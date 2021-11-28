Санный спорт. Этап Кубка мира в Сочи завершился командным триумфом

В Сочи завершился второй этап Кубка мира по санному спорту. Российская команда показала лучший результат в эстафете, которой завершались соревнования в воскресенье.

Виктория Демченко, Семен Павличенко, а также Андрей Богданов и Юрий Прохоров показали общее время 2 минуты 45,808 секунды, опередив конкурентов из Германии, отставших на 1,292 секунды, и Латвии (+1,672).

В отличие от первого этапа КМ, прошедшего неделю назад в Китае, где национальная команда выступила без наград, на этот раз результат получился противоположным. Начало было положено в субботу, когда Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли второе место в двойках. Они уступили Андрису и Юрису Шицсам из Латвии 0,120 секунды. На третьей строчке остановились немцы — два Тобиаса — Вендль и Арльт.

Российская саночница Татьяна Иванова не участвовала в турнире из-за травмы ноги, однако оказалась в роли болельщицы и прокомментировала происходящее.

«Мне понравилось, что они были очень сконцентрированы, понимая, что могут хорошо проехать. У остальных наших экипажей были небольшие помарки, но я надеюсь, что они их исправят и на следующих этапах на пьедестале будет больше российских экипажей», — приводит слова Ивановой «РИА Новости».

Лучшей из россиянок на этапе КМ в Сочи стала Виктория Демченко, занявшая третье место по итогам двух попыток. Она пропустила вперед одержавую победу немку Анну Беррайтер, отстав от нее на 0,268 секунды, а также представительницу Латвии Кендию Апарйоде (+0,107).

Наконец, в соревнованиях среди мужчин успешно выступил Роман Репилов. Остались позади проблемы, возникшие перед первым этапом КМ, из-за которых Роману пришлось некоторое время находится в карантине, а его участие в китайских соревнованиях было под угрозой. Но все обошлось, в Китае Репилов по понятной причине выступил не слишком успешно, зато ему удалось собраться в Сочи.

Здесь он добился третьего места. Победил немец Йоханнес Людвиг, показавший результат 1 минута 44,626 секунды. Еще один представитель Германии Феликс Лох отстал от него всего на 0,158 секунды, а следом как раз расположился Репилов (+0,208). Восьмое место у Александра Горбацевича (+0,492), остальные россияне не вошли в десятку лучших.

Для участия в третьем этапе Кубка мира, который пройдет через неделю, спортсменам даже не нужно никуда переезжать, ведь он тоже состоится в Сочи 4-5 декабря.

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