Пекин-2022 | Прыжки на лыжах с трамплина: результаты, видео, расписание

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пекине проходят с 5 по 14 февраля 2022 года. Будут разыграны 5 комплектов медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов летающих лыжников на Олимпиаде-2022.

Состав команды ROC

Прыжки на лыжах с трамплина на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

5 февраля, суббота

Женщины К-98. Личные соревнования. Начало в 13:45

6 февраля, воскресенье

Мужчины К-98. Личные соревнования. Начало в 14:00

7 февраля, понедельник

Микст. Смешанные командные соревнования. Начало в 14:45

12 февраля, суббота

Мужчины К-125. Личные соревнования. Начало в 14:00

14 февраля, понедельник

Мужчины. Командные соревнования. Начало в 14:00

Результаты

5 февраля, суббота

Женщины. Начало в 13:45

1. Урса Богатай (Словения) – 239,0 балла (108,0 м + 100,0 м)

2. Катарина Альтхаус (Германия) – 235,8 (105,5 + 94,0)

3. Ника Крижнар (Словения) – 232,0 (103,0 + 99,5)

4. Сара Таканаси (Япония) – 224,1 (98,5 + 100,0)

5. Эма Клинец (Словения) – 215,4 (100,0 + 90,5)

6. Силье Опсет (Норвегия) – 200,5 (92,5 + 95,0)

7. Ирина Аввакумова (ROC) – 196,3 (95,0 + 89,5)...

10. Ирма Махиня (ROC) – 180,9 (90,0 + 90,0)...

17. Александра Кустова (ROC) – 171,4 (88,0 + 85,0)...

26. Софья Тихонова (ROC) – 146,8 (78,5 + 83,0)

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