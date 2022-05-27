Плавание на открытой воде. Календарь сезона-2022

Календарь международных соревнований по плаванию на открытой воде в 2022 году получился чрезвычайно сбалансированным. Пять этапов самой престижной серии FINA Marathon Swim World Series с 28 мая по 12 ноября, соревнования в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (26-30 июня), чемпионата Европы в Риме (18-21 августа) и чемпионата мира среди юниоров на Сейшельских Островах (16-18 сентября). Никто из звезд марафонского плавания пропускать постолимпийский сезон не планирует и почти у каждого топ-атлета будет возможность выступить дома.

Первым на очереди будет Криштоф Рашовски (Венгрия), которому предстоит защищать титул чемпиона мира на дистанции 5 км в Будапеште. В июле на втором этапе Мировой серии в Париже в центре внимания будут призер Рио-2016 Марк-Антуан Оливье и Осеан Кассиньоль, по итогам прошлого сезона разделившая трофей с чемпионкой Игр в Токио-2020 Анной Марселой Кунья из Бразилии.

На чемпионате Европы в Риме самым мотивированным у мужчин будет Грегорио Пальтриньери: годом ранее с аналогичного турнира он увез три золота (два личных и одно эстафетное). Его главным соперником выступит олимпийский чемпион и чемпион мира Флориан Велльброк. В коллекции наград пловца-марафонца из Германии наград высшей пробы европейского уровня пока нет.

Olympics представляет полное расписание важнейших международных соревнований по плаванию на открытой воде в сезоне-2022.

Плавание на открытой воде. Календарь-2022

28-29 мая. FINA Marathon Swim World Series. Этап 1. Сетубал, Португалия

26-30 июня. Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

9-10 июля. FINA Marathon Swim World Series. Этап 2. Париж, Франция

18-21 августа. Чемпионат Европы по водным видам спорта. Рим, Италия

26-28 августа. FINA Marathon Swim World Series. Этап 3. Лак-Мегантик, Канада

16-18 сентября. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Сейшельские Острова

7-9 октября. FINA Marathon Swim World Series. Этап 4. Фахардо, Пуэрто-Рико

11-12 ноября. FINA Marathon Swim World Series. Финал. Эйлат, Израиль