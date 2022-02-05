Пекин-2022 | Прыжки на лыжах с трамплина: результаты, видео, расписание
Олимпийский игры-2022 в прыжках на лыжах с трамплина: видео лучших моментов, полные результаты и расписание
Автор: Дмитрий Зимин
Фото © 2022 Getty Images
Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пекине проходят с 5 по 14 февраля 2022 года. Будут разыграны 5 комплектов медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов летающих лыжников на Олимпиаде-2022.
Состав команды ROC
- Женщины: Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Ирма Махиня.
- Мужчины: Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков.
- Более подробная информация о фристайлистах команды ОКР — здесь.
- Все, что надо знать об олимпийском турнире по прыжкам на лыжах с трамплина в Пекине читайте здесь
- Полное расписание и результаты соревнований по фристайлу в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
Прыжки на лыжах с трамплина на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание
- 5 февраля, суббота
- Женщины К-98. Личные соревнования. Начало в 13:45
- 6 февраля, воскресенье
- Мужчины К-98. Личные соревнования. Начало в 14:00
- 7 февраля, понедельник
- Микст. Смешанные командные соревнования. Начало в 14:45
- 12 февраля, суббота
- Мужчины К-125. Личные соревнования. Начало в 14:00
- 14 февраля, понедельник
- Мужчины. Командные соревнования. Начало в 14:00
Результаты
5 февраля, суббота
Женщины. Начало в 13:45
- 1. Урса Богатай (Словения) – 239,0 балла (108,0 м + 100,0 м)
- 2. Катарина Альтхаус (Германия) – 235,8 (105,5 + 94,0)
- 3. Ника Крижнар (Словения) – 232,0 (103,0 + 99,5)
- 4. Сара Таканаси (Япония) – 224,1 (98,5 + 100,0)
- 5. Эма Клинец (Словения) – 215,4 (100,0 + 90,5)
- 6. Силье Опсет (Норвегия) – 200,5 (92,5 + 95,0)
- 7. Ирина Аввакумова (ROC) – 196,3 (95,0 + 89,5)...
- 10. Ирма Махиня (ROC) – 180,9 (90,0 + 90,0)...
- 17. Александра Кустова (ROC) – 171,4 (88,0 + 85,0)...
- 26. Софья Тихонова (ROC) – 146,8 (78,5 + 83,0)
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