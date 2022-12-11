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Программа 3-го этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина , прошедшего с 9 по 11 декабря в Титизее-Нойштадте (Германия), была очень насыщенной – она включала в себя два мужских старта, один женский и первый в сезоне смешанный командный турнир. Победителями мужских соревнований стали Анже Ланишек из Словении и Давид Кубацки из Польши. Женский турнир выиграла немецкая прыгунья Катарина Альтхаус , а лучшей в смешанных командных соревнованиях стала сборная Австрии.

Главным героем этапа в Титизее-Нойштадте стал Давид Кубацки, который занял второе место в первом соревновании этапа, а затем в блестящем стиле выиграл второй старт. Польский прыгун был вполне способен сделать и победный дубль, но Кубацки подвел стартовый прыжок основных соревнований первого дня, в котором он улетел лишь на 130,5 метров. Это позволило ему занять после первой попытки лишь пятое место, и даже максимально далекий второй прыжок на 144 метра – лучший результат соревнований – позволил ему подняться лишь на второе место. Словенцу Ланишеку Кубацки проиграл чуть более балла.

Во втором соревновании польский прыгун взял убедительный реванш. С прыжками на 139,5 и 143 метра он выиграл и первую, и вторую попытки, опередив в итоге занявшего второе место Ланишека на огромную по меркам Кубка мира сумму в 25,7 балла. Третьи места в мужских соревнованиях на трамплине в Титизее-Нойштадте заняли Карл Гайгер из Германии в первый соревновательный день и австриец Штефан Крафт во второй.

После этого этапа Давид Кубацки уверенно возглавил гонку за Большим хрустальным глобусом, набрав в Кубке мира уже 470 баллов. На второй позиции - Анже Ланишек, у которого 416 баллов, на третьей – Штефан Крафт с 377 баллами.

В женских соревнованиях домашний этап Кубка мира выиграла Катарина Альтхаус, с прыжками на 130 и 137 метров опередившая второго призера Силье Опсет из Норвегии на 8,4 балла. Этот успех позволил Альтхаус возглавить борьбу за Кубок мира, но с 340 баллами она всего лишь на 4 очка опережает в общем зачете Еву Пинкельниг из Австрии.

В смешанном командном турнире австрийская четверка (Марита Крамер, Михаэль Хайбек, Ева Пинкельниг и Штефан Крафт) одержала очень уверенную победу, опередив сборные Норвегии и Германии, в упорной борьбе которых за второе место чуть успешнее оказались скандинавы.