Плавание на открытой воде: что ждать и где смотреть | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

Соревнования по марафонскому плаванию пройдут в рамках чемпионата мира по водным видам спорта — 2022 в Будапеште с 26 по 30 июня на озере Лупа. В программе шесть индивидуальных стартов: и мужчинам, и женщинам предстоит преодолеть одинаковые дистанции 5, 10 и 25 км. Первым же видом станет смешанная эстафета 4 по 1.5 км. Состав участников — сильнейший, выступят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Olympics представляет главных претендентов на призовые места в соревнованиях по плаванию на открытой воде.

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Мужчины

Криштоф Рашовски из Венгрии постарается в родном водоеме защитить титул чемпиона мира на дистанции 5 км. Сделать это 25-летнему спортсмену будет невероятно сложно, ведь в соперниках у него значатся не только серебряный и бронзовый призеры прошлого чемпионата мира Логан Фонтен из Франции и Эрик Хедлин из Канады. На старт также выйдут чемпион Токио-2020 на дистанции 10 км Флориан Велльброк из Германии, а также звездные итальянцы Доменико Ачеренца и Грегорио Палтриньери. Последние двое опередили Рашовски на старте сезона Мировой серии в португальском Сетубале.

Единственный шанс венгерского пловца на победу — попытка отрыва по дистанции, ведь в финишном спурте куда быстрее успешно выступающие в бассейне соперники. Велльброк в Будапеште уже взял серебро на дистанции 800 м вольным стилем, заявлен в плавании на открытой воде и бронзовый призер на этой дистанции Михайло Романчук из Украины.

На дистанции вдвое длиннее претенденты все те же плюс победитель общего зачета Мировой серии-2021 Марк-Антуан Оливье из Франции. Небольшое преимущество будет у Палтриньери — в Будапеште он год назад на чемпионате Европы сделал победный дубль — на 5 и 10 км. Велльброк, защищающий титул чемпиона мира, тогда был третьим.

Расклады изменятся на изматывающих 25 км: здесь безусловным фаворитом будет 28-летний действующий чемпион мира и Европы Аксель Раймон из Франции. Его главный соперник — вице-чемпион Европы-2020 Маттео Фурлан из Италии.

Женщины

Чемпионка Токио-2020 Анна Марсела Кунья из Бразилии — настоящий Терминатор марафонского плавания. В Будапеште действующая чемпионка мира на дистанциях 5 и 25 км заявлена на все три индивидуальных старта и нацелена на невероятный золотой хет-трик. С учетом формы бразильянки (на этапе Мировой серии в Сетубале она оторвалась от соперниц и не доводила дело до финишной толчеи) это вполне возможно. Главная соперница Анны Марселы на протяжении последней декады — олимпийская чемпионка-2016 Шарон Ван Раувендал. В пользу шансов спортсменки из Нидерландов говорят два золота чемпионата Европы в Будапеште в прошлом году. Против Ван Раувендал — статистика: на чемпионатах мира у нее нет ни одной победы.

В тени могучего тандема ждет своей секунды славы на финише трио из Германии: чемпионка Европы-2020 на дистанции 25 км Леа Бой, уступившая в Сетубале только Кунья и Ван Роувендал Жанетт Спивокс, а также Леони Бек. Блестяще готов итальянский триумвират Ракель Бруни — Джулия Габриэллески — Джиневра Тадеуччи. Главная надежда Венгрии на медаль — Анна Олаш. Из воды озера Лупа она уже выловила серебро Евро-2020 и готова повторить этот результат.

Смешанная эстафета 4 по 1500 м

Обыграть сборную Италии, как показал этап Мировой серии в Сетубале, может только...вторая сборная Италии. Что удивительно, сдержавший на заключительном этапе Палтриньери Марио Сандзулло в состав на чемпионат мира не попал. Однако на итоговый результат в Будапеште это обстоятельство едва ли повлияет.

Равноценных соперников четверке Ачеренцо — Габриэллески — Тадеуччи — Палтриньери все равно нет. У Германии проседает один из мужских этапов (на остальных трех — Велльброк, Бой и Бек), у Венгрии звезды только на половине дистанции (Рашовски и Олаш). Франция, США и Бразилия в числе теневых претендентов на тройку.

Смотреть онлайн чемпионат мира по водным видам спорта-2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics