Санный спорт. Вопреки обстоятельствам: итоги первого этапа Кубка мира

В Китае состоялся первый этап Кубка мира 2021/22 по санному спорту. Российские саночники остались без наград, но для некоторых из них даже сам факт выступления можно занести в актив.

Проблемы начались во время тренировочной недели в китайском Яньцине. Положительный результат на COVID-19 сдал Павел Репилов, затем в карантин был помещен еще и Роман Репилов. Но в итоге к старту соревнований все было в порядке — оба были допущены к участию. Понятно, что после столь скомканной недели они не сумели показать максимальный результат.

Лучшим из отечественных саночников стал двукратный чемпион мира Семен Павличенко, занявший седьмое место по итогам двух попыток. Все медали завоевали немцы — на первой строчке Йоханнес Людвиг, затем Феликс Лох и, наконец, Макс Лангенан. Павличенко уступил лидеру 1,211 секунды. Роман Репилов расположился сразу следом (+1,514), а Павел Репилов занял 22-е место. Отметим также 13-ю строчку Александра Горбацевича и 24-е место Матвея Пересторонина.

В двойках у мужчин вновь первенствовали немцы — Тони Эггер и Саша Бенекен, а российский дуэт Александра Денисьева и Владислава Антонова лишь 10-й. Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов на три строчки ниже, еще на две — Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Лучшей из российских саночниц на этапе Кубка мира в Китае стала Татьяна Иванова, показавшая шестой результат, Виктория Демченко расположилась на 9-й позиции, Диана Логинова — на 12-й. Екатерина Катникова — лишья 270я. Здесь лучше всех проявили себя австрийки — первое место за Мадлен Эгль, следом за ней Лиза Шульт. Немка Юлия Таубиц тоже не собиралась сильно отставать и замкнула тройку призерок.

В командной эстафете победили австрийцы, также медали на счету США и Италии. Россияне в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко и дуэта Александр Денисьев/Владислав Антонов не финишировали.

Следующий этап Кубка мира пройдет через неделю в Сочи.

О Кубке мира по санному спорту-2021/22 читайте здесь

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