Прыжки с трамплина. Кубок мира 2022/23: расписание, результаты, где смотреть

Соревнования Кубка мира по прыжкам с трамплина в сезоне 2022/23 пройдут уже в 44-й раз у мужчин и в 12-й раз у женщин. Они стартуют 4 ноября этапом на большом трамплине в польской Висле, в рамках которого состоятся два старта у мужчин и два у женщин. Завершится женский Кубок мира 26 марта финальным этапом в финском Лахти, а мужской – 2 апреля «полетным» чемпионатом мира в словенской Планице.

В рамках Кубка мира у мужчин состоятся 32 индивидуальных старта и 3 командных, у женщин – 25 индивидуальных соревнований и один командный турнир. Кроме того, на этапах в Титизее-Нойштадте и Виллингене (Германия), а также в Раснове (Румыния) пройдут три смешанных командных соревнования.

Действующими обладателями Кубка мира в индивидуальном зачете являются Рюою Кобаяси (Япония) у мужчин и Марита Крамер (Австрия) у женщин. В командном зачете защищать трофей придется мужской сборной Австрии и женской команде Словении.

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Полный календарь Кубка мира 2022/23 смотрите здесь

Главным героем Кубка мира 2021/22 стал японский прыгун Рюою Кобаяси Фото © 2022 Getty Images

По традиции особое место в календаре мужского Кубка мира займет новогоднее «Турне четырех трамплинов», в рамках которого состоятся по одному старту в немецких Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене, а также в австрийских Инсбруке и Бишофсхофене. Особый интерес будут вызывать, как всегда, старты на полетных трамплинах – их в календаре Кубка мира 2022/23 запланировано шесть, по два – в австрийском Кульм-Миттерндорфе, норвежском Викерсунде, а также на знаменитой «Летальнице» в словенской Планице, которая с 29 марта по 2 апреля 2023 года по традиции примет «полетный» чемпионат мира.

У женщин главным стартом Кубка мира станет финальный этап в финском Лахти, который пройдет с 23 по 26 марта. Отметим, что в календаре нынешнего сезона предусмотрен лишь один командный турнир в рамках Кубка мира у женщин, и он запланирован в январе в японском Зао. Еще одни командные соревнования прыгуний с трамплина состоятся по программе чемпионата мира 2023 по лыжным видам спорта, который пройдет с 21 февраля по 5 марта в Планице. Именно этот словенский город станет для летающих лыжников и лыжниц столицей нынешнего зимнего сезона.

Система начисления баллов в Кубке мира с прошлого сезона осталась неизменной. Победитель каждого из индивидуальных стартов будет получать 100 очков в общий зачет, спортсмен, занявший второе место – 80, третье место – 60, а всего на каждом старте очками будут отмечаться 30 сильнейших прыгунов. Точно такая же система начисления баллов в зачет Кубка мира будет применяться и в женских соревнованиях. В командных и смешанных командных турнирах очками будут отмечаться по восемь лучших сборных: от 50 (восьмое место) до 400 баллов (победитель) в командных соревнованиях, от 25 (восьмое место) до 200 баллов (победитель) в смешанных командных турнирах.

Результаты этапов Кубка мира 2022/23 по мере их завершения смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у женщин смотрите здесь

Командный зачет Кубка наций по прыжкам с трамплина смотрите здесь

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