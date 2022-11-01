Прыжки с трамплина. Календарь Кубка мира сезона 2022/23

Соревнования Кубка мира 2022/23 по прыжкам с трамплина стартуют 4 ноября этапом на большом трамплине в польской Висле, в котором примут участие и мужчины, и женщины. Завершится сезон традиционным «полетным» чемпионатом мира на легендарной «Летальнице» в словенской Планице, который пройдет в конце марта и начале апреля. Однако главным стартом нынешнего сезона для прыгунов с трамплина станет чемпионат мира 2023 по лыжным видам спорта. Он пройдет в этом году в феврале и марте там же, в Планице, которая в сезоне 2022/23 станет настоящей столицей в мире «летающих лыжников». Olympics представляет расписание всех этапов Кубка мира по прыжкам с трамплина в сезоне-2022/23.

Расписание соревнований Кубка мира по прыжкам с трамплина в сезоне 2022/23

Мужчины

4 – 6 ноября. Висла (Польша). Большой трамплин, 2 старта.

25 – 27 ноября. Рука (Финляндия). Большой трамплин, 2 старта.

9 – 11 декабря. Титизее-Нойштадт (Германия). Большой трамплин, 2 старта. Смешанные командные соревнования, 1 старт.

16 – 18 декабря. Энгельберг (Швейцария). Большой трамплин, 2 старта.

28 - 29 декабря. Турне четырех трамплинов. Оберстдорф (Германия). Большой трамплин, 1 старт.

31 декабря – 1 января. Турне четырех трамплинов. Гармиш-Партенкирхен (Германия). Большой трамплин, 1 старт.

3 – 4 января. Турне четырех трамплинов. Инсбрук (Австрия). Большой трамплин, 1 старт.

5 – 6 января. Турне четырех трамплинов. Бишофсхофен (Австрия). Большой трамплин, 1 старт.

14 – 15 января. Закопане (Польша). Большой трамплин, 1 старт. Командные соревнования, 1 старт.

20 – 22 января. Саппоро (Япония). Большой трамплин, 3 старта.

27 – 29 января. Кульм-Миттерндорф (Австрия). Полетный трамплин, 2 старта.

3 – 5 февраля. Виллинген (Германия). Большой трамплин, 2 старта. Смешанные командные соревнования, 1 старт.

10 – 12 февраля. Лейк-Плэсид (США). Большой трамплин, 2 старта. Командные соревнования, 1 старт.

17 – 19 февраля. Раснов (Румыния). Нормальный трамплин, 1 старт. Смешанные командные соревнования, 1 старт.

21 февраля - 5 марта. Планица (Словения). Чемпионат мира по лыжным видам спорта.

10 – 12 марта. Холменколлен (Норвегия). Большой трамплин, 2 старта.

13 – 16 марта. Лиллехаммер (Норвегия). Большой трамплин, 2 старта.

18 – 19 марта. Викерсунд (Норвегия). Полетный трамплин, 2 старта.

23 – 26 марта. Лахти (Финляндия). Большой трамплин, 1 старт. Командные соревнования, 1 старт.

30 марта – 2 апреля. Планица (Словения). Кубок мира по полетам на лыжах с трамплина. Полетный трамплин, 2 старта. Командные соревнования, 1 старт.

Женщины

4 – 6 ноября. Висла (Польша). Большой трамплин. 2 старта

2 – 4 декабря. Лиллехаммер (Норвегия). Нормальный трамплин, 1 старт. Большой трамплин, 1 старт.

9 – 11 декабря. Титизее-Нойштадт (Германия). Большой трамплин, 1 старт. Смешанные командные соревнования, 1 старт.

27 – 29 декабря. Виллах (Австрия). Нормальный трамплин, 2 старта.

30 декабря – 1 января. Любно (Словения). Нормальный трамплин, 2 старта.

6 – 8 января. Саппоро (Япония). Большой трамплин, 1 старт.

12 – 15 января. Зао (Япония). Нормальный трамплин, 2 старта. Командные соревнования, 1 старт.

27 – 29 января. Хинтерзартен (Германия). Большой трамплин, 2 старта.

3 – 5 февраля. Виллинген (Германия). Большой трамплин, 2 старта. Смешанные командные соревнования, 1 старт.

10 – 11 февраля. Хинценбах (Австрия). Нормальный трамплин, 2 старта.

17 – 19 февраля. Раснов (Румыния). Нормальный трамплин, 2 старта. Смешанные командные соревнования, 1 старт.

21 февраля - 5 марта. Планица (Словения). Чемпионат мира по лыжным видам спорта.

10 – 12 марта. Холменколлен (Норвегия). Большой трамплин, 2 старта.

13 – 16 марта. Лиллехаммер (Норвегия). Большой трамплин, 2 старта.

23 – 26 марта. Лахти (Финляндия). Большой трамплин, 1 старт (финал Кубка мира).