тренером года как наставник Алькараса. Вполне заслуженно, ведь он знает Алькараса с 13 лет, а совместную работу они начали еще в 2018 году. Другими номинантами были Фредерик Фонтейн (тренер Оже-Альяссима), Горан Иванишевич (тренер Джоковича), Майкл Рассел (тренер Тейлора Фрица) и Кристиан Рууд (отец и тренер Каспера Рууда). Напомним, что лучшего тренера выбирают своим голосованием именно тренеры.

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