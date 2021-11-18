Кубок мира по санному спорту-2021/22: расписание, результаты, где смотреть, общий зачет

Кубок мира по санному спорту в сезоне-2021/22 проходит на протяжении двух с небольших месяцев – с 20 ноября по 23 января. За это время состоится девять этапов, причем все за исключением стартового, китайского, на европейских трассах. Сразу два этапа примет Россия и, конкретно, Сочи. Российские саночники в олимпийском сезоне, безусловно, входят в число фаворитов.

За всю историю россияне четырежды выигрывали Кубок мира в общем зачете, однако за три последних сезона у мужчин это случилось дважды. После успеха Альберта Демченко в Кубке мира-2005/2006, отличились Роман Репилов (2016/17, 2019/20) и Семен Павличенко (2018/19). Предыдущий Кубок мира получился не столь удачным, однако Павличенко все равно попал в призеры, став третьим в общем зачете. А Репилов сумел выиграть титул чемпиона мира в одноместных санях. Победителем Кубка мира с большим отрывом стал знаменитый немец Феликс Лох, выигравший сразу девять стартов. Правда, в спринтерском зачете он разделил победу с Кевином Фишналлером из Италии.

У женщин успехи в общем зачете исторически были скромнее. Наивысшее достижение – второе место Татьяны Ивановой в сезонах 2015/16 и 2019/20. В первом «ковидном» сезоне Иванова стала в классификации Кубка мира только пятой, зато выиграла этап в Сигулде, который носил статус чемпионата Европы. Есть победа в Кубке мира-2020/21 у сборной России в Сигулде и в эстафете. Правда, Кубки у женщин и в эстафетах выиграли немцы.

В двойках немецкие саночники во главе с Тони Эггертом и Сашей Бенекеном также хороши, пусть действующими обладателями Кубка мира являются австрийцы Томаш Штой и Лоренц Коллер. Россияне в прошлом сезоне в этой дисциплине не блистали, но Александр Денисьев / Владислав Антонов являются чемпионами мира-2020 в спринте.

Татьяна Иванова - лидер женской сборной России по санному спорту Фото © 2020 Getty Images

Сразу два этапа в Сочи (первый стал заменой канадскому Уистлеру) также заметно повышают шансы россиян на высокие места в Кубке мира-2021/22, ведь известно, что домашние трассы дают хозяевам заметное преимущество.

Календарь Кубка мира по санному спорту-2021/22 смотрите здесь

Результаты Кубка мира по санному спорту-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Смотрите прямые трансляции Кубка мира по скелетону на каналах холдинга «Матч» (в основном, «Матч! Игра», «Матч! Страна» и «Матч! Арена») и на Sportbox.ru