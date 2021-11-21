Прыжки с трамплина. Гайгер и Гранеруд обменялись победами в Нижнем Тагиле 

Победителями двух соревнований в рамках стартового этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина сезона-2021/22, прошедшего в Нижнем Тагиле, стали Карл Гайгер из Германии и действующий обладатель Хрустального глобуса норвежец Халвор Эгнер Гранеруд. При этом общий зачет Кубка мира возглавил именно Гайгер, в активе которого победа и второе место, тогда как Гранеруд в первый день основных соревнований остался лишь третьим, пропустив между собой и Гайгером еще японца Рюою Кобаяси.

Оба соревновательных дня в Нижнем Тагиле прошли по очень похожему сценарию, и интригу в их сюжет внесли очень титулованные прыгуны. В первый день эту роль исполнил трехкратный олимпийский чемпион Камил Стох из Польши. Он откровенно слабо исполнил первую попытку, по итогам которой занял лишь 20-е место. Однако великолепный второй прыжок на 125 метров позволил Стоху совершить прорыв в пятерку сильнейших, и лишь лидеры, имевшие перед поляком после первой попытки гандикап около 20 баллов, остановили его на пути к пьедесталу почета. В итоге у Стоха пятое место, а триумфатором первого дня стал Карл Гайгер, которому прыжки на 134,5 и 133 метра обеспечили отрыв почти в десять баллов от ближайшего конкурента.

Во второй день возмутителем спокойствия по примеру Стоха стал трехкратный чемпион мира Штефан Крафт из Австрии. Он также не слишком удачно исполнил первую попытку (121,5 метра), заняв перед финальным раундом лишь 14-е место. Однако блестящий второй прыжок на 127 метров при отличных баллах за технику позволил теперь уже Крафту совершить крутое восхождение по турнирной лестнице, и в итоге он даже сумел добраться до третьего места. А первое и второе разыграли между собой Гайгер и Гранеруд, и на сей раз сильнее оказался норвежец – причем, что называется, за явным преимуществом. Его превосходство над немецким конкурентом по итогам второго соревновательного дня составило 8,8 балла.

Российские прыгуны в оба дня домашнего этапа Кубка мира замкнули двадцатку сильнейших. В первый день на 20-й позиции разместился Евгений Климов, а во второй точно такой же результат показал Роман Трофимов. Кроме того, в финальную попытку во второй день смог пробиться и Данил Садреев, занявший в итоге 26-е место.

После стартового этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле общий зачет борьбы за Хрустальный глобус возглавляет Карл Гайгер, у которого 180 очков. На втором месте – Халвор Эгнер Гранеруд (160 очков), на третьем – Рюою Кобаяси (80).

Прыжки с трамплина. Этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле.

Первый день. Трамплин К120. 1. Гайгер (Германия) – 252,4. 2. Кобаяси (Япония) – 243,7. 3. Гранеруд (Норвегия) - 239,7.

Все результаты можно посмотреть здесь.

Второй день. Трамплин К120. 1. Гранеруд (Норвегия) – 235,3. 2. Гайгер (Германия) – 226,5. 3. Крафт (Австрия) - 223,8.

Все результаты можно посмотреть здесь.