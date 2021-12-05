Санный спорт. Золотые и серебряные итоги этапа Кубка мира-2021/22 в Сочи

На втором подряд этапе Кубка мира-2021/22 по санному спорту в Сочи сборная России вновь выступила успешно, завоевав несколько медалей. На этот раз, как и в соревнованиях недельной давности, команда вновь отметилась золотом.

На заключительном ноябрьском этапе сборная завоевала четыре медали. Золото в эстафете забрали Виктория Демченко, Семен Павличенко и двойка Андрея Богданова и Юрия Прохорова. Как эти и другие спортсмены выступили на этот раз? Например, Роман Репилов, который в ноябре взял бронзу в индивидуальных соревнованиях, выступая даже не на своих санях. Они не успели прибыть с китайского этапа КМ, но даже без своего транспорта Репилов выступил достаточно успешно.

Богданов и Прохоров доказали, что в этом сезоне от них постоянно стоит ждать высоких результатов. Они триумфально начали декабрьский этап в Сочи, взял золото в двойках. По сумме двух попыток россияне показали время 1 минута 39,351 секунды. Еще два экипажа заняли седьмое и восьмое места — это Станислав Мальцев / Дмитрий Халилов и Александр Денисьев / Владислав Антонов соответственно.

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт высоко оценила победу россиян в интервью «РИА Новости».

«Я не верю в случайности, — подчеркнула собеседница агентства. — И сегодня ребята подтвердили закономерность того, что на равных сражаются с лидерами мирового санного спорта», — рассказала Гарт.

Во второй день соревнования Роман Репилов завоевал серебро в спринте, уступив лишь итальянцу Доминику Фишналлеру.

Репилов остался очень доволен выступлением, о чем рассказал агентству «РИА Новости».

«Сегодня я проехал просто идеально. И на 99 процентов от старта до финиша сделал все, что мог. Возможно, это мой самый идеальный в карьере заезд здесь на соревнованиях. Может быть, такой же, как на золотом чемпионате мира. Даже на чужих санях, но я очень хотел проехать хорошо. И по ощущениям это было очень круто, я ехал свободно и с кайфом», — поделился Репилов.

Еще одно серебро принесли в воскресенье двойки. На этот раз серебро досталось Александру Денисьеву и Владиславу Антонову, впереди которых оказались представители Латвии Андрис Сикс и Юрис Сикс. Андрей Богданов и Юрий Прохоров расположились на шестой строчке, а Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов — на 10-й.

Главный тренер сборной Сергей Чудинов считает результаты КМ-2021/22 в Сочи успешными.

«Наша команда на третьем этапе Кубка мира в Сочи в целом отработала очень хорошо. Даже несмотря на то, что у кого-то из спортсменов что-то не получилось. Оценка выступления положительная, мы довольны. Одна золотая медаль и две серебряные — хороший результат», — подытожил Чудинов в интервью «РИА Новости».

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