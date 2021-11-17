Санный спорт. Календарь Кубка мира-2021/22

Кубок мира по санному спорту в олимпийском сезоне-2021/22 проходит с 20 ноября по 23 января, причем заключительный девятый этап в Санкт-Морице будет совмещен с чемпионатом Европы. Стартует сезоне на олимпийской трассе в Яньцине, где в феврале лучшие саночники мира будут бороться за награды Игр-2022 в Пекине. Olympics представляет расписание Кубка мира по санному спорту в сезоне-2021/22.

Календарь Кубка мира по санному спорту в сезоне-2021/2022

20 – 21 ноября. 1-й этап. Яньцин, Китай. Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

27 – 28 ноября. 2-й этап. Сочи, Россия. Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

4 – 5 декабря. 3-й этап. Сочи, Россия. Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт

11 – 12 декабря. 4-й этап. Альтенберг, Германия. Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета.

18 – 19 декабря. 5-й этап. Инсбрук, Австрия. Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт

1 – 2 января. 6-й этап. Винтерберг, Германия. Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

8 – 9 января. 7-й этап. Сигулда, Латвия. Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт

15 – 16 января. 8-й этап. Оберхоф, Германия. Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт. Эстафета

15 – 16 января. Чемпионат Европы среди юниоров. Блуденц, Австрия

22 – 23 января. 9-й этап. Чемпионат Европы. Санкт-Мориц, Швейцария. Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

28 – 29 января. Чемпионат мира среди юниоров. Винтерберг, Германия

4 – 20 февраля. Олимпийские игры. Пекин, Китай